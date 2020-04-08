佛山市高明区公办幼儿园7日起网上报名

高明区2020年秋季小班招生公办幼儿园涵括4个镇街共11所，其中荷城街道7所，包含高明区机关幼儿园、蓓蕾幼儿园、荷城幼儿园、经委幼儿园、财贸幼儿园、英豪幼儿园以及三洲机关幼儿园。

高明区公办幼儿园2020年秋季小班招生工作指导意见近日发布，从今天（4月7日）起启用高明区义务教育阶段招生报名系统，实行网上报名。这是高明区公办幼儿园首次实行网上报名网上录取。报名链接请戳这里

高明区2020年秋季小班招生公办幼儿园涵括4个镇街共11所，其中荷城街道7所，包含高明区机关幼儿园、蓓蕾幼儿园、荷城幼儿园、经委幼儿园、财贸幼儿园、英豪幼儿园以及三洲机关幼儿园。

本次招生对象为2016年9月1日至2017年8月31日期间出生的学童，要求符合以下条件：

1.具有与报读幼儿园所在镇（街道）一致户籍的适龄儿童；

2.经佛山市教育局、佛山军分区政治部审核的现役军人子女；

3.佛山市国家综合性消防救援队伍人员其子女；

4.持“优粤卡”人才子女；

5.因公殉职、伤残基层干部子女；

6.符合《关于印发佛山市高明区高层次人才和企业人员子女入学暂行办法的通知》（明教育〔2019〕14号）第三、第四条规定的高明区高层次人才和企业人员子女；

7.高明区沧江教育集团所属学校在职教职工子女；

8.幼儿园本单位在职教职工直系亲属的适龄儿童；

9.抗疫一线医务人员子女；

10.直系亲属在报读幼儿园所在镇（街道）有住房的适龄儿童。

本次报名时间为4月7日9时至12日17时，将首次启动高明区义务教育阶段招生报名系统报名。报名者需提交户口簿原件、儿童健康体检手册或医院开具的入学体检证明、免疫证明等。

本次招生将分两个阶段录取。其中，第一阶段录取将于4月14日至15日进行，经审核确认符合报名资格的儿童，自愿选择报读户籍所在镇（街道）公办幼儿园。4月17日上午9:30进行公开抽签，并现场公布录取名单，随后进行为期5日的公示。

值得一提的是，所有符合报名条件，但第一阶段未被录取的儿童和直系亲属在报读幼儿园所在镇（街道）有住房的适龄儿童，可自愿选择报读第一阶段招生未满的公办幼儿园。

【南方日报记者】盛正挺

【通讯员】陈仕杰