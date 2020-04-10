广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

华南理工入选高校类国家级双创示范基地10强

2020-04-10 10:10 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/华轩）近日，中国科协发布2019年大众创业万众创新示范基地评估结果，华南理工大学以总得分85.6的好成绩，与清华大学、复旦大学、哈尔滨工业大学等高校一同入选高校类基地前10名。

　　据了解，2019年5月至8月，根据国务院要求，由国家发展改革委与中国科协牵头，会同教育部、工信部、国资委、中科院等部门，对全国120家大众创业万众创新示范基地组织开展评估。

　　评估中，华南理工大学总结形成的一批可复制可推广经验获得肯定。在中国科协、国家发展改革委共同发布的《2019年双创示范基地建设与进展情况评估报告》中，对华南理工大学通过打造“一校三区”创新创业生态圈，为师生提供包括工商注册、项目申报、企业管理技能培训、法律咨询、专利代理等全方位的服务，在校外依托华南理工大学国家大学科技园创新园区，成功申请成果产业化扶持专项，搭建起全流程孵化转化链条等做法给予了高度肯定，特别提到机器人创新基地积极引导学生申请专利，推动构建学科竞赛的成果孵化、转化体系，近四年申请 335 项国家专利，目前发明授权 27 项，实用新型授权 119 项。

学校“双创”氛围浓厚

　　此外，报告专门介绍了华南理工大学积极参与粤港澳大湾区科技创新走廊、粤港澳大湾区国际科创中心等国家重大战略，共建国家重点实验室及参与港珠澳大桥等重点建设项目，不断发挥创新源头的基础支撑作用。其中学校“选派科技特派员，深化企业合作”的科技成果转化模式入选全国双创示范基地建设典型案例。

　　近年来，在学校党委的领导下，华南理工大学进一步加强创新创业工作的顶层设计，相继出台20余个“双创”激励政策和举措，加速推进双创体制机制改革和创新，在“三创型”人才培养、创新创业项目孵化及科技成果转化等方面成效显著，形成了特色明显、体系完善、示范引导及辐射作用突出的工作格局，备受赞誉。

夺首届中国“互联网+”创新创业大赛亚军

　　其中，基因组科学创新班学生迄今已有92人次以并列第一作者和署名作者的身份在Science、Nature等国际顶级期刊发表论文74篇，被誉为拔尖创新人才培养的“华工模式”；在连续5届中国“互联网+”大学生创新创业大赛中共获得5金14银3铜好成绩，获奖数量居华南高校之首；学生创新创业孵化基地先后孵化项目超过300个，其中有100多个项目已经注册公司进入实际运营，近50个项目成功融资，单个项目融资额达到4.5亿元，基地项目年营业总额达数亿元，上交利税数千万元。

　　附：近年来学校创新创业工作获得的重要表彰与奖励

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 第6期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235