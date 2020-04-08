尚德机构推出8场沉浸式直播，与学员共同见证“重启”后武汉的美好

尚德机构多位金牌讲师将从4月8日早上10点开始，面向全国各地学员带来8场沉浸式直播，与大家一起见证长江大桥、武汉大学东湖校区及楚河汉街的“重启”。

武汉，这座英雄的城市逐渐恢复往昔生龙活虎的模样。尚德机构多位金牌讲师将从4月8日早上10点开始，面向全国各地学员带来8场沉浸式直播，与大家一起见证长江大桥、武汉大学东湖校区及楚河汉街的“重启”。同时，尚德机构多位讲师还将首次发布新班型的介绍，其间穿插抽奖和免单环节，为学员送上樱花季的大礼。

据介绍，尚德机构自2017年落户武汉，经过两年多发展，武汉尚德已承担起销售、研发、运营等多项重要职能，并建立了运营中心和结算中心。疫情期间，尚德机构向武汉东湖高新区新型冠状病毒感染疫情防控指挥部捐赠500万元现金，同时向奋战在全国抗击疫情第一线的医护人员、工作人员及其家属等受疫情影响的群体免费提供价值1500万元的在线教育培训课程，以实际行动为抗击疫情贡献自己的力量。针对回到公司复工的员工，尚德机构也出台多项举措，保障员工的健康和安全。

此外，尚德机构在多个平台上推出了公益课程，助力“停工不停学”。近期，尚德机构又推出“学习尚进强国班”，希望在帮助学员提升学习自驱力的同时，实现节省学员学习时间和提升学习效率的两大效果，帮助学员做好备考工作。

这一新班型除了常规学习模块，还向报读学员提供一门“尚德精品PLUS课程”，可选内容包括人力资源、英语、职场技能等；此外推出管理类联考写作基础课，从论证有效性分析、逻辑缺陷与识别、论说文之大纲解析和写作相关训练课程四大方面，解决学员的写作难题。除了丰富的课程内容，尚德机构还在该班型中设置了“硕士奖学金”模块，以课程折扣形式鼓励学员在完成自考后再攀高峰，养成终身学习的好习惯。

尚德机构有关负责人表示：“疫情之下，尚德机构发挥自身互联网教育的优势，克服各种困难，让学员的学习不受到影响。现在，武汉迎来了胜利的曙光，我们希望和广大学员一起见证这份美好！”在武汉封城解封这一历史性时刻，尚德机构特意选择武汉三大地标作为被见证的对象；长江大桥有历史厚重感，象征着武汉的交通恢复，又将车水马龙；武汉大学东湖校区能为学员带来扑面而来的、樱花盛开的学院气息；楚河汉街是武汉地标性的购物街、步行街，象征着这里商业的恢复。

通过这次直播活动，在见证武汉“重启”的同时，也彰显出尚德机构对于武汉未来发展的信心。除了新班型首发福利外，4月8日的8场直播还设有抽奖及免单环节，在增添直播趣味性的同时，也给学员带来更多的福利。