2020年佛山中考体育推迟举行

为贯彻落实国家和省对新冠肺炎疫情防控工作的部署和要求，切实保障广大考生的生命安全和身体健康，经研究决定，推迟原定于4月中旬至5月上旬进行的2020年我市初中毕业升学体育考试时间，具体时间将另行通知，并提前向社会公布。

佛山市教育局关于推迟2020年初中毕业升学体育考试时间的通知

各区教育局，市直属有关学校：

为贯彻落实国家和省对新冠肺炎疫情防控工作的部署和要求，切实保障广大考生的生命安全和身体健康，经研究决定，推迟原定于4月中旬至5月上旬进行的2020年我市初中毕业升学体育考试时间，具体时间将另行通知，并提前向社会公布。

请各区教育局和初中学校做好宣传引导工作，及时关注佛山市教育局官网或“佛山教育”“佛山招考”微信公众号发布的相关信息。

佛山市教育局

2020年4月7日