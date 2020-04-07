广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

@上网课的学生，你可能已经被骗子盯上了

2020-04-07 08:44 来源：南方网 李霭莹 通讯员 吕炎强
字号减小 字号增大

　　新冠肺炎疫情发生以来，各地采取了多种措施防控疫情，但与此同时，不法分子也没有停止违法犯罪，利用各种电信网络诈骗手段骗取群众钱财。针对近期红包返利、网贷、刷单等三类高发的电信网络诈骗，江门公安发出预警提示，为大家防骗支招。

　　红包返利：瞄准上网课的未成年学生

　　受疫情影响，各学校组织学生开展网上学习。而近期多发的“红包返利”诈骗，也正是针对这些上网课的未成年学生。

　　近日，新会某中学生小李（化名）用父母手机上网课时，在课余时间看到有人推荐了一个“100元返888元、200元返1888元……”的“红包返利”游戏。这个游戏勾起了小李的好奇心，小李加入了一个实行“全员禁言”的红包粉丝群，并添加了“客服”。“客服”多次询问小李是否未成年，确认其未成年后，便开始诱导小李使用父母的手机先后支付了100元的“参与费”和0.1元的“短信费”，过了几分钟，小李并没有收到广告承诺的888元返利红包，这时小李感觉自己被骗了。

　　随后，小李又在上述粉丝群看到一个昵称名叫“我被骗了200，加我”的网友，本着同病相怜的心理，小李添加网友了解情况。该网友称自己原本也以为是被骗了，后来发现是自己操作失误了，并提供相关的收款截图和聊天截图给小李看。在这位自称“病友”实则是 “托”的诱导下，小李对“红包返利”的游戏活动深信不疑，并通过“网友”的推荐添加了所谓的靠谱客服，并再次转账200元和18888.88元。最终，“返利红包”没收到，被骗的钱也有去无回。小李因害怕被责骂而对家长隐瞒此事，直到小李妈妈收到账单时才发现该情况，然后报案求助。

　　【作案手法】犯罪分子主要瞄准上网课的未成年人，通过网络聊天的方式实施网络诈骗。犯罪分子利用未成年人好奇心强的特点，先以“红包返利”游戏引诱其入群，然后针对未成年人鉴别力差、防范意识弱、很容易听信他人、且很多未成年人上网课时无家长监管的状况，瞄准机会，步步诱导，最终让上网课的未成年人落入圈套上当受骗。

　　【警方提示】 疫情防控期间，家长应当尽量陪同孩子使用电子设备，除了必要的网络课程以外，尽可能减少孩子们独自上网的时间。要设置安全性相对较高的支付密码，以避免孩子们不小心落入骗子的圈套。遭遇网络诈骗后，应尽量保持冷静，切莫慌张。明确自己的损失情况，并保存记录，供报案所用。明确了损失之后，要尽快报警，切不可再联系网络诈骗分子，防止二次受骗。报警之后，应立即配合公安机关开展紧急止损工作。

　　网络贷款：先交贷款“解冻费”

　　3月2日下午，开平市事主何先生在家中接到一个陌生电话，对方自称是贷款公司的“客服”，称该公司贷款无抵押、利息低、放款快，问何先生需不需要贷款。由于受疫情影响，何先生生意资金周转面临着压力，于是便加了对方QQ。“客服”发来一个二维码，让何先生扫码下载一个叫“XX消费金融”的手机APP，注册了账号，填写个人详细信息。何先生在该贷款平台申请了10万元人民币贷款。不久，何先生“XX消费金融”APP钱包内果然显示有10万元人民币可用额度，何先生便绑定自己的银行账号提现。此时，却发现金融APP账号被冻结，何先生通过QQ询问“客服”，对方说何先生输入的银行卡号有误，需要交解冻费到指定的银行卡上才能提现。

　　3月4日，何先生急着资金周转，就按照“客服”要求筹措了1万元解冻费转到对方指定的银行账号，但何先生发现自己还是无法提现。“客服”说何先生还需要再转1万元入账号才能提现，于是其根据对方要求又转了1万元。当再次联系客服时，发现自己已被拉黑，惊觉上当受骗，于是报警。

　　【作案手法】诈骗分子通过打电话、发短信、网页弹窗广告等方式，打着“无担保”“无抵押”“放款快”“利息低”等宣传口号，并以较大额度的贷款为诱饵，引诱受害人上钩。骗子通常会要求受害人下载贷款软件进行贷款，增加迷惑性。在受害人完成了这一系列步骤后，再以交保证金、工本费、保险费、解冻费等，要求受害人将钱款转入指定账户，或者以受害人银行流水不足、查验还款能力为名实施诈骗。

　　【警方提示】诈骗分子瞄准了急需用钱又觉得银行贷款手续繁杂、利息高的人。所有正规的信贷单位都不会在放贷之前提前收取任何费用，如若无法确认可联系公安机关，切莫因疏忽大意上当受骗，遭受不必要的损失。

　　网络“刷单”：返小利骗大钱

　　近日，恩平市一事主陈女士在微信朋友圈上看到“店铺开业免费品尝，扫码免费领取榴莲”的图文广告信息内容，便扫描二维码添加了一位名为“水果鲜”的微信好友。

　　在聊天过程中，陈女士除了免费领取水果之外，“水果鲜”一步一步诱导她下载一款聊天APP，添加了名为“桃子”的好友，并收到对方发来的“XX彩票”的网站链接。一开始，“桃子”引导陈女士完成小额“刷单”任务，称陈女士完成任务便能赚得本金10%的佣金提成。陈女士心存怀疑，但经不住诱惑，便小额“充值”了300块，确实赚了30元即时到账。陈女士便放松了警戒，在对方的“谆谆善诱”下，完成了一些金额越来越大的任务，先后通过对方发来的微信二维码和银行账户，分别转账共1万多元进行“充值”。但事后想对账户里的钱进行提现时，对方再要求继续转账到上述银行卡才能提现，这时才发现被骗了，于是马上报警求助。

　　【作案手法】诈骗分子通过微信朋友圈、论坛等平台散布虚假广告，吸引受害人添加微信、QQ等建立联系。当取得受害人初步信任后，骗子就会引导受害人按照他们要求，在某些平台上做“刷单”任务。一开始，骗子会让受害人赚取小额佣金，当受害人尝到甜头，对骗子充分信任后，骗子就怂恿受害人加大“刷单”资金投入。当受害人加大“刷单”资金投入时，就会出现升级做单、叠加刷单才能提取账户资金的情况。受害人按照要求继续“刷单”后，却仍然无法提取账户资金，此时才发觉被骗。

　　【警方提示】（1）天上不会掉馅饼，不要贪小便宜，陌生人给的“免费领水果”等好处往往是陷阱套路的开始。（2）不要按照陌生人的指示在手机上安装手机应用，不要点开陌生的网络链接或扫描来历不明二维码。（3）不要随便给陌生人转账，发现被骗后，要保留证据及时报警。

　　【来源】“五邑大课堂”南方号

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 第6期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235