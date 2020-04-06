教育部：尽最大努力维护海外留学人员的健康与安全

国务院新闻办公室今天举行新闻发布会，介绍疫情期间中国海外留学人员安全问题。教育部副部长田学军说，海外留学人员是党和人民的宝贵财富，党和国家时刻牵挂、关心海外留学人员的健康和安全。加强对海外留学人员的关心关爱，是海外中国公民疫情防控工作的重要组成部分。

人民网北京4月2日电（记者 郝孟佳）国务院新闻办公室今天举行新闻发布会，介绍疫情期间中国海外留学人员安全问题。教育部副部长田学军说，海外留学人员是党和人民的宝贵财富，党和国家时刻牵挂、关心海外留学人员的健康和安全。加强对海外留学人员的关心关爱，是海外中国公民疫情防控工作的重要组成部分。

“我们的目标只有一个，就是尽最大的努力来维护海外留学人员的健康与安全。”田学军介绍，教育部部署国内各地各高校压实工作责任，国内国际两条战线同时发力。从防疫的提醒、咨询到发放抗疫物资、协助就医、帮助解决学业生活问题，鼓励学界互帮互助，鼓励侨界献爱心，再到加强领事保护，维护海外留学人员的合法利益等，全方位落实党和国家对海外留学人员的关心关爱。

田学军介绍，教育部所采取的措施概括起来就是六个“强化”。一是强化防疫指导。教育部组织专家编写了《海外留学人员新型冠状病毒防疫指南》，张文宏教授等国内知名专家受邀为海外留学人员举办了多场讲座。

二是强化物资保障。驻外使领馆多方筹措，调集口罩等防疫物资，连夜赶制“健康包”“爱心包”，第一时间发放给留学人员，此项工作还在持续进行中。

三是强化患者救治。教育部和驻外使领馆建立了海外留学人员疫情检测和日报制度。一旦发现感染或者疑似病例，第一时间启动应急机制。从目前掌握的数据来看，海外留学人员群体感染数量和比例总体上处于比较低的水平。

四是强化心理支持。整合国内高校资源为海外留学生提供全天候的心理咨询，设立咨询热线为学生和国内家长释疑解惑、提供帮助。

五是强化困难帮扶。驻外使领馆、教育部门通过学联和微信群将留学人员“拢”起来。一些驻外使领馆广泛动员当地中资机构和华侨华人社团，对有困难的留学人员施以援手，对少数留学人员面临的签证到期、被迫搬离宿舍等实际问题，及时交涉，协调解决。

六是强化领事保护。驻外使领馆要高度重视我国留学人员遭歧视、攻击的个案，并及时有力地进行交涉。教育部“平安留学”平台持续编发《中国留学生安全通报》，介绍疫情期间威胁我国留学人员人身、财产安全的典型案例，并有针对性地提出安全建议。

田学军表示，教育部将加强疫情研判，不断完善、细化方案，全力以赴与外交部和驻外使领馆一道做好海外中国留学人员疫情防控工作。