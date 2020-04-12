学校暂停晚修 倡导取消堂食

日前，广州市越秀区教育局发布《越秀区学校复课防控新冠肺炎疫情工作指引》（下称《指引》）。

日前，广州市越秀区教育局发布《越秀区学校复课防控新冠肺炎疫情工作指引》（下称《指引》）。《指引》要求，所有返校的教职员工、学生必须填写健康卡或校园健康码；绝不允许带病或未解除医学观察人员上班或上学；校内托管仅安排基本托管，不得混班；校内所有场所设施暂停向社会开放；暂停晚修活动。《指引》适用于越秀区普通中小学、中职学校、托幼机构、校外培训机构等，简称各学校。

严格执行家长接送儿童

不入园制度

《指引》明确了返校复课后措施。严格落实晨午检（即每天2次）、因病缺勤登记与报告、复课证明等制度。每天上午在校门口对入校学生和教职员工进行体温检测，下午由班主任或卫生委员检测体温。有条件的学校在图书馆等场所入口处设置红外线体温监测仪检测体温。

加强学校晨检网络直报系统的管理，做好系统信息维护工作，要求班主任参与晨检上报率达100%，学校每天14时前在广州市学生健康监测系统填报晨检信息并审核完毕。

同时，做好学生错峰、错时出入校。根据已制定的每日学生错峰上学和放学时间表，分年级、分班级、分批、分时段精准、有序安排学生上学和放学。

要持续严格落实教育部“五个一律”要求，对因公来访人员及车辆做到逢进必查、逢人必检、逢进必询、逢车必检，严格做到查人、查车、查体温，全面掌握出入校园人员情况，包括身份信息、身体健康状况、近期旅居史、出入原因等。严格执行家长接送儿童不入园制度。

宿舍区域师生员工

不得串门聚集

《指引》要求，做好聚集性活动的管理。疫情形势稳定前，停止举办与正常教学无关的聚集性活动。要组织开展好爱国卫生运动，全面做好校园环境的清洁，垃圾日产日清，科学、规范、安全对物体表面、公共场所、校车和室内空气等进行消毒，每天做好各类教学和生活、工作场所的通风换气，保持室内空气流通。

在做好师生员工宿舍管理方面，《指引》指出，宿舍实行封闭管理，禁止外人进入。实施严格区域分隔，师生员工不得串门聚集。要落实防控物资配备。按照一周使用量储备口罩（出现可疑病例等情况下备用）、体温计、洗手液、消毒剂等防控物资，并及时补充。加强宿舍消毒清洁，宿舍楼设置废弃口罩回收点，垃圾日产日清。

同时，宿舍建立晨检、健康观察与报病制度，由宿舍管理员或宿舍长负责执行并做好记录，学生情况向班主任报告，教职工情况向值班校医或行政报告。

同时，要加强就餐管理。严控学生外出就餐；倡导取消堂食，延长供餐时间，分批、错峰就餐，控制同时就餐人数；缩短排队时间，排队距离间隔1米以上，就餐饭桌增加距离，每张饭桌只可坐2人并错位就坐。