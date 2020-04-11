@2020届毕业生，高校线上就业一站式服务了解一下

疫情期间，许多高校打造一站式就业服务平台，为毕业生提供精准指导与帮扶。

疫情期间，许多高校打造一站式就业服务平台，为毕业生提供精准指导与帮扶。具体有哪些内容，随小编一起来看↓↓↓

线上招聘云助力

直属6所师范大学联合举办空中双选会

为助力师范类院校毕业生就业，北京师范大学党委学生工作部学生就业与创业指导中心、华中师范大学招生与就业工作处、华东师范大学学生职业发展中心、东北师范大学学生就业指导服务中心、西南大学招生就业处、陕西师范大学毕业生就业指导服务中心共同举办大型公益在线招聘活动——“教育部直属六所师范大学2020年春季联合空中双选会”。在4月17日双选会当天，同学们可登录平台与单位进行在线沟通，简历通过筛选后可直接进行视频面试。

4所交通大学着重服务湖北籍毕业生 及抗疫人员子女

西安交通大学、上海交通大学、西南交通大学、北京交通大学定于4月16日举办“四所交通大学湖北籍毕业生及抗疫人员子女专场空中双选会”，着重对湖北籍毕业生及各地抗疫人员子女提供精准帮扶服务。

复旦大学分行业分类别对接就业需求

复旦大学推出“行业直通车”春季专场线上双选会系列，分行业、分类别对接毕业生多元就业需求，为用人单位和毕业生搭好“精准桥”。2月以来，学校已发布5场线上双选会邀请函，参加企业300余家，发布空中宣传会近50场、招聘信息近千条，提供岗位超过万个。

就业手续居家办

中国人民大学各类手续线上办理

正式开学前，中国人民大学的毕业生均可通过ccruc@126.com邮箱在线办理各类就业手续，包括就业推荐表、三方协议等材料的盖章及往届生报到证办理等。毕业生可将证明材料电子版发送至指定邮箱，经审核后，学生就业创业指导中心将盖有公章的各类材料回传至毕业生邮箱。若需要纸质版材料，中心可提供邮寄服务。

北京邮电大学 线上受理、线下邮寄

北京邮电大学实行就业手续线上受理、线下邮寄。毕业生就业信息审核、相关就业材料盖章、三方协议（推荐表）遗失补办，均可通过在线办理。学校就业与创业指导中心审核通过后，会将材料邮寄给毕业生或回传至毕业生邮箱。

四川大学线上申请+在线审批+邮寄

疫情期间，四川大学所有线下招聘活动调整到线上进行，引导用人单位采用远程联络、空中宣讲、线上测试、面试等方式开展招聘活动。就业手续办理采取“线上申请+在线审批+邮寄”的方式进行。

就业指导不断线

南开大学推出就业能力提升讲座

南开大学推出“南开就业能力提升空中课堂”系列讲座，根据学生毕业去向，分别以求职、考研、公考、国际组织实习、留学规划等为主题开展8场网络直播课程，同时邀请企业人力资源经理、国际组织专家、生涯规划专家，提供更有效的培训指导服务。8场课程直播实时听课总人数达3286人。

同济大学提供职业教育资源

同济大学第一时间发布多个生涯教育与就业指导线上学习课程包，针对不同学习阶段的学生，分类提供“入门级”“提升式”“拓展化”等不同层次生涯教育资源，为学生配齐校内外专业师资队伍，提供充足的线上学习资料和及时的就业指导服务。

天津大学 精准指导

天津大学为毕业生提供一周七天“不打烊”的在线服务：就业指导中心团队专门对海量招聘信息精细化整理分类，梳理企业、集团的发展动态及招聘信息，为毕业生求职提供了良好的信息支撑；毕业班辅导员团队，及时掌握就业招聘信息，精准匹配本专业学生。

大连理工大学精准帮扶

大连理工大学面向2020届毕业生，组织全覆盖的摸底调查，及时掌握本、硕、博毕业生的就业状况、求职意向、就业指导和服务需求，为实施就业精准服务提供参考。同时还组织院系针对就业困难群体和湖北、武汉毕业生开展针对性就业指导，践行“一人一策”，实施精准帮扶。