@上网课的学生，你可能已经被骗子盯上了

新冠肺炎疫情发生以来，各地采取了多种措施防控疫情，但与此同时，不法分子也没有停止违法犯罪，利用各种电信网络诈骗手段骗取群众钱财。

新冠肺炎疫情发生以来，各地采取了多种措施防控疫情，但与此同时，不法分子也没有停止违法犯罪，利用各种电信网络诈骗手段骗取群众钱财。针对近期红包返利、网贷、刷单等三类高发的电信网络诈骗，江门公安发出预警提示，为大家防骗支招。

红包返利：瞄准上网课的未成年学生

受疫情影响，各学校组织学生开展网上学习。而近期多发的“红包返利”诈骗，也正是针对这些上网课的未成年学生。

近日，新会某中学生小李（化名）用父母手机上网课时，在课余时间看到有人推荐了一个“100元返888元、200元返1888元……”的“红包返利”游戏。这个游戏勾起了小李的好奇心，小李加入了一个实行“全员禁言”的红包粉丝群，并添加了“客服”。“客服”多次询问小李是否未成年，确认其未成年后，便开始诱导小李使用父母的手机先后支付了100元的“参与费”和0.1元的“短信费”，过了几分钟，小李并没有收到广告承诺的888元返利红包，这时小李感觉自己被骗了。

随后，小李又在上述粉丝群看到一个昵称名叫“我被骗了200，加我”的网友，本着同病相怜的心理，小李添加网友了解情况。该网友称自己原本也以为是被骗了，后来发现是自己操作失误了，并提供相关的收款截图和聊天截图给小李看。在这位自称“病友”实则是 “托”的诱导下，小李对“红包返利”的游戏活动深信不疑，并通过“网友”的推荐添加了所谓的靠谱客服，并再次转账200元和18888.88元。最终，“返利红包”没收到，被骗的钱也有去无回。小李因害怕被责骂而对家长隐瞒此事，直到小李妈妈收到账单时才发现该情况，然后报案求助。

【作案手法】犯罪分子主要瞄准上网课的未成年人，通过网络聊天的方式实施网络诈骗。犯罪分子利用未成年人好奇心强的特点，先以“红包返利”游戏引诱其入群，然后针对未成年人鉴别力差、防范意识弱、很容易听信他人、且很多未成年人上网课时无家长监管的状况，瞄准机会，步步诱导，最终让上网课的未成年人落入圈套上当受骗。

【警方提示】 疫情防控期间，家长应当尽量陪同孩子使用电子设备，除了必要的网络课程以外，尽可能减少孩子们独自上网的时间。要设置安全性相对较高的支付密码，以避免孩子们不小心落入骗子的圈套。遭遇网络诈骗后，应尽量保持冷静，切莫慌张。明确自己的损失情况，并保存记录，供报案所用。明确了损失之后，要尽快报警，切不可再联系网络诈骗分子，防止二次受骗。报警之后，应立即配合公安机关开展紧急止损工作。

网络贷款：先交贷款“解冻费”

3月2日下午，开平市事主何先生在家中接到一个陌生电话，对方自称是贷款公司的“客服”，称该公司贷款无抵押、利息低、放款快，问何先生需不需要贷款。由于受疫情影响，何先生生意资金周转面临着压力，于是便加了对方QQ。“客服”发来一个二维码，让何先生扫码下载一个叫“XX消费金融”的手机APP，注册了账号，填写个人详细信息。何先生在该贷款平台申请了10万元人民币贷款。不久，何先生“XX消费金融”APP钱包内果然显示有10万元人民币可用额度，何先生便绑定自己的银行账号提现。此时，却发现金融APP账号被冻结，何先生通过QQ询问“客服”，对方说何先生输入的银行卡号有误，需要交解冻费到指定的银行卡上才能提现。

3月4日，何先生急着资金周转，就按照“客服”要求筹措了1万元解冻费转到对方指定的银行账号，但何先生发现自己还是无法提现。“客服”说何先生还需要再转1万元入账号才能提现，于是其根据对方要求又转了1万元。当再次联系客服时，发现自己已被拉黑，惊觉上当受骗，于是报警。

【作案手法】诈骗分子通过打电话、发短信、网页弹窗广告等方式，打着“无担保”“无抵押”“放款快”“利息低”等宣传口号，并以较大额度的贷款为诱饵，引诱受害人上钩。骗子通常会要求受害人下载贷款软件进行贷款，增加迷惑性。在受害人完成了这一系列步骤后，再以交保证金、工本费、保险费、解冻费等，要求受害人将钱款转入指定账户，或者以受害人银行流水不足、查验还款能力为名实施诈骗。

【警方提示】诈骗分子瞄准了急需用钱又觉得银行贷款手续繁杂、利息高的人。所有正规的信贷单位都不会在放贷之前提前收取任何费用，如若无法确认可联系公安机关，切莫因疏忽大意上当受骗，遭受不必要的损失。

网络“刷单”：返小利骗大钱

近日，恩平市一事主陈女士在微信朋友圈上看到“店铺开业免费品尝，扫码免费领取榴莲”的图文广告信息内容，便扫描二维码添加了一位名为“水果鲜”的微信好友。

在聊天过程中，陈女士除了免费领取水果之外，“水果鲜”一步一步诱导她下载一款聊天APP，添加了名为“桃子”的好友，并收到对方发来的“XX彩票”的网站链接。一开始，“桃子”引导陈女士完成小额“刷单”任务，称陈女士完成任务便能赚得本金10%的佣金提成。陈女士心存怀疑，但经不住诱惑，便小额“充值”了300块，确实赚了30元即时到账。陈女士便放松了警戒，在对方的“谆谆善诱”下，完成了一些金额越来越大的任务，先后通过对方发来的微信二维码和银行账户，分别转账共1万多元进行“充值”。但事后想对账户里的钱进行提现时，对方再要求继续转账到上述银行卡才能提现，这时才发现被骗了，于是马上报警求助。

【作案手法】诈骗分子通过微信朋友圈、论坛等平台散布虚假广告，吸引受害人添加微信、QQ等建立联系。当取得受害人初步信任后，骗子就会引导受害人按照他们要求，在某些平台上做“刷单”任务。一开始，骗子会让受害人赚取小额佣金，当受害人尝到甜头，对骗子充分信任后，骗子就怂恿受害人加大“刷单”资金投入。当受害人加大“刷单”资金投入时，就会出现升级做单、叠加刷单才能提取账户资金的情况。受害人按照要求继续“刷单”后，却仍然无法提取账户资金，此时才发觉被骗。

【警方提示】（1）天上不会掉馅饼，不要贪小便宜，陌生人给的“免费领水果”等好处往往是陷阱套路的开始。（2）不要按照陌生人的指示在手机上安装手机应用，不要点开陌生的网络链接或扫描来历不明二维码。（3）不要随便给陌生人转账，发现被骗后，要保留证据及时报警。

【来源】“五邑大课堂”南方号