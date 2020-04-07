广州城建职业学院，3+证书分数线在省线以上

广州城建职业学院位于广州从化区，拥有60年历史，校园面积达1355亩，在校生近2万人，地铁14号线直达。

广州城建职业学院位于广州从化区，拥有60年历史，校园面积达1355亩，在校生近2万人，地铁14号线直达。

它是广东省教育厅连续三年公布创强A类名校(唯一民办院校上榜)，2019年第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛获得“AI智能造字”项目国赛银奖(高职唯一获奖)，教育厅和麦可思公认的毕业生就业质量超好的学校，唯一开展四年制本科办学的民办专科院校，唯一拥有国家级品牌专业的广东省民办高职院校，与华为企业建立华为ICT学院······

那么，城建到底凭什么取得这么多引以为傲的成绩，拿下多个专科民办“唯一”?

专业的影响力

1.建筑工程技术专业是国家级品牌专业、中央财政支持(广东省民办高职院校唯一)，建筑类实训场是华南地区最大的实训场，同时也是第45届世界技能大赛中国赛区的集训基地。

2.计算机实训室承办了好几届国家级、省级比赛，同时也和华为合作，由华为提供全国最先进的设备。

3.管理类专业有华南地区独一无二的实战中心(如：2017、2018年广东省会计技能大赛连续两年都在此实训室举办)。

学校的省级品牌专业比多数的公办院校都多。例如2019年第45届世界技能大赛“混凝土项目”的两个世界冠军就读于城建的建筑类专业;2019年第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛，城建学子获得“AI智能造字”项目国赛银奖。

◆ 国家级品牌的专业：建筑工程技术、建筑装饰工程技术、机电一体化技术、国际贸易;

◆ 省重点专业：会计、工商管理、工程造价、市场营销……

广州城建职业学院

权威部门的高度认可

广州城建职业学院在广东省教育厅上是被高度认可的。从2017年-2019年，广东省教育厅举办的创新强校评比中，全省83所高职院校，只有26所连续三年达到A类强校，而城建学院也成为连续三年获得A类强校中唯一一所民办学校

广州城建职业学院

从表格看出A类学校基本都是公办学校，前三位是：广东轻工职业技术学院、深圳职业技术学院、顺德职业技术学院，民办只有：广州城建职业学院(可以说是民办的王者)，连续三年都在A类强校之列。

美誉的社会影响力

早在2013年省政府就出文扩大六所办学认可，有发展前景的高校办学自主权，分别是：广东外语外贸大学、汕头大学、南方科技大学、广东工业大学、顺德职业技术学院、广州城建职业学院。四所名牌本科，两所名牌专科，广州城建职业学院品牌影响力不容小觑。

就业前景不输本科的影响力

近年省教育厅的就业管理部门聘请国际知名的数据分析公司“麦可思公司”作为第三方对全省高职院校毕业生的就业情况进行调查分析，结果显示：城建学院毕业生就业竞争力非常强，在广东省内排名第二，在民办中排第一。

广州城建职业学院

师资学术影响力

学校现有全日制在校生2万人，有专兼职教师1000余人，教师队伍中拥有国家教学名师、享受国务院政府特殊津贴专家、全国劳动模范、全国优秀教育工作者、全国优秀教师、广东省教学名师和劳动模范，是广东省首个“珠江学者”设岗和任职的民办高职院校。

学校参与的项目获得了国家教学成果二等奖、主持的项目获得了广东省教育教学成果一、二等奖，获国家授权专利428项。

2011年以来学生在老师指导下共获国家、省、市级技能竞赛奖项661项，其中获全国职业院校技能大赛二等奖2项、三等奖5项，广东省职业院校技能大赛一、二、三等奖160项，大学生数学建模竞赛国家级一等奖1项、二等奖4项、省级奖32项，“挑战杯”省级以上奖73项(其中特等奖2项)，第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛全国总决赛银奖。

育人环境的影响

城建作为一所极富内涵的高职院校，靠的不仅是雄厚的师资，实训设备也是冠绝群雄，21个实训基地，288个实训室，与企业共建校外实训基地195个。

采用理论与实操结合的上课模式，其中获得中央财政、省财政支持的高职实训基地7个，省级大学生校外实践教学基地10个，成立专业合作学院5个，学生获得国家授权专利348项，成绩甚至秒杀多数公办院校。

学校积极探索“产教融合、校企合作”的协同育人机制，与国际著名企业美国通用电气共建实验室，与华为企业建立华为ICT学院，与希尔顿国际酒店集团共同培养酒店管理高级人才，与亚洲最大的财务公司用友共同培养管理人才。

加入了国家大数据百校计划、共建“广州城建-曙光大数据学院”;组建了以广州天马集团和广州市建筑集团为主导、行业协会为依托、名优企业为基础的广东城建职业教育集团;联合东方雨虹等上市名优企业共建集教学、培训、职业技能鉴定和技术服务为一体的现代建筑技术职业技能公共实训中心;与政府、行业、企业联合打造了广东城建职业教育集团建筑产业园。

广州城建职业学院

2.8万平方米规模的图书馆，馆藏图书150万余册，这里是大学生自主获取知识的殿堂。

4000平方米的体育馆，内置篮球场、羽毛球场、恒温游泳池、健身房等。

宿舍，实行上床下桌的规范，样式非常现代化。网络流畅、空调、电热水器、书桌、直饮水机、衣柜一应俱全，宿舍可自购洗衣机。

城建学院3+证书考试招生的计划一览表和近三年3+证书、高考录取投档线对比如下：

3+证书

招办老师建议：如果经济条件能接受15000元/年学费的，分数在3+证书省线以上的考生重点考虑广州城建职业学院

由此看出，今年城建学院3+证书的招生计划数依旧特别大，在此分数段内的童鞋们可以踊跃填报，录取机会非常大哦!

(以上为学校供稿)