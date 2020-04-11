广东：所有小学阶段学生返校后全部坚持“零起点”教学

在省政府新闻办召开的发布会上，省教育厅副厅长王创表示，学生返校以后，各地各学校要在毫不松懈抓好疫情防控的同时，有序组织学生开展学校的教育教学活动。特别要重点抓好四个方面的工作。

4月10日下午，在省政府新闻办召开的发布会上，省教育厅副厅长王创表示，学生返校以后，各地各学校要在毫不松懈抓好疫情防控的同时，有序组织学生开展学校的教育教学活动。特别要重点抓好四个方面的工作。

一是精心做好初高中非毕业年级教育教学的衔接工作。要利用学生返校前4周左右的时间，认真开展线上教育的诊断评估，对学生线上学习情况进行摸底和诊断，精准分析学情，区别不同年级、不同班级、不同学科，制定好教学计划，返校以后要做好串讲复习。在确保每名学生较好掌握所学知识的基础之上，再进行新的课程教学，切实做好教学的衔接。

“在这里，我要特别强调一点，就是所有的小学阶段的学生，返校以后全部坚持零起点教学。”王创说。

二是要加强初高中毕业年级的指导。要统筹考虑初三和高三毕业升学考试的特殊情况，增强毕业年级复习备考的针对性和有效性，科学有序安排好各项教育教学活动，保证复习时间，提高学习的效率。要合理安排作息时间，引导学生加强体育锻炼，认真做好学生的综合素质评价工作。要加强考试升学有关政策和工作安排的宣传和解读，有效地缓解学生和家长的焦虑情绪。

三是更多地关爱特殊群体学生。要坚决落实控辍保学的任务，切实做好防疫一线人员的子女、随迁人员子女、农村留守儿童，以及学习有困难学生的学习指导和关爱帮扶工作。对因疫情不能够按时返校的学生，学校要通过线上教育等方式，继续指导，做好居家学习。要重点做好特殊群体学生的辅导帮扶工作，确保不让一个学生掉队。

四是持续发挥好线上教育的作用。要认真总结此次疫情期间线上教育的经验，及时挖掘线上教育的典型经验和优秀案例，将线上教育从应急之举变成课改、教改的常态之举。继续做好线上教育资源开发和运行维护工作，着力搭建起常态化的线上学习平台，供学生学习使用。

【来源】南方＋