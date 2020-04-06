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高考延期30天，1071万考生如何应对？

2020-04-06 08:52 来源：新华社 柯高阳、陈席元、杨思琪
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　　日前，教育部宣布2020年全国普通高等学校招生统一考试延期1个月至7月7日、8日举行。2020年全国高考报名人数为1071万，高考时间推迟后老师家长反应如何？考生可能因此面对哪些压力？该如何应对？

　　多数教师家长支持

　　“延期一个月，备考时间宽松了些。”重庆市南川中学副校长张竞说，寒假放假前高三年级还有10%左右的内容没复习完，学校开学受疫情影响延期不少，“老师们压力比较大，怕耽误复习进度。”

　　记者在重庆、江苏、黑龙江等地采访了解到，一线教师多数对高考延期表示欢迎。高中物理课标组负责人、西南大学教授廖伯琴认为，从课程进展看，延期有利于师生相对从容地完成高三下学期第一轮、第二轮复习，能在一定程度上弥补因疫情耽误的在校集中学习时间。

　　哈尔滨市一位高三教师说，为防控疫情避免学生聚集，高三教学从大班转到小班，导致教师工作量增加、复习节奏放缓。同时，线上授课期间，部分学生暴露出复习时间紧张、作息规律紊乱、自我管理能力弱、不适应线上授课等问题。延期高考为这部分学生争取到更多调整时间。

　　高考延期也得到不少家长支持。目前，贵州、青海、陕西、江苏等地高三学生已于3月中下旬返校，四川、湖南、江西、福建等地高三年级也将在4月中上旬陆续开学。记者了解到，虽然高三优先复课，但与往年相比，备考时间却短了近2个月，这导致部分家长焦虑。“现在高考延期了，家长群里大家都觉得更安心些。”重庆市九龙坡区高三家长谭林说。

　　有教育专家认为，延期有利于考生备考更加公平。虽然延期开学期间开设了网络教学，但受经济条件和网络情况限制，不同地方考生备考条件差别较大情况仍然存在。另外，各校教师在线授课能力差别不小，延期高考意味着基础条件薄弱的地区，特别是较落后农村地区考生能有更多“追赶”时间。

　　怎样用好30天？

　　扬州市教育科学研究院教研员王峰认为，当前学校、老师和学生要抓紧研究如何增加复习内容、调整复习节奏、创新复习形式。

　　记者了解到，已有部分学校进行了调整。

　　江苏省淮阴中学高三年级部主任张明兵表示，学校正细化复习内容，优化教学环节，特别是增强阅读、写作、实验等专题教学，适当增加学生自主复习时间。

　　有专家提醒，备考“战线”拉长，有可能导致出现“好的更好，差的更差”情况。哈尔滨市第一中学教师袁丽红分析，学生自主复习能力强弱对冲刺备考质量影响很大，那些平时基础好、自律性强、学习主动性高的考生更可能脱颖而出，而自律性差、自主学习能力较弱的考生分数可能越来越差。

　　“从扬州市前期组织的两次在线模拟考试来看，不同类型学生之间差距较大，有无家长陪同、是否有优良自律性，影响不小。”王峰认为，这30天里要注意引导自我管理能力不强的学生调整节奏，尽量保持高效复习状态。

　　记者还了解到，部分家长担心高考延期可能对考试组织工作产生负面影响。对此，廖伯琴等专家解释，高考延期不会影响阅卷、统分和高校招生等正常工作：“一方面，2003年以前高考就是在7月份举行的。另一方面，现在阅卷、招生的信息化水平都有所提高，相关工作都能如期完成”。

　　“强心”战“高烤” 考出好成绩

　　多名专家表示，冲刺备考阶段考生精神压力巨大。多出30天，如何保持良好心态，避免被“烤糊”，对学校、教师、家长和考生都是一大考验。

　　黑龙江教师发展学院高中教育研究培训中心主任金春兰指出，这30天里，学生可能出现兴奋、焦虑、茫然等不同的心理问题，需要加强引导疏解。学校可适时增设心理课程，开展心理健康辅导；同时应加强家校共育，通过定期召开线上家长会等方式，为家长“指点迷津”。

　　南京市金陵中学校长孙夕礼等专家提醒，高温炎热天气、斗志涣散或疲于应战等“情绪病”都是这30天里考生可能面对的大敌，需要预先考虑对策，有针对性地调适。国家教育考试指导委员会专家组成员陈志文建议，考生和家长要主动调整心态，明确自己追求的考试目标，合理安排复习时间、内容和难度，保证休息时间和睡眠质量，缓解备考焦虑情绪。

　　“2020年是取消自主招生、推出‘强基计划’头一年，做好未来人生规划和选择也很重要。”南京财经大学教授甘诺提醒家长和考生在复习备考的同时，提前准备志愿填报工作，将个人兴趣、能力特长的发展与国家和社会发展需求相结合，做好人生规划。

编辑： 罗予岐

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