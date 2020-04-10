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省教育厅发布重要预警！除了防疫还要注意这件事

2020-04-10 08:30 来源：南方网
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　　近日，国务院教育督导办发布2020年1号预警。近期，全国气温逐步回升，汛期即将来临，溺水事故进入高发期，云南、海南等地先后有多名学生溺亡，各地各校要高度重视防溺水工作，确保学生生命安全。

　　受新冠肺炎疫情防控影响，我省学生尚未返校，学生家长和监护人一定要履行好监护职责，切实加强对学生的教育提醒，教育学生远离危险水域，防止溺水事故发生。

　　省教育厅提醒广大家长，一定要对孩子的行踪做到“四知道”——知去向、知同伴、知归时、知内容，教育孩子做到“六不”，带孩子下水时，除了要准备好游泳圈和救生衣外，还要时刻盯紧孩子。

　　如果大家发现有未成年人在没有监护人在场的情况下，私自在河边、水库、池塘等地戏水、玩耍，请及时制止，并帮助他们联系监护人，共同打造防范学生溺水的“救生圈”。

　　世界卫生组织的调查显示，溺水是世界各地非故意伤害死亡的第三大原因，每年因溺水死亡数估计为37.2万例，每小时就有40多人溺水死亡。在中国，溺水是14岁以下儿童伤害死亡的主要原因，意外溺水死亡事件占儿童意外死亡事件的57%，而0至14岁儿童溺水死亡占全部溺水死亡的56.04%。

　　如何防止意外溺水身亡的悲剧?请小朋友牢记“六不”！请家长警惕“三大误区”！

　　六不

　　不私自下水游泳

　　不擅自与他人结伴游泳

　　不在无家长或教师带领的情况下游泳

　　不到无安全设施、无救援人员的水域游泳

　　不到不熟悉的水域游泳

　　不熟悉水性的学生不擅自下水施救

　　三大误区

　　误区一：孩子溺水后都会大声呼喊吗?

　　我们在影视剧里看到溺水者总是双手乱挥、用力拍水、大声呼救，其实真正的溺水并不像这样！

　　溺水总是悄然发生的！溺水者往往想呼喊却发不出声音，特别是孩子。有的孩子在泳池中溺水，看起来却像是“趴”或“站”在水中发愣，而此时，孩子可能已意识模糊，应尽快将孩子抱上岸救治！

　　误区二：孩子会游泳就不会溺水吗?

　　有很多人认为只要会游泳，在水里就很安全，就不会发生危险，从而放松了警惕！其实从近年来发生的溺水事故看，多数孩子都会游泳，但他们往往忽略了这些状况：

　　水下的世界很危险，特别是水库、池塘、河流等野外水域，在这里面游泳，水草可能缠住你的脚、碎石可能划破你的脚、淤泥可能陷住你的脚……让你无法施展你的游泳技术，进而发生意外。

　　并且你的身体状况，腿部抽筋、身体疲劳、空腹等也会让你无法正常游泳，从而导致溺水。

　　误区三：手拉手就能救上来溺水者?

　　我们不时会在新闻上看到手拉手救人，最后导致多人溺水的悲剧，每次听到这样的案例我们都很揪心！

　　我们都能理解，看到亲人或同伴突然溺水，在情感上、道义上，我们的第一反应，可能都是自己去拉一把或拽一下，但这一拉往往是徒劳的，甚至还可能让自己溺水!

　　救人的方式有千万种，但这种手拉手救人的方式死亡率是最高的，因为结成“人链”后，一旦有人因体力不支而打破“平衡”，就会让多人落水！

　　不管当时情况多么危急，我们都要保持清醒认识：救援溺水者是很有技术难度的，没有受过水中专业训练的人员，很难救援成功，特别是对孩童来说。

　　（来源：广东省教育厅）

编辑： 柯丹洁

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