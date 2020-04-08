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华附复学演练：单人单桌，错峰上下学和就餐

2020-04-08 08:25 来源：南方网 钟哲 通讯员/李芸
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　　在华南师范大学附属中（下称“华附”）学校门前，测温仪突然响起了警报，高三级的“陈同学”被检测到体温异常，额温37.5°C，伴有咳嗽等可疑症状。现场值班老师立即将该生带往校道旁的临时留观点，并马上通知消毒组人员对校门范围进行清洁消毒。

　　原来，这是华附组织开展的一场新冠肺炎疫情防控应急暨开学演练活动，由教师扮演家长、学生、班主任、值日教师、校防疫组指挥等角色，模拟学生错峰返校、入校检测、课堂教学、宿舍就寝及食堂用餐等场景。

　　模拟场景一：开学当天

　　经过了一个漫长的寒假，师生们终于迎来了开学的日子。

　　一位值班老师指引“学生”依次进行体温探测，另一位值班老师指引已测温且体温正常的“学生”前往洗手台洗手。体温正常的同学清洁双手后，按照指定路线进入教学区域。

　　在校门口，“请家长止步”“列队时请间隔1米站立”等温馨提示牌醒目地立着。每位进校者都必须经过严格测温。

　　在临时留观点，校医已穿好工作服和一次性隔离衣，戴好医用外科口罩和医用乳胶检查手套等候。“陈同学”到达后，校医再次对其进行体温复测，询问学生症状、流行病史及接触史等，做好信息登记建立专人档案跟进。经询问，“陈同学”无相关病例接触史和流行病学史但有发热。

　　校医通知值班老师，值班老师马上致电该生班主任，由班主任立即通知家长来校。家长抵达学校门口，值班老师护送该生到校门口交给家长，并请家长签署《离校确认书》，要求家长立即带该生到定点医院就诊。

　　接着，值班老师通知消毒组人员对“陈同学”所在临时留观点及所涉及的公共场所进行全面的清洁消毒。

　　最后，“陈同学”的班主任通过电话等方式联系家长，跟踪学生的诊断结果，及时在晨检系统上报，并向校医及年级组长报备。

　　模拟场景二：教室

　　课室里，“同学们”单人单桌，正聚精会神地跟着任课老师翱翔在物理的奇妙世界里。突然，“李同学”举手报告感觉不适，伴有畏寒、咳嗽等症状。任课老师马上利用课室配备的测温枪检查她的体温，其额温37.3°C。

　　突然，“李同学”发生呕吐。任课老师立即使用课室配备的免洗洗手液进行手部消毒，取出教室备用医用外科口罩给“李同学”更换。

　　同时，教师提醒全体“学生”做好个人防护，戴好口罩，与该生拉开距离，再次确认开窗通风。任课教师马上致电校医告知该生有呕吐和发热，随即致电年级值班老师前来协助维持秩序，防止其他班师生靠近该教室。

　　同时，科任老师将班级其他“同学”按照指定路线带离教室，到临时备用课室东阶梯教室等待校医下一步的指引。

　　由于时间稍长，任课教师播放学生发展指导中心提前准备好的视频材料；其间，科任老师随时和心理干预小组老师联系，得到相应指导，做好健康防疫宣传和心理疏导工作。

　　“学生”离开课室后，值班老师立即通知消毒组人员到该课室及“李同学”经过的原途路线进行全面消毒。

　　在临时隔离室，经过校医的测温及流行病学筛查，“李同学”初步判断为可疑病例。校医致电班主任、石牌社区卫生服务中心、医疗保障组、信息联络组、学生工作组汇报情况。经社区核实后拨打120转运“学生”到定点医院。

　　校长了解情况后，立即宣布启动突发公共卫生事件应急预案，各小组成员进入应急状态，各司其职，按照应急预案开展工作。

　　模拟场景三：生活区

　　为了避免人群拥挤，学校实行错峰上学、错峰放学、错峰就餐。

　　经过一上午的紧张工作和学习，初三、高三学生首批来到食堂，按照地面标识一米间隔排队洗手，再沿着地面箭头指引到相应位置排队有序取餐。

　　疫情期间由饭堂和校医制定营养套餐，每一餐采用相同菜式，以加快取餐速度，尽可能地减少聚集时间。师生用餐期间不可交流。

　　住宿“同学”回宿舍进行午休前要进行体温检测和鞋底消毒。入宿后，先到洗手池进行手部清洁，然后等待生活指导老师再次检测体温。宿管老师督促学生及时洗漱，并核查人数，要求所有学生不串宿、不扎堆、不聚集。

　　从发现病例、隔离观察、联动反应、信息上报、病例转运到后续处置等环节，应急演练紧张、有序地开展。演练现场，各相关部门密切配合，人员分工明确，反应迅速，顺利完成了当天的应急处置演练任务。

　　在学校党委书记、校长姚训琪的带领和指挥下，各部门紧密合作，全体行政、初三年级、高三年级的级组长和班主任以及团委老师热情参与；保安员、清洁工、食堂员工等通力协作，让本次演练达到了预期效果。

　　姚训琪表示，全校上下将继续按照广东省教育厅、广州市教育局，以及广东省疾控中心、广州市中小学卫生促进中心、天河石牌社区卫生服务中心等各级各部门的领导和指引，继续认真细致做好学校教育与家庭教育的衔接，做好教职员工与学生的培训，让大家安心、顺心地迎接新学期的到来。

编辑： 罗予岐

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