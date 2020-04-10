华南理工入选高校类国家级双创示范基地10强

近日，中国科协发布2019年大众创业万众创新示范基地评估结果，华南理工大学以总得分85.6的好成绩，与清华大学、复旦大学、哈尔滨工业大学等高校一同入选高校类基地前10名。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/华轩）近日，中国科协发布2019年大众创业万众创新示范基地评估结果，华南理工大学以总得分85.6的好成绩，与清华大学、复旦大学、哈尔滨工业大学等高校一同入选高校类基地前10名。

据了解，2019年5月至8月，根据国务院要求，由国家发展改革委与中国科协牵头，会同教育部、工信部、国资委、中科院等部门，对全国120家大众创业万众创新示范基地组织开展评估。

评估中，华南理工大学总结形成的一批可复制可推广经验获得肯定。在中国科协、国家发展改革委共同发布的《2019年双创示范基地建设与进展情况评估报告》中，对华南理工大学通过打造“一校三区”创新创业生态圈，为师生提供包括工商注册、项目申报、企业管理技能培训、法律咨询、专利代理等全方位的服务，在校外依托华南理工大学国家大学科技园创新园区，成功申请成果产业化扶持专项，搭建起全流程孵化转化链条等做法给予了高度肯定，特别提到机器人创新基地积极引导学生申请专利，推动构建学科竞赛的成果孵化、转化体系，近四年申请 335 项国家专利，目前发明授权 27 项，实用新型授权 119 项。

学校“双创”氛围浓厚

此外，报告专门介绍了华南理工大学积极参与粤港澳大湾区科技创新走廊、粤港澳大湾区国际科创中心等国家重大战略，共建国家重点实验室及参与港珠澳大桥等重点建设项目，不断发挥创新源头的基础支撑作用。其中学校“选派科技特派员，深化企业合作”的科技成果转化模式入选全国双创示范基地建设典型案例。

近年来，在学校党委的领导下，华南理工大学进一步加强创新创业工作的顶层设计，相继出台20余个“双创”激励政策和举措，加速推进双创体制机制改革和创新，在“三创型”人才培养、创新创业项目孵化及科技成果转化等方面成效显著，形成了特色明显、体系完善、示范引导及辐射作用突出的工作格局，备受赞誉。

夺首届中国“互联网+”创新创业大赛亚军

其中，基因组科学创新班学生迄今已有92人次以并列第一作者和署名作者的身份在Science、Nature等国际顶级期刊发表论文74篇，被誉为拔尖创新人才培养的“华工模式”；在连续5届中国“互联网+”大学生创新创业大赛中共获得5金14银3铜好成绩，获奖数量居华南高校之首；学生创新创业孵化基地先后孵化项目超过300个，其中有100多个项目已经注册公司进入实际运营，近50个项目成功融资，单个项目融资额达到4.5亿元，基地项目年营业总额达数亿元，上交利税数千万元。

附：近年来学校创新创业工作获得的重要表彰与奖励