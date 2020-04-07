深圳：义务教育阶段所有公办民办校免试就近入学

记者了解到，今年招生最大的变化是要求所有义务教育公办民办学校都要严格遵守并全面落实免试就近入学规定；另外，面向全区招生且报名人数超过招生计划数的民办义务教育学校，全部实行电脑随机摇号录取。

深圳市教育局4月3日召开2020年普通中小学招生入学工作政策解读新闻通气会。

记者了解到，今年招生最大的变化是要求所有义务教育公办民办学校都要严格遵守并全面落实免试就近入学规定；另外，面向全区招生且报名人数超过招生计划数的民办义务教育学校，全部实行电脑随机摇号录取。

“对义务教育阶段免试就近入学动真格。”深圳市教育局基教处处长姚一勤表示，“如果说这几年的政策是口袋扎紧，那今年是口袋扎死。没条件、没余地、没过度、没商量，要求所有公民办学校全面落实免试就近入学。”

小南了解到，深圳今年小一、初一报名人数预计分别达到20万人、10万人左右。加上民办学校学位，深圳提供的义务教育阶段学位基本可以满足深圳市民子女就读需求。

深圳市教育局日前发布《关于做好2020年普通中小学招生入学工作的通知》（下简称《通知》），要求各区教育行政部门要严格按照“学校划片招生、生源就近入学”的目标要求，综合考虑适龄儿童、少年人数、学校分布、学校规模、交通状况等因素，采取单校划片或多校划片等方式，为每所公办义务教育学校划定服务片区范围，确保各片区之间教育资源大致均衡。

《通知》强调，所有公办民办学校都要严格遵守并全面落实义务教育免试入学规定。坚决整治公办民办学校通过面试、面谈、人机对话、体验活动、简历材料等方式为依据的“掐尖”招生、提前招生、违规争抢生源的行为。

姚一勤透露，近日，市教育局召开市局直属学校招生会议，明确要求市局直属学校做好落实政策、依法依规办学、高质量育人三个表率，“我们要求所有市教育局直属学校在义务教育阶段招生中，要依法依规依文件。”

今年民办义务教育学校招生纳入统一管理，与公办学校同步招生。民办义务教育学校原则上面向本区范围内招生，在满足本区符合条件的适龄儿童、少年入学需求后，仍有剩余招生计划且有住宿条件的，经学校申请，区教育行政部门审核，报市教育局同意，可跨区招收少量学生。

对于民办义务教育学校的招生计划和招生方案， 《通知》要求各学校报主管教育行政部门审核后实施，2020年对面向全区招生且报名人数超过招生计划数的民办学校，全部实行电脑随机摇号录取。

办学层次同时包括小学和初中的民办学校，应首先通过直升或电脑随机摇号方式招收本校自愿报读初中的小学毕业生，剩余的招生计划应公开报名，实行电脑随机摇号录取。电脑随机录取工作要做到全程录像，并邀请公证机构人员、纪检人员、人大代表、政协委员、新闻媒体代表和学生家长代表全程监督。

电脑随机摇号录取如何进行、如何在细节上有效监管？深圳市教育局透露该局会出台相关细则，于近日向社会公布。

“没有教育公平就很难谈教育高质量。”姚一勤表示，曾经发现往年有民办学校在招生中通过培训中心对学生进行培训，这扰乱了义务教育大环境，加重了义务教育阶段学生的学业负担，“要从学生可持续发展、全面发展，保障学生健康快乐的角度去考虑。更何况学校要办好，不一定要通过掐尖、点招的方式。而是应该做到有教无类、因材施教。”

总体来说，今年深圳义务教育阶段招生包括这些变化：

1.义务教育阶段免试就近入学动真格；

2.义务教育全面取消各类特长生招生；

3.普通高中招生全面取消直升生；

4.面向全区招生且报名人数超过招生计划数的民办学校，全部实行电脑随机摇号录取，确定录取名单；

5.对“掐尖”招生、提前招生、违规争抢生源等“零容忍”；

6.高中自主招生实行全市统筹；

7.逐步消除大班额，提升义务教育的教育教学质量；

8.特殊教育“全覆盖，零拒绝”的要求，确保残疾儿童、少年义务教育入学率从90%提高到95%以上；

9.现役军人、抗疫医务人员等特殊人群的子女入学指引政策更加清晰明了，国家和省都有明确的政策和要求；

10.积分入学政策中计生积分方面，要求各区逐步缩小独生子女和政策内二孩积分差距；

11.建立考核和问责双机制，将招生入学工作纳入责任督学日常督导范围，纳入政府履行教育职责评价。