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广州华夏职业学院特色专业介绍｜建筑与艺术传媒学院

2020-04-08 17:03 来源：南方网
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　　NO:1 建筑工程技术专业

　　这个专业可以说是建筑行业的龙头专业，旧的建筑要拆，新的建筑会不停地盖，所以这个专业也被誉为永不失业的专业。有的人认为这个专业在工地工作，很辛苦，这种想法是不切实际的。其实，这个专业的学生毕业以后主要从事建筑工程施工方面的技术工作，如施工员、质量员、测量员、项目管理员等，他们并不是干体力活的那种，现在国家对施工的管理都很规范，不允许住工地，项目部管理人员的吃住条件都很好。

　　在待遇方面，施工行业的技术和管理人员都比其它行业的高，工作2年以后一般都有8000元以上的月薪。另外，这个专业较容易考取一二级建造师证书，这个证书始终是比较热门的，有了证书你就可以当项目总工或项目经理，待遇就会更上一层楼，按目前行情，年薪25万以上不成问题。

　　广州华夏职业学院

　　这个专业是学校的重点建设专业，师资力量强，实训条件也好，能学到真技术，并且收益终身，即使退休以后，也有很多施工企业高薪聘用，很受了解实情的考生喜爱，每年都在第一志愿录取，毕业生几乎100%就业。

　　广州华夏职业学院

　　NO:2 建筑室内设计专业

　　建筑室内设计是目前行业热门的专业，这个专业被称为建筑美容师，是一个兼容艺术与技术的专业。主要是用计算机软件把色彩、材料、家具家电等涂画，放置在一个个要装饰的房子里。中国人千百年来的购房思想做铺垫，一代一代人买房，随着大家生活水平的提高，有房就要装修，并且像商业门面、酒店等建筑，通常5年左右就要装饰一次，装饰的档次也越来越高，所以这个专业的需求会越越来越旺。学生毕业后一般在室内设计公司、景观园林设计公司、建筑设计公司、装饰设计公司、工艺美术设计公司、家具与陈设设计等相关企业从事设计策划、设计管理、市场营销、制作及工艺流程管理等相关工作。

　　在待遇方面，按以往毕业生的情况，工作2年以后，月收入一般都有7000元以上。随着你的工作经验积累、业务更熟练，月薪轻松就能过万。

 

　　广州华夏职业学院

　　该专业是学校的重点建设专业，由于学校投入多，办学条件好，2019年受到省里数百万元的专项资金奖励，实训条件更加优越。你大可不必担心没有美术基础学不好这个专业，绝大部分同学都是这种情况，学校会从零开始进行训练，并且以后工作要用的设计软件在学校都会学到，毕业后工作直接就用，得心应手。

　　由于这个专业的工作是比较轻松的白领阶层，待遇好，可选择的就业单位多，很多同学没毕业就找好了工作，毕业生几乎100%就业，深受广大考生青睐，造成报名就读这个专业的人数太多，学校控制每年最多招生350人，连续5年这个指标全部用完，有一定的竟争性，你若有就读这个专业的愿望，建议一定要第一志愿填报。

　　NO:3 建筑工程技术专业

　　工程造价是一个跟钱打交道的专业。建一个新的工程，开发商要知道投多少钱合适，施工单位要控制好工程的成本，这就是工程造价专业要做的事。所以，工程造价就是为工程算钱、管钱，这可是工程的命根子。有的人说做工程要驻扎工地，风餐露宿，其实做造价基本都是待在办公室，偶尔走访工地，只是去现场了解施工核对造价，并非去现场做体力活儿。

　　在待遇方面，造价人员是典型的技术人员，工作2年以后，底薪加提成一般都有7000元以上的月薪，随着业务熟练月薪完全可以过万。还有，这个专业容易考取一二级造价工程师证书，这样便于可以凭资质单独去承揽一些工作，年薪“20万+”都不是问题。

广州华夏职业学院

　　这个专业是学校唯一一个省重点专业，唯一一个有机会享受“高职+本科”连读的特招专业，另外，还有“订单班”、“专升本”等方式供你选择，足可体现其办学实力。这是一个能学到真技术真本领的专业，深受广大考生的喜爱，报名就读这个专业的人数太多，学校控制每年最多招生400人，而近几年每年报名的人数都超过了500人，你若有就读这个专业的愿望，同样，必须要第一志愿填报才有录取的可能。

