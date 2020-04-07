广州华夏职业学院｜选择管理学院，成就美好未来

管理学院是广州华夏职业学院以培养适应区域经济和现代服务业技术技能型人才为主的二级学院。我院获教育部“全国教育系统先进集体”、教工党支部获教育部“全国党建工作样板支部”、党总支获教育厅“党建工作标杆院系”等荣誉称号。管理学院开设物流管理、市场营销、电子商务、工商企业管理、人力资源管理、旅游管理等专业，其中，物流管理专业获省教育厅立项为省级品牌专业，对接珠江三角洲地区和港澳地区的现代服务领域，深受广大考生欢迎。

管理学院是广州华夏职业学院以培养适应区域经济和现代服务业技术技能型人才为主的二级学院。我院获教育部“全国教育系统先进集体”、教工党支部获教育部“全国党建工作样板支部”、党总支获教育厅“党建工作标杆院系”等荣誉称号。管理学院开设物流管理、市场营销、电子商务、工商企业管理、人力资源管理、旅游管理等专业，其中，物流管理专业获省教育厅立项为省级品牌专业，对接珠江三角洲地区和港澳地区的现代服务领域，深受广大考生欢迎。

广州华夏职业学院

管理学院依托广百物流、日立电机、美的集团、文一朝阳集团、中国邮政、申通物流、京东、百度、从都国际峰会、白天鹅酒店、印象宝贝等知名企业合作建立校企协同育人平台，开展现代学徒制“订单班”人才培养模式改革与创新，培养“德技双馨”的技术技能型人才，实现与企业人才培养过程齐抓共管，为毕业生搭建实习、就业的平台，提高毕业生的就业质量，毕业生深受用人单位的好评，就业率达到98%以上。

广州华夏职业学院管理学院师生大合照

一、首先，我们一起来了解管理学院的六大专业吧!

广州华夏职业学院

1.物流管理专业——省级品牌专业

管理学院长期与广州市广百物流有限公司等物流行业骨干企业合作，力图把物流管理专业打造为粤港澳大湾区物流技术与管理专业高素质技术技能人才培养的“高地”，服务粤港澳大湾区物流行业发展的“典范”，服务物流企业技术创新的“窗口”及带动物流产业发展的“引擎”。

(1)以学生、技能为中心的培养模式

本专业以广州市广百物流有限公司为依托，采取企业和学校双主体育人，重视学生综合素质的提升，让学生在真实岗位中学习物流管理相关理论知识和操作技能。并参加省市物流技能大赛，获得广州市属暨珠三角高职院校物流技能竞赛团体一等奖和两个单项奖第一名，广东省智慧物流作业方案设计与实施三等奖。培养具有良好的品德、优良的人文素质和创新精神，掌握物流管理专业必备的基础理论知识和专业技能，成为供应链管理、仓储、运输、配送和货运代理等物流相关领域的高素质技术技能人才。

(2)无限的个人发展空间

物流管理专业学生所学知识比较系统、专业，学生的综合素质提升很快，学生就业形势很好，学生一般在单位1年可以晋升为主管，3年-5年可晋升为经理。就业主要面向物流公司、各类库场、运输战场、生产制造企业、商贸配送中心、各类连锁企业、空港物流等企业从事供应链管理、仓储管理、理货业务、运输业务、配送业务、商务处理、报关业务、货代业务、物资采购、计划控制、服务营销、人事调配等方面的工作。

2.电子商务专业——时下流行的朝阳行业

电子商务已经渗入了各行各业中，是企业竞争不可或缺的商务渠道。自媒体营销﹑粉丝经济等多元化的商务模式更是为电子商务注入了新的动力，就业需求不断扩大。电子商务专业学生报到人数由2015级220人扩大到2017级465人，学生人数成倍增长，成为华夏学院众多专业中学生人数最大的专业之一。

(1)快速发展的个人空间

随着电子商务行业的快速发展，该专业学生适合所有在网上开展商务活动的企事业单位，具体岗位包括：电子商务专员﹑电子商务运营管理﹑外贸电子商务专员﹑网络客服﹑网络推广﹑网站美工和自主创业等，学生就业率高，待遇明显高于其他同等岗位。华夏学院与众多企业签订校企合作协议，包括阿里巴巴﹑京东等大型电商平台，让学生有更多的就业机会。

(2)与时俱进的课程体系

电子商务课程体系旨在激发学生的互联网商业兴趣和电商思维，培养具有创新精神和创业意识的电子商务高素质技术技能型人才，课程包括电子商务实务﹑网络营销﹑商务谈判﹑网页设计﹑电子商务美工﹑网店开设与装修﹑电子商务运营管理﹑计算机网络技术﹑网络推广﹑网络广告﹑电子支付与结算﹑客户关系管理﹑数据库基础等主要课程。采用工学结合，校企合作教学模式让学生快速掌握电商核心技能。

广州华夏职业学院

3.市场营销专业——就业前景最广阔的专业

(1)一个永葆青春与实力的专业

华夏学院最早在2009年开办了市场营销专业，并在2009年正式开始招生，经过10年的沉淀与发展，本专业至今已经向社会输送各类市场营销专业人才3000多名。市场营销专业着重培养学生的团队精神、个人综合素质、服务意识和开拓精神。

(2)一个就业率高，就业面广的专业

本专业构建“校企合作、工学结合”的人才培养模式，将以现代企业为依托，充分发挥专业指导委员会作用，调动社会、行业企业参与专业人才培养方案制定，本专业与广州驰锐知识产权有限公司签订“订单班”合作模式，共同开展“校企合作、工学结合”人才培养模式改革，不断优化课程体系结构，细化课程实训项目。市场营销专业的需求越来越大，就业前景非常可观。

