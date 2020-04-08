【招办说】城建职院招办主任解答考生关心的那些事儿～

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日前，广东省教育考试院发布相关通知，2020年广东省普通高校春季高考志愿填报时间定为4月7-10日。广州城建职业学院招办主任李贤俊做客南方青春高考季-2020年广东高考招生咨询会的演播厅。网友最关心的问题有哪些？一起来了解一下吧！
广州城建职业学院现有建筑工程、经济与管理、机电工程、信息工程、外语外贸、艺术与设计、人文、创业教育和继续教育9个二级学院，近50个招生专业，基本形成”土木建筑、经济管理、先进制造、电子信息、现代服务、艺术设计”等六大专业群格局。
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日前，广东省教育考试院发布相关通知，2020年广东省普通高校春季高考志愿填报时间定为4月7-10日。广州城建职业学院招办主任李贤俊做客南方青春高考季-2020年广东高考招生咨询会的演播厅。网友最关心的问题有哪些？一起来了解一下吧！
广州城建职业学院现有建筑工程、经济与管理、机电工程、信息工程、外语外贸、艺术与设计、人文、创业教育和继续教育9个二级学院，近50个招生专业，基本形成”土木建筑、经济管理、先进制造、电子信息、现代服务、艺术设计”等六大专业群格局。
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