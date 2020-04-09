广州中考4月13日起开始报名

2020年广州市高中阶段学校考试招生报名将于4月13日-22日进行。为做好新冠肺炎疫情防控，切实保障广大师生生命安全和身体健康，减少人员聚集风险，本次报名将采取全程网络方式进行，考生可在网上申请考生号，报名点在线审核资格、派发考生号，再由考生网上填写报名信息完成报名。

据广州市招生考试委员会办公室发布通知，2020年广州市高中阶段学校考试招生（以下简称“中考”）报名将于4月13日-22日进行。为做好新冠肺炎疫情防控，切实保障广大师生生命安全和身体健康，减少人员聚集风险，本次报名将采取全程网络方式进行，考生可在网上申请考生号，报名点在线审核资格、派发考生号，再由考生网上填写报名信息完成报名。

广州市应届毕业生、往届生及外地返穗生登录中考服务平台（http://zhongkao.gzzk.cn/）—“网上报名”栏目点击“粤省事登录”进入广东省统一身份认证平台，实名认证后进行考生号申请及报名。我市应届毕业生无须上传报名材料，系统通过学籍和户籍数据自动审核报名资格，通过后予以派发考生号。已于初三上学期采集身份证并派号的考生无须在网上申请派号，可直接凭考生号登录网报。往届生和返穗生须上传报名材料，由区招考办审核通过后予以派号。无我市学籍的港澳台及国外来穗升学生携带报名材料到区招考办办理报名资格审核，领取考生号进行网上报名。

考生在网上报名时主要填写个人基本信息、申报各类升学资格和体育考试项目，最迟须于4月22日17:30前完成报名信息确认，逾期未确认的报名无效。应届生可以在返校后由学校统一组织拍摄相片，往届生、返穗生可以自行上传电子相片或选择到指定相馆拍摄。参加统一升学的考生，返校后须向报名点交纳考试费。

申报各项升学资格的考生，报名确认后要及时上传相应材料；其中涉及提供父母材料的，需注意是否已通过监护人身份核验，未通过核验的，需要一并上传监护人材料。考生返校后要提交资格材料原件给报名点核验。申请政策性照顾学生的考生还需注意，如政策性照顾学生资格审核不通过，需要重新登录中考服务平台申报符合公办普通高中报考条件的随迁子女资格，否则将不纳入随迁子女资格审核范畴。对既不符合政策性照顾学生、又不符合公办普通高中报考条件的随迁子女，可以选择继续留在我市报名和升学，报考在我市招生的民办高中和中职学校，也可选择回原籍升学。考生可登录中考服务平台或关注“广州招考”微信公众号查询各类资格审核结果，对结果有异议的，可及时补充或更新相关材料申请复审。

今年受疫情影响，学生无法按原计划返校。在坚持健康第一的基础上，为安全有序推进我市中考报名工作，市招考办主要采取以下措施：一是优化完善中考报名系统，着力化解难点、疏通堵点，实现中考报名全流程网上办理，考生无需返校即可完成全部报名工作。二是适当延长报名时间，保障考生有充足时间适应报名新情况、新方式。三是要求各区招考办和初中毕业学校做好“托底”工作，全覆盖、无遗漏、精准掌握每所学校每位考生网上报名条件情况，为有需要的考生提供报名条件，为因疫情防控未能返穗或需隔离的考生提供报考便利，确保考生顺利报名。

有关今年中考工作安排和最新动态，广州市招考办将第一时间通过广州招考网、“广州招考”官方微博和微信发布，请考生留意。

（来源：广州招生考试委员会办公室）