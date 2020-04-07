解读|春季高考志愿填报7日开始！这几个关键点须掌握！

春季高考招生是什么？它与夏季高考有何区别？考生、家长该如何把握机会科学报考呢？近日，记者采访了部分高职院校招办负责人，进一步了解春季高考招生政策。

南方网讯（记者/柯丹洁）春季高考是国家选拔人才的重要组成部分，是高考综合改革的重要内容。日前，广东省教育考试院发布相关通知，2020年广东省普通高校春季高考志愿填报时间定为4月7-10日。那么，春季高考招生是什么？它与夏季高考有何区别？考生、家长该如何把握机会科学报考呢？近日，记者采访了部分高职院校招办负责人，进一步了解春季高考招生政策。

核心变化须掌握

填报机会勿错过

为贯彻落实国务院《关于深化考试招生制度改革的实施意见》的相关政策，积极推进高职院校分类考试招生，广东省春季分类考试逐年变化，其中包括：第一，自2017年起，试行以普通高中学业水平考试成绩为主要依据进行分类招生录取的改革试点；第二，2017年春季分类考试招生计划占年度招生总计划的30%，逐步提高到2020年春季高考的招生计划要达到年度招生计划的75%以上；第三，2020年起，省内各高职院校所有专业须安排在春季高考招生录取。这三个核心变化意味着，春季高考已逐步成为高职院校招生录取的主渠道。

广州城建职业学院招生办主任李贤俊告诉记者：“对于高职院校来说，春季高考政策的变化将对学校在专业建设上提出了新的挑战，学校在深化内涵建设的同时，要更加注重专业平衡建设，加强专业特色建设。”

通过春季高考进入高校的考生与通过夏季高考进入高校的考生性质相同。对于学生而言，春季高考为考生增加了一次高职院校录取机会，考生能最大程度选择自己喜欢的专业就读，一定程度避开夏季高考专科录取时激烈的竞争。

但目前社会上有的教育行政机构、中学、考生和家长等各方对春季高考招生政策的理解仍然不够透彻，出现混淆、填报不理智、不合理等现象。广州松田职业学院招生办老师杨锐鑫认为：“社会各方对春季高考政策的不了解，一定程度上也为高职院校完成春季高考招生计划带来压力。”

为助力春季高考政策有效落地，日前，广东省教育考试服务中心主办了“广东省2020年春季高考招生线上咨询会”，依托南方+客户端的“阳光招考掌上平台”，组织了近百所院校入驻。招办老师化身为“客服”在线答疑，向全省考生及家长免费提供一对一的咨询服务。这一定程度上也满足了考生、家长对春季高考志愿科学填报的需求，缓解了部分高职院校的招生压力。（点击查看→《春季高考志愿填报在即，阳光招考掌上平台帮到你，攻略快收藏！》）

科学填报春季高考志愿

三个关键点须把握

当前，高考升学途径有10余种，春季高考招生只是其中一种。其中，广东省春季高考招生主要面向高中生、中职生和初中毕业生招生，共有5种分类考试招生录取类型，其中包括：高职院校依据普通高中学业水平考试成绩招生录取（以下简称“依学考成绩录取”）、普通高校招收中等职业学校毕业生统一考试招生（以下简称“3+证书考试”）、高职院校自主招生、以及面对初中毕业生的中高职贯通五年一贯制和中高职贯通三二分段，这些主要看语数英成绩、术科联考或证书等。那么，如何科学填报春季高考志愿？以下三个关键点考生须把握好。

关键点一:什么样的学生最适合参加春季高考？

根据相关政策要求，参加了广东省2020年普通高考报名及2019年12月份普通高中学业水平语文、数学、英语科目考试或“3+证书”考试，成绩上线的考生都可以填报春季高考志愿。同时，当普通高中学考三门科目成绩达到一定要求，还可参加“依学考成绩录取”，录取时将分两次投档录取。南方网教育频道特邀嘉宾一鸣惊人老师建议：“2020年各高职院校所有专业均优先在春季高考招生录取，考生若没有信心在夏季高考中被本科院校录取，建议要参与到此次春季高考的志愿填报中，从而可以选择到更合适的专业。”

关键点二:春季高考与夏季高考是否互有影响？

近期，有很多家长问道，参加了春季高考是否会影响夏季高考的录取？据了解，通过春季高考进入高校的考生与通过夏季高考进入高校的考生性质是相同的。目前，广东省教育考试院也做出了回应，即“被“3+证书考试”本科层次院校录取的考生不得再参加高职自主招生录取及夏季高考招生录取；被“依学考成绩录取”或“3+证书考试”专科层次院校录取的考生，不能参加2020年高职自主招生录取，可参加夏季高考本科层次招生录取，但不能参加夏季高考高职（专科）层次的招生录取。被夏季高考本科层次录取的考生，取消春季高考高职招生录取资格，不得转回原春季高考招生录取的高职院校。高职院校也不得接受已被本科层次录取考生报到注册。”

关键点三:春季高考志愿如何科学填报？

为有效减轻考生填报志愿的压力，进一步提高考生志愿的满足率和满意度。2020年春季高考“依学考成绩录取”、“3+证书”考试专科层次录取采用平行志愿投档录取模式。

广东省教育考试院提醒广大考生在填报志愿前，第一，要了解自己成绩及排位；第二，要认真了解春季高考招生录取政策、志愿填报方式、投档模式，以及各院校招生网站发布的2020年春季高考招生章程和录取规则；第三，要了解招生专业对考生身体条件等特殊要求；第四，要及时上网填报志愿及确认志愿。

据广州松田职业学院招生办老师杨锐鑫统计：2020年春季高考招生共有377个专业，其中以大类招生的有2个，本科专业有5个，近三年有5个新增专业，增补专业有11个。

杨锐鑫老师特别提醒，在填报志愿时，考生要综合了解自己性格特点，感兴趣的职业方向，结合分数、排位找相应的学校，再根据一分一段查阅有多少潜在的竞争对手，根据专业与院校的硬软件设施、地理位置、学风教风、师资力量等综合考量、合理填报。有个别信息点考生（家长）更要特别关注，比如学制、分校区、院校代码、专业要求等。（点击了解→《2020年普通高校春季高考志愿填报热点问题解答》）

随着高考改革的深化带来的政策的变化，给各高职院校、考生家长都提出了新的挑战，但过程中也蕴含了一定的机遇，它进一步加强学科专业建设，同时，也为考生提供了更多的选择权。因此，各高职院校应掌握政策的核心变化，抓住政策带来的“红利”，考生更应把握机会，做好升学规划，科学合理填报志愿。