(3)一个注重建设校内与校外相结合实训基地的专业

在校内，有商务谈判室、电子商务实训室、计算机实训室等为学生提供真实的经营环境，学生直接参与经营与服务活动，实现专业教学情景化、真实化，融“教、学、做”为一体，强化学生职业技能混合可持续发展的能力的培养。在校外，链家房地产、驰锐集团、裕丰房地产等作为学院的实习基地，为学生工学交替、顶岗实习和毕业实践提供岗位和场所。通过各种实训项目，让学生在真实的环境中体验各种营销技能，不断掌握与提高营销核心技能。

4.旅游管理专业——全民休闲时代，最具幸福感的专业

我校旅游管理专业现有广州白天鹅宾馆(五星级酒店)、从都国际峰会、希尔顿酒店、威珀斯酒店、南湖国际旅行社、一起飞旅行社、和平国际旅行社等多家四星级以上酒店与知名连锁旅游校企合作单位。专业建立了现代学徒制、订单班等育人机制，与多家国内外高规格的品牌旅游集团有深入紧密的合作，为学生提供了丰富的实习资源和就业岗位。

(1)多样化的校内课程

专业核心课程有会展管理、旅游电子商务、旅游市场营销、旅行社管理、旅游人力资源管理、前厅运行管理、餐饮运行管理、鸡尾酒调制、茶艺与茶道等课程，让你能够在各个方向找到你感兴趣的内容进行深化。

(2)校内外充满挑战的锻炼机会

本专业教师与学生多次荣获广东省教学与技能大奖，学生享有大量校内模拟实训、校外跟岗实训和高薪就业机会，职业发展空间大。

(3)极其广阔的就业前景

本专业学生实习专业对口，就业范围广，可前往航空公司、旅游公司、会展公司、高星级酒店、旅行社等从事前台、餐饮、大堂咨询、导游服务、外联营销、会展服务、旅游顾问、酒店管理等工作。

5.工商企业管理专业——助你成为最荣耀学者

(1)工商企业管理，我们培养的是 BOSS & CEO

工商企业管理是广州华夏职业学院的品牌专业，该专业建设立足珠三角经济发展，迎合现代第三产业及创新型商业经营管理人才的需要，以商务管理能力、项目管理能力、质量管理能力为重点培育方向，专为各行业中小企业输送具有战略管理和工匠精神的中高层管理精英和创新创业人才。未来的你，无论是选择 BOSS or CEO 的事业人生，广州华夏学院都是你梦想的起航……

(2)“三合作三结合双提升”特色人才培养模式

“三合作”是校企合作构建专业课程体系、合作组建“双师型”教学团队、合作建设校内外实训基地;“三结合”是教学内容与工作岗位需求相结合、学习环境与真实工作环境相结合、学生管理与企业管理相结合，全方位培育学生职业能力和匠工精神，实现学校岗位无缝对接;“双提升”是企业经营模拟实训项目与校园创新创业竞赛，双渠道开展学生企业管理能力操练，让学生成功蜕变为合格的中小企业中高层管理人才，走向 BOSS or CEO 的事业人生……

(3)最具趣味性的“游戏”教学

广州华夏职业学院优美的教学环境与现代化的教学设备，在企业经营模拟 ERP 沙盘实训室得以充分展现。该实训室功能定位及教学效果专为工商企业管理专业学生定制，让学生在仿真的商业竞争环境中组队创业，五大管理精英角色扮演，模拟经营，商战中切磋、过招、角逐，亲身体会企业管理的全过程，全面、系统地掌握现代商务管理、项目管理、质量管理三大技能，打造一个真正的 BOSS & CEO……

6.人力资源管理专业——“学HR，为天下人”

(1)优势就业前景

近年来，随着全球经济一体化的发展，人力资源开发与管理的工作显得格外重要，做好人的工作已经成为赢得整个世界的前提，而对人力资源管理者的能力开发，则成为一项关乎发展整个国家伯乐人才的重要工程。广粤作为改革开放的前沿地，依托国家优势政策，粤港澳大湾区的建设背景，人才驾驭势在必行。

(2)双师育人

本专业采用“双师教学”模式，以专业核心课程模块教学为核心，授课教师均为具有企业管理经验与优秀教学能力的教师，整合教学模块，共享教学资源，完成教学任务。并且逐步完善校企合作机制，聘请企业在岗管理人员兼课，目前已构建30多人的兼职教师库。

(3)就业前景好

政府机关、社会组织和群体及企事业单位人力资源管理相关岗位，比如：行政管理、人事管理、办公室文秘、招聘、人力资源开发、绩效考核、薪酬管理、员工培训等工作。我校人力资源管理专业毕业生深受用人单位好评，近5年毕业生初次就业率均达到98%以上。从事人力资源管理的大专毕业生半年后的月收入可达到4000元人以上。

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二、近三年管理学院毕业生就业率如何

广州华夏职业学院

三、管理学院毕业生就业满意度如何

根据对管理学院2019届毕业生的就业情况问卷调查显示，98.78%的毕业生对自己的工作感到满意，同比2018届增长9.69%，说明了我院毕业生毕业后能进入自己理想的工作岗位，并有持续的职位提升机会。

四、用人单位对管理学院毕业生综合评价满意度如何

根据用人单位对管理学院2019届毕业生综合评价的问卷调查显示，用人单位对我院的毕业生总体满意度率为99%。适应工作岗位要求，专业能力得到肯定。据用人单位反馈统计，有95%以上用人单位认为我院毕业生的职业道德、团队精神良好，专业知识、技能水平、适应能力满意率均在89%以上，能够适应工作的需要，具备岗位工作所需要的职业素养与技能。

(以上内容均为学校供稿)