广东多所高校发布艺考调整方案

受到新冠肺炎疫情影响，今年不少高校调整了艺考方案。目前，广东已经有华南理工大学、深圳大学、广州大学、华南农业大学等多所高校陆续公布调整方案。

受到新冠肺炎疫情影响，今年不少高校调整了艺考方案。目前，广东已经有华南理工大学、深圳大学、广州大学、华南农业大学等多所高校陆续公布调整方案。记者梳理发现，这些高校的部分艺术类专业直接取消校考，其余部分专业则多改为线上考试、网上提交作品等形式进行。在今年特殊的考试环境下，不少高校出台了兜底保障措施，确保“云”上艺考公平进行。

今年，华南理工大学的音乐表演、音乐学专业广州、兰州考点取消现场考试，采用网上视频面试进行考核，已举行考试的郑州、南昌考点成绩有效。华工提醒，广州、兰州考点考生需要提前准备相关设备及保持考试时网络稳定流畅，其中专业一试考生需通过学信网“艺术类招生作品远程提交系统”按要求实时录制考试视频并上传提交。

华南农业大学特别指出，表演专业考生被录取之后，入学后立即进行专业复查，如果出现现场展示和视频展示内容存在较大差距的，一律视为高考违纪，取消入学资格。

有教育专家表示，线上考试加大了学校在考试违规处理方面的难度，同时造成一些不公平现象，比如，如何确保身处偏远山区、无法便捷使用网络的考生可以顺利参加“云”上艺考。对此，华南理工大学今年的艺考组织就特别针对农村和贫困地区等不具备条件的考生出台兜底保障政策，该校将会根据考生申请，协调生源所在地省级招生考试机构提供免费录制视频服务。