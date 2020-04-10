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教育部：暂停2020年陆生赴台就读试点工作

2020-04-10 08:30 来源：南方网 王诗堃
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　　教育部港澳台办负责人日前接受记者采访时表示，综合考虑当前新冠肺炎疫情防控及两岸关系形势，决定暂停2020年大陆各地各学历层级毕业生赴台升读工作；对已在岛内高校就读并愿继续在台升读的陆生，可依自愿原则在岛内继续升读。当务之急，要解决陆生返回台湾高校就读受阻问题，切实维护他们的正当权益。

　　大陆高校今年对台招生政策不变，有关高校招生信息已在内地(祖国大陆)高校面向港澳台招生信息网发布。

编辑： 柯丹洁

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