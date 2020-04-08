课程内容丰富并设置奖学金，尚德机构推出新班型

帮助学员提升学习自驱力，实现节省学习时间和提升学习效率的两大效果等。

为帮助学员提升学习自驱力，实现节省学习时间和提升学习效率的两大效果等，近期，尚德机构推出新班型，限时限量向报读学员开放一门“尚德精品PLUS课程”，内容涉及人力资源、英语、职场技能等。

据了解，抗疫期间，尚德机构在“学习强国”和“新华云上学”两大平台上架诸多公益精品课程，内容涉及自考和职业资格证书考试等。此外，尚德机构的“尚直播”在线直播教学平台也受到有关部门推荐，课程涉及消防工程、建造工程等专业资格证书领域尚德机构不仅专注成人学历和职业技能的提升，还希望助力学员更全面的发展。

尚德机构近期推出的“学习尚进强国班”，除了常规学习模块，还向报读学员提供一门“尚德精品PLUS课程”，可选内容涉及人力资源、英语、职场技能等；而其推出的特别模块，为学员提供管理类联考的写作基础课，从论证有效性分析、逻辑缺陷与识别、论说文之大纲解析和写作相关训练四个方面，解决学员的写作难题。除了丰富的课程内容，尚德机构还在此班型中设置了“硕士奖学金”模块；其中，以课程折扣形式鼓励学员在完成自考后再攀高峰，养成终身学习的好习惯。

除了课程产品的更新迭代，尚德机构针对成人学习“时间少、碎片化、难坚持”的痛点，不断探索用科技赋能教育，为学员学习减负。

利用人工智能和大数据技术，尚德机构的教学系统让学员掌握30%核心考试点便能覆盖70分考试分值，理想情况下可为学员节约60%至70%的时间。基于信息传播处理的新趋势，尚德机构探索教学内容的碎片化学习，将课程内容进行切分。过去，尚德机构教学视频的长度一般在两小时左右，而现在的碎片化视频长度则控制在1至20分钟之间。截至今年2月底，尚德机构已对7889节课程进行了切分，总计完成了近七万块碎片化视频。

推出碎片化视频，在促进学习内容与学习时间选择更加灵活的同时，还在原有直播、重播、做题、答疑的基础上，进一步丰富了学习场景，覆盖了知识点学习的全过程。此外，它可以直接触达薄弱知识点，缩短了学习路径；而视频讲解与做题、攻克难点等相结合，促进了学习环节效率的提高，使运营场景更加高效。

创立17年来，为了助力更多成人实现提升自我的目标，尚德机构在成人教育领域始终不断创新求变。尚德机构有关负责人表示：“如何让学习像打游戏一样轻松有趣，始终是我们坚持思考和进行努力的方向。”