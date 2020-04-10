广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

佛山中小学幼儿园启用“粤康码”，师生家长15日前需注册

2020-04-10 08:30 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　各位老师、同学、家长：

　　为落实新冠肺炎疫情防疫工作部署，支撑教育系统疫情防控工作，助力学校返校复学，自4月9日起，佛山全市各中小学校幼儿园启用粤省事“粤康码”应用，在全省率先推出教育系统全员亮码即完成每日健康数据收集研判。

　　为什么要启用“粤康码”？

　　“粤康码”依托全国一体化政务服务平台，与国家“防疫健康信息码”、各省（区、市）健康通行码相关防疫健康信息实现了数据共享互信。

　　通过学校教职员工、学生登录粤省事使用“粤康码”的形式，结合全省“粤康码”大数据信息比对，教职工和学生不需要每天申报个人健康状况，只需要打开“粤康码”，即可完成对全市逾140万师生的健康信息研判，同时配合各学校大门口现场测温设备检测体温，实现全部学生和教职工健康信息每天精准掌握，真正减轻学校和家长每日填报信息负担，减去校门口排队扫码时间，保障学生快速复学返校。

　　“粤康码”使用要求

　　4月15日前完成注册

　　4月9日起，全市中小学校和幼儿园教职员工、学生统一登录注册粤省事“粤康码”。注册人员除教职员工、学生外，还包括学生家长，系统试运行期为一周（自4月9日至4月15日）。

　　各学校安排专人负责跟踪本校教职员工、学生注册粤省事“粤康码”的情况，4月15日前各中小学校幼儿园教职员工、学生（或家长代）必须完成“粤康码”注册。注册步骤详见后文。

　　学生家长代注册登录粤省事“粤康码”的，除了本人粤康码外，需要关联学生“粤康码”。

　　无需填报信息，每日“亮码”一次即可

　　教职员工和学生（或家长代）每日需要登陆一次粤省事，打开本人及学生的“粤康码”（只需要打开各人“粤康码”即可，不需要填报个人健康信息，这表示一次亮码），粤省事后台自动关联省大数据中心数据对教职员工、学生健康信息进行比对，生成各人“粤康码”红绿码信息。

　　各学校以班级为单位，每天12时前提醒家长于每天12:00时到16:00时之间在粤省事打开学生及学生家长的“粤康码”进行亮码，不使用微信的人员可以由他人代注册“粤康码”并亮码，学生有特殊情况的学校可以单独请示本地教育局按照规定处理。

　　大数据比对，异常情况及时通知

　　每天20:00时前，市教育局推送全市当天“粤康码”显示为红码和未亮码的教职员工、学生信息给各区教育局，各区教育局通知到各学校负责人，由学校通知上述情况的教职员工和学生第二天暂不返校，待身体健康恢复绿码后才可返校。

　　来源：“佛山大课堂”南方号

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 第6期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235