特殊时期有“意外收获” 这些学生在家就能毕业实习

经过第一周的网上教学，学生们收获满满，在这场没有硝烟的战“疫”中，高校尽全力利用自身资源，最大限度地保障学生们的学习机会，将疫情对教学工作的影响尽量降到最低。

在学生不能深入企业实践、不能与教师面对面沟通的情况下，如何保证毕业实习教学得以展开，是疫情留给老师们的一道难题。

面对这道难题，日前，天津工业大学纺织科学与工程学院集中优势师资力量，加强研讨、集思广益、亲历亲为，用最短的时间制作完成了“染整加工过程”毕业实践视频课程。该课程一上线，就获得了学生们的广泛好评。让学生在家安心学习、学有所得、学有所获，这是天津工业大学教师们的共同心愿。

该课程围绕毕业实习教学目标，以视频方式展示了企业运行与生产过程，画面清晰，设备种类分类齐全，解说简洁明快，让每一位学生能够身临其境，把现场实习变成网上“实践”。更重要的是，同学们对感兴趣的内容或不理解的地方还可以通过回放反复观看、反复学习，收获其实远比以往在一家企业实习一段时间要多，教学效果也更好。

视频课程不仅很好地解决了疫情时期学生开展毕业实习环节教学的问题，而且还填补了轻化工程专业毕业实习网络教程的空白，也是一份毕业实习实践教学改革的“意外收获”。

当然，实习课程的制作并非易事。为了做好毕业生实习实践工作，天津工业大学纺织科学与工程学院成立了“毕业环节指导小组”，经充分讨论后，确定了以线上观看视频的形式完成毕业实习的思路，随后又制定了组织学生线上观看视频、结合视频完成思考题、进行网上讨论、最后提交实习报告的具体实施方案。

方案确定后，关键就是学习资料的准备工作。时间紧迫，工作量又大，视频制作需要耗费教师大量的时间和精力。但是老师们没有丝毫犹豫，义无反顾地投入到紧张的工作中。经过半个多月的艰辛备课，“染整加工过程”视频课程终于呈现在学生的眼前。

据悉，该课程共6章，22节，60多段视频，涵盖了染整加工的漂、染、印、整四大过程。

经过第一周的网上教学，学生们收获满满，在这场没有硝烟的战“疫”中，高校尽全力利用自身资源，最大限度地保障学生们的学习机会，将疫情对教学工作的影响尽量降到最低。