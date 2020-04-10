佛山中小学幼儿园启用“粤康码”，师生家长15日前需注册

为落实新冠肺炎疫情防疫工作部署，支撑教育系统疫情防控工作，助力学校返校复学，自4月9日起，佛山全市各中小学校幼儿园启用粤省事“粤康码”应用，在全省率先推出教育系统全员亮码即完成每日健康数据收集研判。

各位老师、同学、家长：

为落实新冠肺炎疫情防疫工作部署，支撑教育系统疫情防控工作，助力学校返校复学，自4月9日起，佛山全市各中小学校幼儿园启用粤省事“粤康码”应用，在全省率先推出教育系统全员亮码即完成每日健康数据收集研判。

为什么要启用“粤康码”？

“粤康码”依托全国一体化政务服务平台，与国家“防疫健康信息码”、各省（区、市）健康通行码相关防疫健康信息实现了数据共享互信。

通过学校教职员工、学生登录粤省事使用“粤康码”的形式，结合全省“粤康码”大数据信息比对，教职工和学生不需要每天申报个人健康状况，只需要打开“粤康码”，即可完成对全市逾140万师生的健康信息研判，同时配合各学校大门口现场测温设备检测体温，实现全部学生和教职工健康信息每天精准掌握，真正减轻学校和家长每日填报信息负担，减去校门口排队扫码时间，保障学生快速复学返校。

“粤康码”使用要求

4月15日前完成注册

4月9日起，全市中小学校和幼儿园教职员工、学生统一登录注册粤省事“粤康码”。注册人员除教职员工、学生外，还包括学生家长，系统试运行期为一周（自4月9日至4月15日）。

各学校安排专人负责跟踪本校教职员工、学生注册粤省事“粤康码”的情况，4月15日前各中小学校幼儿园教职员工、学生（或家长代）必须完成“粤康码”注册。注册步骤详见后文。

学生家长代注册登录粤省事“粤康码”的，除了本人粤康码外，需要关联学生“粤康码”。

无需填报信息，每日“亮码”一次即可

教职员工和学生（或家长代）每日需要登陆一次粤省事，打开本人及学生的“粤康码”（只需要打开各人“粤康码”即可，不需要填报个人健康信息，这表示一次亮码），粤省事后台自动关联省大数据中心数据对教职员工、学生健康信息进行比对，生成各人“粤康码”红绿码信息。

各学校以班级为单位，每天12时前提醒家长于每天12:00时到16:00时之间在粤省事打开学生及学生家长的“粤康码”进行亮码，不使用微信的人员可以由他人代注册“粤康码”并亮码，学生有特殊情况的学校可以单独请示本地教育局按照规定处理。

大数据比对，异常情况及时通知

每天20:00时前，市教育局推送全市当天“粤康码”显示为红码和未亮码的教职员工、学生信息给各区教育局，各区教育局通知到各学校负责人，由学校通知上述情况的教职员工和学生第二天暂不返校，待身体健康恢复绿码后才可返校。

来源：“佛山大课堂”南方号