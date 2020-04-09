多部门统筹推进招聘考录等工作 让高校毕业生早就业就好业

今年全国普通高校毕业生874万人，同比增加40万人，规模创历史新高。往年的三四月份，正是找工作的关键时刻，今年受疫情影响，许多现场招聘会开不了，劳动力市场需求减少，给高校毕业生求职带来困难。对此，各地各部门相继出台措施，开拓渠道，为毕业生早就业就好业创造条件。

今年全国普通高校毕业生874万人，同比增加40万人，规模创历史新高。往年的三四月份，正是找工作的关键时刻，今年受疫情影响，许多现场招聘会开不了，劳动力市场需求减少，给高校毕业生求职带来困难。对此，各地各部门相继出台措施，开拓渠道，为毕业生早就业就好业创造条件。

同时拓宽就业和升学渠道

预计上半年高校毕业生就业压力较大，教育部正全力帮助应届毕业生拓宽就业和升学渠道。

一方面，会同有关部门组织“特岗计划”等项目，引导毕业生到基层，到现代农业、社会公共服务等领域就业创业；招录更多人到急需教师的高中和幼儿园任教。

另一方面，扩大今年硕士研究生招生规模，向国家战略和民生领域急需的相关学科和专业学位类别倾斜，向中西部和东北地区高校倾斜；扩大今年普通高校专升本规模，主要由职业教育本科和应用型本科高校安排面向产业升级和改善民生急需的专业招生。

花大力气把岗位信息送到每个学生身边。教育部联合地方、高校以及社会知名招聘网站共同开展“24365校园招聘服务”，为高校毕业生提供24小时全年365天的网上校园招聘服务。目前该平台共提供833万条岗位信息，累计新增注册人数132万人，投递简历超过1100万人次。

推出450余门线上就业创业精品课程和就业网站信息，鼓励精准推送、网上面试、网上签约。3月20日，教育部大学生就业网（新职业网）正式推出网上签约平台。此外，各高校近期日均举办各级各类网络招聘活动2000余场，3月已累计举办7万场不同类型的招聘活动。

同时，适当延长毕业生择业时间。如果顺利毕业却还没找到工作，可以按规定将户口、档案在学校保留两年。学校会持续提供就业服务。

有关部门还将支持“双创”示范基地、孵化器等发展，增加大学生就业创业机会。鼓励国家科研项目聘用高校毕业生担任科研助理或辅助人员，其劳务费用和有关社保补助按规定从项目经费中列支。消除障碍，为多种形式创业和灵活就业松绑。

引导基层就业，鼓励企业吸纳

妥善做好今年高校毕业生的就业工作，拓展就业渠道十分关键。

国家将对中小微企业招用毕业生予以补贴，明确要求国有企业连续两年扩大招聘毕业生规模，通过扩大基层就业规模、招生入伍规模、就业见习规模、适当延迟录用接收等多方面措施积极创造就业岗位。

今明两年，事业单位空缺岗位将主要用于专项招聘高校毕业生，包括择业期内未落实工作单位的毕业生。

其中，湖北省事业单位可以面向湖北省高校毕业生或湖北籍高校毕业生开展专项招聘。尤其是艰苦边远地区乡镇事业单位招聘本科以上高校毕业生、县级事业单位招聘硕士以上高校毕业生，以及招聘行业、岗位、脱贫攻坚急需紧缺专业高校毕业生，可以结合实际情况，采取面试、直接考察的方式公开招聘；可以根据应聘人员报名、专业分布等情况适当降低开考比例，或不设开考比例，划定成绩合格线。

加大线上招聘力度。3月20日，人社部会同有关方面启动“职等你来 就业同行”百日千万网络招聘专项行动，设立高校毕业生专场。推出线上指导，组织百名职业指导师开设就业指导的云课堂，为毕业生提供足不出户、菜单式学习的网络平台。同时，提早谋划，等疫情解除，迅速组织动员各级各类公共就业服务机构、市场服务机构，推出行业化特色化现场招聘。

今明两年，人社部将组织百万毕业生参加见习，丰富实践经验，提升就业能力和市场竞争能力。对企业开放见习岗位的，给予3—12个月政策补贴。

另外，更加注重关爱帮扶就业重点群体。比如，对离校未就业的毕业生，将尽早与教育部门对接信息，开展实名服务；对建档立卡贫困家庭、零就业家庭的毕业生实行“一对一”帮扶，政策服务全兜底。

各央企全面梳理用人需求

疫情发生以来，国资委推动央企积极履行稳就业责任，紧急印发通知要求央企在疫情防控期间大力推动稳岗扩就业工作，确保实现2020年度接收高校毕业生人数不低于2019年度。

全面梳理用人需求，努力提供更多就业岗位。中国电科、中国航材、中国中车等均于近期举办校园招聘专场活动。中国石化追加3500人高校毕业生引进专项计划，年度招聘规模超过1万人，是2019年的2.3倍。中智招聘网带动2200家央企法人单位为校园招聘提供超过7万余个岗位。哈电集团与清华大学、上海交通大学、浙江大学等国内知名高校对接，启动春季校园招聘工作。

此外，央企还在带动湖北地区高校应届毕业生就业、带动支援湖北抗疫一线人员子女就业方面发挥积极作用。

中智公司将组织湖北区域专项招聘活动，国聘招聘平台专门为参与一线防控的医务、军人、抗疫人员子女亲属找工作提供便利。三峡集团今年高校毕业生春季招聘，专门拿出200个岗位定向招聘湖北地区高校毕业生，并提出在同等条件下优先录用抗疫一线医务人员子女。

国资委有关负责人表示，将密切关注央企高校毕业生招聘，会同业务主管部门多管齐下，按照既定用人招聘安排开展工作。