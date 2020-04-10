广东省教育厅：中考延期举行

初中学业水平考试体育与健康等科目及物理、化学、生物实验操作统一考试等也一并推迟举行，具体考试时间由各市教育行政部门根据本地实际情况确定。

南方网讯 4月9日，广东省教育厅发布了《关于延期举行2020年初中学业水平考试的通知》，明确原定于6月举行的2020年初中学业水平考试顺延举行。其中，使用省统一考试试卷的市语文、数学、英语、道德与法治、历史、地理、物理、化学和生物学等科目顺延一个月安排在7月20-22日进行，使用分市命制试卷的市初中学业水平考试相应科目的考试时间由相关市教育行政部门确定。初中学业水平考试体育与健康等科目及物理、化学、生物实验操作统一考试等也一并推迟举行，具体考试时间由各市教育行政部门根据本地实际情况确定。

通知全文如下：

广东省教育厅关于延期举行2020年初中学业水平考试的通知

各地级以上市教育局：

为切实保障广大考生和涉考工作人员的生命安全和身体健康，切实保证初中学业水平考试公平公正，确保2020年初中学业水平考试组织工作平稳有序，根据国家和省疫情防控的工作部署，结合高考延期一个月举行的实际，经研究决定，原定于6月举行的2020年初中学业水平考试顺延举行。使用省统一考试试卷的市语文、数学、英语、道德与法治、历史、地理、物理、化学和生物学等科目顺延一个月安排在7月20-22日进行，使用分市命制试卷的市初中学业水平考试相应科目的考试时间由相关市教育行政部门确定。初中学业水平考试体育与健康等科目及物理、化学、生物实验操作统一考试等也一并推迟举行，具体考试时间由各市教育行政部门根据本地实际情况确定。

请各地各初中学校密切关注疫情发展变化情况，审慎研究制订初中学业水平考试顺延工作方案和各项预案，切实加强考试组织和防疫措施准备，合理安排有关教学和考试时间，加强有关工作安排的宣传解读工作，做好学生考试和升学的指导，加强学生心理健康教育和防疫一线人员子女、随迁子女、农村留守儿童等特殊群体关爱帮扶工作，全力为广大考生创造安全的考试环境，全力保障初中学业水平考试安全平稳顺利举行。

广东省教育厅

2020年4月8日