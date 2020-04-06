广州华夏职业学院招生简章

广州华夏职业学院是经广东省人民政府批准成立、教育部备案的全日制普通高等学校。学校地处广州市从化区，毗邻京港澳和大广高速公路以及地铁14号线，国道、省道纵横交错，区位优势得天独厚。学校环境优雅，四季如画，配以完善的生活和教学设施，使整个校园渗透出书香萦绕、静思求学的修读氛围，让每一个亲临者流连忘返、赞誉有加。

一、学校简介

广州华夏职业学院是经广东省人民政府批准成立、教育部备案的全日制普通高等学校。学校地处广州市从化区，毗邻京港澳和大广高速公路以及地铁14号线，国道、省道纵横交错，区位优势得天独厚。学校环境优雅，四季如画，配以完善的生活和教学设施，使整个校园渗透出书香萦绕、静思求学的修读氛围，让每一个亲临者流连忘返、赞誉有加。

目前，有近1.8万名学子在这所治学严谨的高校中学习和成长。在这里，他们可与广东最优秀的专家、教授们有最直接的接触，包括享受国务院特殊津贴者、省部级重点学科带头人、省级高校教学名师及一大批具有工程实践和创新创业背景的名师名家。

学校设有财政经济、管理、车辆与自动化、信息工程、建筑与艺术传媒、教育、卫生健康等七个二级学院及思政部，今年有54个专业招生，几乎涵盖了当今社会上所有热门专业，让学生们学有目标、实践有追求。

学校遵“厚德、重能、敬业、善事”之校训，重“承华夏文明、育职业英才”之理念，扬“典雅和谐、创新进取、责任担当”之精神，培养学生成为“德技双馨、家国情怀、兢业敬业”者为已任。

二、招生计划

招生计划

学院依据“学业水平考试录取”类报名条件：考生考试数分需要达到达到广东省划定依据学业水平录取的最低分数线。报考本校“依据学考成绩招生录取”的文科类、理科类普通高中考生的3门普通高中学业水平考试科目均达到D级及以上等级。艺术类普通高中考生的3门普通高中学业水平考试科目至少有2门学科成绩达到D级及以上等级。文科类考生的3门考试科目为物理、化学、生物;理科类考生的考试科目为思想政治、历史、地理;艺术类文科考生的考试科目为物理、化学、生物;艺术类理科考生的考试科目思想政治、历史、地理。

艺术类普通高中考生须同时参加2020年普通高等学校招生艺术类对应科目的术科统一考试。

2.学院“3+专业技能课程证书”类报考条件：报考“3+专业技能课程证书”的考生要达到广东省划定的“3+专业技能课程证书”最低录取分数线，招生专业对中职(含中专、职中、技校，下同)考生专业技能课程证书要求详见广东省2020年“3+专业技能课程证书”招生专业目录。

四、录取原则

1.本校依据学考成绩招生分文科类、理科类、美术类进行录取。文科类及理科类根据考生投档学考成绩总分排位情况、艺术类根据考生投档合成总分排位情况从高到低择优录取。在考生符合专业要求的基础上，按照“专业志愿优先”原则，依据考生所填报专业志愿按考生投档(合成)总分从高分到低分录取。当考生投档(合成)总分相同时，按照考生排位择优录取。当考生排位相同时，优先录取修习相关专业基础知识(模块)的考生。

2. 本校“3+专业技能课程证书”招生根据考生统一文化科目考试合成总分投档排位情况从高到低择优录取。按照“专业志愿优先”原则，依据考生所填报专业志愿按考生投档总分从高分到低分录取。当考生投档总分相同时，按照考生排位择优录取。当考生排位相同时，优先录取中职阶段就读专业相关性较高的考生。

五、学费标准

卫生类专业16800元/生•学年;校企合作培养专业：新能源汽车技术、云计算技术与应用、机电一体化技术3个专业学费18800元/生•学年;其它专业15800元/生•学年;住宿费1600-1700元/生•学年。

六、特色专业

七、人性化自选宿舍

跟谁住?你说了算!——人性化管理自选宿舍，让你自由挑选舍友。标准上床下桌的空调宿舍。

学校宿舍

八、就业稳定、满意

好就业，就好业!广州华夏职业学院!2019年初次就业率98.33%，位居全省民办高职第二!连续三年初次就业率居全省民办高校前三!2019年省厅雇主满意度调查位列民办高校第二，全省23所符合回复率高职院校并列第七，2019年省厅雇主满意度调查回复率排名第一。

（以上内容均为学校供稿）