义务教育民办学校100%摇号录取

广州将对报名人数超过招生计划的民办义务教育学校，其招生计划均通过电脑派位方式随机录取。4月10日，广州市教育局发布《关于进一步做好义务教育招生入学工作的通知》，明确中小学招生相关事宜。《通知》自发布之日起实施，有效期3年。

广州将对报名人数超过招生计划的民办义务教育学校，其招生计划均通过电脑派位方式随机录取。4月10日，广州市教育局发布《关于进一步做好义务教育招生入学工作的通知》（下称《通知》），明确中小学招生相关事宜。《通知》自发布之日起实施，有效期3年。

民办义务教育学校▶▷

无寄宿条件不得跨区招生

民办义务教育学校要严格遵守义务教育免试入学规定，在属地区范围内、按照属地区教育局核定的招生计划招生。民办义务教育学校原则上面向属地区招生，无寄宿条件的民办学校不得跨区招生；有寄宿条件且确有跨区招生需求的民办学校，其跨区招生计划由属地区教育局初核后报市教育局核准，跨区招生计划不超过总计划的50%。

对报名人数超过招生计划的民办义务教育学校，其招生计划均通过电脑派位方式随机录取。继续实行民办小学和民办初中招生全市统一平台网上报名，报名结束后对全市报名数据进行备份并以学校属地区为单位分发至各区，由各区教育局组织实施本辖区内民办义务教育学校电脑派位工作。任何民办义务教育学校不得拒绝接收经电脑派位确定录取资格且在教育行政部门规定时间内报到注册的学生。

公办义务教育学校▶▷

严禁九年一贯择优直升

各区教育局应按照“学校划片招生、生源就近入学”的总体目标，根据本区人口分布、学校规模及布局、交通等因素和就近入学原则合理划分公办学校招生片区，继续采取单校划片或多校划片方式招生，并保持相对稳定。继续实施公办小学招生网上报名。局属义务教育阶段学校招生工作纳入属地区教育局统一管理，按属地区教育局组织安排开展。

严禁择优性质的电脑派位、集团化办学择优直升、九年一贯择优直升及其他择优直升的做法。区属公办外国语学校招生方式应与辖内其他区属公办中小学一致，即采取由属地区确定的单校划片或多校划片的方式进行招生。市属公办外国语学校初中采取“学生自主报名，学校组织电脑派位”的方式进行招生。

统筹公办民办学校同步招生▶▷

任何学校不得提前选拔生源

《通知》要求，各区教育局要统筹做好公办和民办义务教育学校报名、资料审核、电脑派位（或对口直升）、录取、注册等各项工作，确保任何公办、民办学校不得提前选拔生源。对于已被民办学校录取但自愿放弃民办学校学位的本市户籍适龄儿童少年，各区要保障其公办学位，按照相对就近原则为其统筹义务教育公办学位。

同时，深化违规招生治理。任何公办、民办义务教育学校均不得以考试、竞赛、培训成绩或证书证明等作为招生依据，不得以面试、面谈、评测、人机对话、拓展活动、冬夏令营等名义选拔学生，不得与社会培训机构或任何第三方组织联合招生。学校要均衡编班，不得举办任何名义的重点班，不得按学生成绩进行编班，不得为编班进行任何形式的考试或测试。

学校要严格落实“一人一籍，人籍一致，籍随人走”的学籍管理要求，严禁“人籍分离”“双重学籍”等情况出现。从2020年起，全面取消义务教育阶段各类特长生招生。严禁义务教育学校以“国际部”“国际课程班”“境外班”等名义招生。

