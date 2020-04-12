广工揭阳理工学院聘18名学科带头人

4月11日，揭阳正在筹建的第一所大学——广工揭阳理工学院发布公告，计划招聘人工智能与计算机学院、人工智能与计算机学院、人工智能与计算机学院等8个二级学院的院长及专业负责人共16人，以及马克思主义学院、工业研究院（国际先进制造技术学院）的2位院长。曾在国内外知名大学担任过二级学院领导职务，或教学科研团队负责人者优先。

南方日报讯 （记者/姚瑶）4月11日，揭阳正在筹建的第一所大学——广工揭阳理工学院发布公告，计划招聘人工智能与计算机学院、人工智能与计算机学院、人工智能与计算机学院等8个二级学院的院长及专业负责人共16人，以及马克思主义学院、工业研究院（国际先进制造技术学院）的2位院长。曾在国内外知名大学担任过二级学院领导职务，或教学科研团队负责人者优先。

其引进的人才将纳入揭阳市事业编制，薪酬采用年薪制，提供在国内高校具有较高竞争力的薪酬水平。学院提供必要的科研条件并配套科研经费。其中理工类二级学院院长最高100万元、专业负责人最高50万元；人文社科类二级学院院长最高50万元、专业负责人最高30万元；入选省部级及以上人才计划者科研配套经费面议可翻番支持。

据悉，2019年7月，广东8所高水平大学建设高校和高水平高职院校“一对一”结对帮扶粤东西北7地市和1所迁建高校，其中广东工业大学帮扶揭阳市，合作共建广工揭阳理工学院。

广工揭阳理工学院是一所理工科为主，经管艺文多学科协调发展的省市共建公办普通本科高等院校，坐落于揭阳惠来粤东新城地块。规划总占地1984亩，总建筑面积630920㎡，学院计划于2021年首次招生1000人，涵盖计算机科学与技术、电子信息工程、机械电子工程、应用化学、电气工程及其自动化、电子商务6个专业。