　　NO:4 新闻采编与制作专业

　　专业是干嘛的?相信不少家长朋友和同学们看到专业名字的时候都会有这个疑问。学成就能做记者了吗?是“狗仔”养成么?报纸都没人看啦，电视都是黄昏产业啦，还说什么新闻采编?人人都能通过互联网发新闻啦，看看都会的东西，还用专门去学?专业人员表示，每每听到诸如此类的“误会”时真的很无奈。新闻采编与制作的终极目的，顾名思义，即采编、制作出符合新闻传播规律的作品。本专业的培养打破了过去的行业和岗位的限制，除了传统媒体(电视台、电台、报刊)外，新媒体(手机媒体、互联网媒体)成为培养的主流方向，新媒体运营、网络编辑、新闻网页制作、视频节目拍摄与后期制作、广告策划、创意文案写作、公关等均在培养目标之中。可能有人会担心，如果毕业之后发现对新闻媒体行业不感兴趣怎么办?难道就“白学”了么?NO NO NO，请把担心放下，所有企、事业单位的宣传员、创意策划员、媒体运营和编辑员、网络推广，甚至是办公室文员、企业文化宣传活动运营和执行管理员等都可以去尝试哦。

　　在校期间学什么?看看我们的主修课程吧。目前我们主要开设有新闻概论、新闻采访与写作、新闻编辑、新闻评论、电视视听基础与摄像技术、电子排版、网页设计与制作、视频后期制作、电视栏目策划等课程。而且，每年我们都会根据行业人才市场发展需要时时更新课程，争取让我们培养的人才能够和社会形成无缝对接。我实事求是地告诉你，这里就是培养新闻记者的摇蓝。

　　看到这里，可能有人会问，上课之余有哪些可以让自己“升值”，彰显自己专业能力的途径呢?一些行之有效的技能资格证，值得推荐：

　　(1)图形图像处理员(Photoshop)中级;

　　(2)网页制作Dreamweaver中级;

　　(3)普通话等级证书;

　　(4)数字视频(DV)策划制作师。

　　此外，升学深造也是很好的选择。目前学校与多所国内知名院校开展专升本合作，为学子的学历提升提供有力的支持。机遇已经到来，此时不追，更待何时?

　　NO:5 影视多媒体技术专业

　　这个专业是视频时代最吃香的热门专业。在事事可依靠视频记录的时代，不靠点艺术怎么能吸引眼球?我们可以学习影视视听语言、数字摄影与微电影创作、影视后期特效基础等专业课程，同时还可以考取图形图像处理员中级，数字视频策划制作师、网页制作中级等技能证书。通过专业学习，我们可以完成日常拍摄、制作微电影、创意视频及后期特效制作，让你剪出最精彩的视频，拍出最好的电影，成为这条街最靓的仔。

广州华夏职业学院

　　近年来，本专业就业率达100%。学生毕业后，能在各级电视台、影视制作中心、影视传媒公司、设计公司、企事业单位宣传部门、影视工作室等从事视频剪辑、后期特效制作、影视动画设计、网页设计、微电影拍摄等相关工作。据统计，从毕业到工作3年，我们可以实现从摄影师助理到摄影师再到资深摄影师、剪辑师助理到剪辑师的职位进阶。甚至是可以成为自媒体视频制作专员、后期特效合成师等，薪资轻松过万不是梦。

　　专业是最符合时代要求的专业，师资力量强，实训条件好，能通过实践学到真技术，倍受学生和家长青睐，每年的录取率也是各专业中的佼佼者，毕业生也是与市场零距离就业，前景十分广阔。

　　此外，升学深造也是很好的选择。目前学校与多所国内知名院校开展专升本合作，为学子的学历提升提供有力的支持。众所周知，2020年3月4日，教育部刚刚印发明确指出今年将扩大普通高等学校专升本的规模。机遇已经到来，在这里，用最小的代价，照样可以实现你的本科梦，此时不追，更待何时?

　　这么多专业有没有一个你心动的呢?!没有的话也有以下这些专业噢!想了解的可以翻翻之前的推文也有写噢!

 广州华夏职业学院

　　(以上内容均为学校供稿)

编辑： 罗予岐

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