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专家认为新政有助于让学校站在生源招收同一起跑线上

办学质量变化需看后续发展

广州教育学会会长吴强认为，新政体现了公平与规范。他说，这些年义务教育民办学校实行的面谈等招生方式，给选拔性招生开了口，演变为一些民办学校争抢优质生源“掐尖”招生的特权，既违背了义务教育招生“免试入学”的基本原则，又引发了部分民办学校之间的生源大战。一直以来各地尽管采取了多项措施，对一些学校招生乱象进行整治，但屡禁不止效果有限，甚至各种形式的“掐尖”招生和“密考”等违规招生现象花样不断翻新，有愈演愈烈的趋势，已经冲击正常的招生秩序，成为了影响教育健康持续发展的顽疾。为此，新政对义务教育民办学校招生统一实行“电脑派位”，就成为当下最能体现普适性的公平原则、最具规范性和可操作性的招生办法。

广州市天河区华阳小学校长周洁认为，新政有利于促进广州教育更加公平均衡地发展。她说，在不少家长心目中，高收费民办校由于生源优、“质量”好，招生的“数量”快速提升。民办学校的快速扩张，意味着一方面家长选择为孩子的“优质教育”买单增加负担，另一方面造成公办初中和民办学校之间不公平的竞争，影响了教育的生态。所以营造一个公平公开的招生环境，让公办与民办学校既良性竞争又互相补充，满足社会的不同需求，才会让广州教育更加公平、更加优质、更加均衡地发展。

“在新政之下，大家机会均等。”中山大学附属中学校长严钦熙说，一方面，学生机会均等，因为电脑派位是随机产生录取结果的；另一方面，学校机会均等，大家站在生源招收同一起跑线上。

“至于各校办学质量会否发生变化，就要看后续发展，特别是要看各学校如何进一步更新理念观念适应新变化，更加扎实地打造特色、巩固品牌，在教育教学管理、服务和提升等方面付出实实在在的努力。”严钦熙建议，家长们也要树立正确观念，减少急功近利心态，与学校一起，做孩子健康成长的守护者。同时，也希望教育部门加强监管，确保政策落实效果。

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广州“幼升小”5月5日开始报名

4月20日前各区公布义务教育学校招生工作细则

4月10日，广州市教育局发布《广州市教育局关于进一步做好义务教育招生入学工作的通知》（下称《通知》）。其中，附件《广州市义务教育学校招生工作日程安排》（下称《安排》）引发家长关注。

根据《安排》，4月20日前广州各区公布义务教育学校招生工作细则（含公办、民办学校招生计划）。市属义务教育学校招生工作纳入所在区教育局统一管理。

在“幼升小”方面，5月5日至10日，广州公办小学招生网上报名；5月7日至11日，民办小学招生网上采集报名信息；5月16日至18日，公办小学现场审核资料；5月19日至20日，民办小学招生网上填报志愿；6月2日前，公办小学确定地段生录取结果；6月2日，民办小学电脑派位。

在“小升初”方面，5月7日，办理跨区生、外地返穗生的审核手续；6月10日，广州各区教育局完成公办初中电脑派位志愿填报、对口直升资料等核对工作；6月15日至20日，民办初中招生网上采集报名信息；6月22日至23日，举行小学毕业考试；6月24日，公办初中学校招生，当天将录取结果通知学生及其家长；6月28日至29日，民办初中招生网上填报志愿；7月2日，民办初中电脑派位。

广州市教育局相关负责人介绍，报名民办学校时，每人可填报1至2个平行志愿。电脑派位结束后，监护人应在规定时间内网上确认并按要求到确认录取学校现场注册。任何民办学校不得拒绝接收经电脑派位确定录取资格且在规定时间内报到注册的学生。如果学生家长在注册了民办学校之后，又改变主意想回到公办学校就读，则由区教育局统筹安排学位，但请家长留意，所统筹的学位不一定是原电脑派位或者对口直升学校的学位。

该负责人介绍，沿袭近年惯例，广州市幼升小招生工作一般于5月初启动，小升初招生录取一般在6月下旬启动，因此，广州市教育局提出了招生工作主要日程安排。广州市将密切关注疫情防控形势，遵照上级关于疫情防控工作要求，结合实际，及时研判2020年的招生工作日程。如有调整，将提前向社会公布，请家长、学生及时留意官方发布的相关信息。

南方日报记者 马立敏