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定了！@广东高三、初三学子，4月27日返校！

2020-04-09 17:05 来源：南方网
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　　南方网讯（记者/翁子盈 柯丹洁 通讯员/粤教宣）9日，广东省教育厅发布《广东省2020年春季学期学生返校时间》相关通知，经省新冠肺炎疫情防控指挥部研究决定，全省各级各类学校学生自4月27日起分期、分批、错峰返校。

　　一、基础教育阶段学生返校安排

　　4月27日，全省高三、初三年级学生返校。

　　5月11日后，各地根据疫情防控情况分期、分批、错峰安排中小学其他年级学生返校。

　　幼儿园幼儿、特殊教育学校学生返园（校）时间另行研究确定。

　　幼儿园幼儿返园前，校外培训机构不得开展线下教学活动。

　　二、大专院校、技工院校、中职学校学生返校安排

　　5月11日后，具备条件的大专院校可安排毕业班学生返校。

　　5月18日后，大专院校其他年级、技工院校、中职学校可根据生源特点、疫情防控情况、防控物资准备情况，安排学生分期、分批、错峰返校。

　　三、教职员工返校安排

　　符合返校条件的学校，可在学生返校前一周安排教职员工返校返岗，提前做好疫情防控、教育教学等准备工作。

　　接下来，要进一步强化属地管理责任和学校主体责任，落实“四精准”“六分”“一独立”“三全”“五管”校园疫情防控措施，做好防控物资保障，配备足够的医护人员，加强校园环境整治，加强学生学习生活管理，加强校园应急演练，做好教育教学管理，确保学生返校平稳、有序、安全。

编辑： 罗予岐

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