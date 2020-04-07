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花样布置“考点”，三水西南中学初三学生穿校服“云一模”

2020-04-07 08:44 来源：南方网 李周秦 王伯乐
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　　“家长们，考试结束，请指导孩子正确拍照上传试卷答题照片。”“收到！”4月6日16时20分，佛山市三水区西南中学600多名初三考生同时停止答卷，完成了该校线上第一次模拟考试的所有科目测试，统一将试卷答案拍照上传至指定线上平台。

　　4月4日晚至6日，西南中学举行了初三级线上第一次模拟考试（下称“云一模”），学生穿着校服居家在线参加“云一模”。家里的书桌成为考试的“课桌”，家长成了“监考老师”，老师通过视频“在线巡考”……这都将成为这届初三考生备考记忆中难忘的一笔。

家里的书桌成为考试的“课桌”，家长成了“监考老师”，老师通过视频“在线巡考”。

　　西南中学教学处主任彭健儿表示，由于疫情特殊情况，当前学生暂未返校，线上教育也已开展了一个多月，为了真实地检测学生在线学习的学习成果、科学地训练学生的中考应考技能，学校组织了本次线上模拟考。

　　“本次‘云一模’，我们年级组从3月下旬便开始筹备，以期保证各项工作顺利地开展，完善地完成。”彭健儿说，早在此前，该校初三年级领导小组分工合作，通过做好邮递问卷调查，跟进级组家长学生联席会议，统筹各学科试题命制、印刷，组织教职工回校装订试卷和打包快递给每位学生等各项工作。“我们年级领导组率先组建群进行探索尝试，同时使用图片和文字相结合的方式，图文并茂地把操作流程做成‘小攻略’，以便师生尽快上手。”彭健儿说。

老师通过视频“在线巡考”。

　　此外，为了使家长更加详细了解‘云一模’所需要的准备工作，西南中学通过年级第二次家长、学生联席会议及班主任的班内培训，引导家长熟悉相关操作，通过家校合作形成强大合力，共同为本次“云一模”助力。

家长通过制作考试安排、注意事项、加油打气语贴在家中重要位置，营造了浓厚的考试氛围。

　　“得益于前期充分的准备工作，这两天的云巡考，整个考试过程流畅。”西南中学相关负责人表示，在考试过程中，以监考老师和家长监考员为主、班主任为辅，年级领导组、学校信息中心、相关技术人员全程跟进，出现问题，及时通过班级钉钉群、微信群进行消息传递，以便处理各种突发情况，取得了良好的效果。

　　“西南中学初三级线上第一次模拟考家庭考场”“迎难而上，考出水平”……值得一提的是，家长们不仅担当起试题保管员、发放员、监考员等角色，还频频“加戏”，通过制作考试安排、注意事项、加油打气语贴在家中重要位置，营造了浓厚的考试氛围，助力孩子“云一模”，而600多名初三考生更是全都穿起了西中的校服，仪式感满满。

　　“我们离中考不远了，此时不搏何时搏？”来自初三（3）班的江幸侗表示，在考试前，家长就为她打印了一些警示语和布置考场，营造了考场考试的紧张严肃，满满的仪式感也让她更好地正视本次考试的重要性。而这次“云一模”有家长的有力支持，老师们的默默陪伴，自己也更加自觉和努力。

家长在家监考。

　　“以前我们只知道孩子考后的成绩，而这一次我们见证了孩子考前考中考后的全过程。”来自初三（12）班庾泺洋的妈妈曾女士表示，通过这一次“难忘的监考”，也使得作为家长的她更了解孩子，也更加懂得如何去陪伴孩子，去给到孩子建设性的指导意见，同时也体会到学校和老师们的用心和不容易，为了孩子的在线教育和考试做了大量细致的工作。

　　“考试结束后，我们会根据孩子的情况，然后进一步优化我们的线上教学。”西南中学校长蓝翠芳表示，平时该校也会通过备课组的听评课活动，学校行政班子及年级领导小组成员深入课堂，通过观摩课堂，总结线上教学的经验，并给予老师优化线上教学的指导意见，以便于学校的在线教育创优提质。

　　声音：

　　“云一模”如何？来听听这些学生的心声↓

　　今年是特殊的一年，由于疫情，我们在家学习，考试。云考试，起初我是很紧张的，毕竟是第一次尝试。很担心自己会不会漏填，填错，也担心家里能否是能帮助我进入状态。不过这次也是一次诚信的考试，考验我们心中是否有自己的原则、底线，从中也能收获不少。希望疫情赶快过去，回到我们日常的生活。

——西南中学初三（12）班李林丽

　　此时，依旧是我国全民战“疫”的重要时刻，尽管我们不能回到心心念念的大西中学习，但是我们在线上学习，与老师朋友并肩作战冲冲冲！我们就迎来了本学期第一次模拟考，怀着莫名的兴奋而又紧张的心情，坐在书桌前，听着老师的叮咛，看着身上这套大西中绝版的校服，心中洋溢着拼搏的力量，谨慎答题，深思熟虑，写下答案。未来，我们要乘风破浪，勇往直前！云考试还没结束，中考更迫在眉睫，所以奋斗吧！西中学子们！

——西南中学初三（2）班吴芷晴

　　云考试如期顺利进展，与平时考试不同的是，云考试对我们的诚信要求更高，更考验我们的诚信品质和应试能力。利用网络平台云监考，让我感受到科技发展之迅速，让我明确了自己接下来的学习目标。在当下网课学习阶段，别人的努力你看不到，唯有自律才能让自己在特别的环境中把握机会，更上一层楼。

——西南中学初三（11）班黄泳

　　这次的云考试是一个非常崭新的体验。

　　端正地坐在桌前，整理好桌面，摆放好摄像头，一个温馨却也严肃的家里考场就布置好了。一个场地，只有一位考生在奋笔疾书，的确有些孤单。然而，偶然抬头，视频里的老师在神色严肃，认真地监考着；我的战友们在埋头苦干；父母也在一边静静地监考——孤军奋战吗?不，我不是一个人。我能真切深刻地体会到，那么多人的努力，都是向着相同的目标前进。即使分隔多地，我们的心也是连在一起的，从不会孤军奋战。

　　云考试更能考验一个人的自觉度和专注性。楼下是一条热闹的街市，嘈杂的声音传入耳中，却能若无闻之，此谓专注；考场的要求没有在学校那么严格，却能内心纯净，不去作弊，考出真实水平，此谓自觉。

　　何能为之?

　　——我们能摆脱世俗的诱惑，专心致志，目不窥园。

　　——我们有着诚信的道德品质，能对自己负责。

　　——我们懂得感恩，报答为了这次云考试而辛勤付出的老师和家长们。

　　——我们……

　　2020，注定是不平凡的一年。2020中考，是我们实现梦想而启航的重要一步。作为祖国未来的希望，如何不负众望，奋进前行，为报效祖国奠定坚实的基础，就从一场云考试开始吧！

——西南中学初三（6）班严淑卿

　　【来源】“佛山大课堂”南方号

编辑： 罗予岐

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