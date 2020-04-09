探索社交化、碎片化等手段，尚德机构解决成人学习痛点见成效

尚德机构多年来不断通过采取智能化、社交化和碎片化等手段，减轻学员学习负担。

利用新技术赋能教学教研，打造活跃的线上社区，推出时间长度1至20分钟的视频课程------尚德机构深知成人学习“时间少、碎片化、难坚持”的痛点，多年来不断通过采取智能化、社交化和碎片化等手段，减轻学员学习负担。在努力探索让学习像打游戏一样轻松有趣、提升学员学习体验的同时，还提高了学习效果和考试通过率。

智能化：利用AI、大数据等新技术赋能教育见成效

在智能化探索方面，尚德机构从学习的最小单元知识点入手，为所教授的700多个科目建立了专门的教研系统，为知识点标注解析和考试要求，并基于考试大纲变化进行更新。截至2019年9月，尚德机构题目总量超过76万道，包含30多万个知识点。

利用大数据和人工智能技术，尚德机构筛查出最高频且占据试卷60%的知识点。教研人员与教师再将知识点转化为通俗易懂的课程，为学员输出量身定制、最短的学习路径，学生仅需复习高频知识点即可通过考试。

为进一步提高效率，尚德机构通过AI分析数据的变化趋势，预测下次考试考点。同时，通过“用户行为”算法和特征分析，实时获得每个学员在各个知识点上的学习情况，从而得出学员每个知识点掌握程度并预估他们考试的分值。“这是我们面向成人通过型考试给出的解题思路，在过去几年间，尚德机构一直在朝着这个方向努力，并且已经建立起一套高效、定制化、高通过率的学习体系。”尚德机构有关负责人表示。

碎片化：从小程序到短视频课程，让学习随时随地、难度降低

成人由于要忙于工作和家庭，很难抽出整段时间进行学习。为有效提高用户体验和学习效率，尚德机构在2019年推出了“极速版APP”，用户在上面可自由选择课程免费进行学习。截至2019年6月，该APP下载量已超过200万，月活率近八成。除此，尚德机构还推出了多款职业资格证书免费学小程序，满足成人学员碎片化学习需要、提高学习效率。

为适应信息演化从语言、图像、文字向视频发展并全方位提升信息生产、传播、消费处理效率这一趋势，尚德机构又探索教学内容的碎片化学习，将一节节视频课程，分解为时间更短、学员可以随时随地进行学习的短视频。

过去，尚德机构教学视频的长度一般在两小时左右，而现在碎片化视频长度则控制在1至20分钟之间。截至今年2月底，尚德机构已对7889节课程进行了切分，总计完成了68760块碎片化视频。以中国近现代史纲要为例，这门课总共有9节课，每节课的内容都被切分成8-9个碎片化视频，一门课总共被切分成78个可进行讲解的碎片化视频。

推出碎片化视频，在促进学习内容与学习时间选择更加灵活的同时，还在原有直播、重播、做题、答疑的基础上，进一步丰富了学习场景，覆盖了知识点学习的全过程。此外，它可以直接触达薄弱知识点，缩短了学习路径；而视频讲解与做题、攻克难点等相结合，促进了学习环节效率的提高，使运营场景更加高效。

社交化：形成新的师生和生生关系，促进学员学习和教学质量提高

此外，尚德机构尝试运用新技术手段对传统教育模式进行“重置”。

通过搭建直播、论坛、社群等多种平台，尚德机构让课堂互动方式产生了很大变化，重塑了教学场景。比如直播场景中系统会如实反映学员的反馈、课程完成度以及对教师的评价，从而促进老师对课程和教学方法进行迭代。而社群场景中通过建立班级群、组织班级活动等形式，让学员在虚拟世界中找到归属感、组织感、目标感和安全感。

在线交互则真正实现了以学员为中心，解决了面授时代因人员配比不均和课程时长限制、老师很难关注到每个学生具体需求的问题，重塑了真正平等的师生关系。同时，在论坛、社群等场景中，学员之间相互学习、相互影响，促进了生生关系的形成。

由于尚德机构是纯线上教学，学员相对分散，线上社区就是相互交流、鼓励和倾诉的关键场景。为给学员创造更大的价值，尚德机构要求老师们除了在课堂上与学员互动，还要在社区、微博等各种公众平台多与学员进行互动，全方位指导帮助学员，以适应智能教育时代学员不断增长的新需求。仅2019年1月起至10月23日，尚德机构社区的发帖量就达到134万，跟帖量达到336万。

“我们一直把线上社区的建设放在很重要的位置，目前打造出全国日活跃用户量和每日发帖量最大的成人学习社区之一。这个社区每天鼓励着数十万学员坚持学习，也在沉淀着他们的学习经历和经验，成为后人的阶梯”，尚德机构有关负责人表示。

除了大范围的开放社区，尚德机构还鼓励学员们自发组成学习小组，以某一个科目的学习为目标，由优秀学员设定小组的目标和规则，招募组员，互相监督学习。组长每天都会发布任务，小组成员会互相帮助、解答学习中的问题、分享笔记和经验，小组之间还会相互进行PK。

“教育是一件反人性的事情，成人学员需要从美食、游戏、短视频等能够带来极大即时感官刺激的事物中跳脱出来，克制自己选择学习。因此‘如何让学习像打游戏一样轻松有趣’，始终是我们坚持思考和进行努力的方向”，尚德机构有关负责人表示。

通过对智能化、社交化和碎片化等手段的探索，尚德机构有效提升了成人学员的学习效率、学习热情和学习效果。数据显示，2020年春节期间，虽然遭遇疫情，但尚德机构学员在线做题数量超过5000万道，重播课程出勤时长近5万小时。仅从2月3日正式复课后的十天数据看，学员出勤率、学习参与率、完课率、人均做题量就比节前分别提高了6%、2%、4%和15%，且这些数据都要好于2019年数据。