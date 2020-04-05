广州城建职业学院榜单排名

2020年2月22日，中国高等教育学会《高校竞赛评估与管理体系研究》专家工作组发布2015-2019年和2019年全国普通高校学科竞赛排行结果。其中，包含本科院校榜单12个、高职院校榜单11个、省份榜单2个。

2020年2月22日，中国高等教育学会《高校竞赛评估与管理体系研究》专家工作组发布2015-2019年和2019年全国普通高校学科竞赛排行结果。其中，包含本科院校榜单12个、高职院校榜单11个、省份榜单2个。

▲中国高等教育学会是教育部和民政部的领导下，由全国高等教育工作者及高等教育学校(机构)组成的全国性研究高等教育科学的学术团体，对高等教育的指导工作和信息发布具有权威性。

▲“全国普通高校学科竞赛排行榜”即“全国普通高校学科竞赛评估结果榜单”，是关于中国高校创新人才培养暨学科竞赛成果的排行榜，是检验高校创新人才培养质量的重要标准之一。

可见，这是一个评价人才培养质量的排行榜。高校实力主要体现在人才培养质量和科学研究质量两个方面，而这个榜对于填报学考或者高考志愿最具有参考价值。

“全国普通高校学科竞赛排行榜”就是某一段时间内(如此次发布的是2015-2019年和2019年排行结果)，高校在某些特定的比赛中获奖情况的排名。这个排名是获奖数量和质量进行加权求和的结果。榜单计算的赛事项目共有44个，基本是影响力比较大、参与高校较多的项目。可见，这完全是一个以事实为依据的排行榜，没有太多的人为主观评价方面的因素。

重点分析广东省内上榜的高职院校

2015-2019年全国普通高校学科竞赛排行榜(高职)共列入全国1388所高职院校，其中TOP300榜单中广东省上榜的高职学校有18所。

广州城建职业学院

从表格看出18所学校基本都是公办学校，而民办只有：广州城建职业学院。

根据教育部公布的2017年教育统计数据，目前我国有1388所高职(专科)院校，在校生人数总计11049549人。在这1388所高职(专科)院校中，中央部门办的有5所;地方公办的有1063所，其中地方公办中又有教育部门的495所、其他部门的521所和地方企业的47所;民办的有320所。

《2015-2019年全国民办高职院校学科竞赛排行榜(TOP10)》

广州城建职业学院

如表显示，广东省唯一上榜全国民办高职院校TOP10的学校是广州城建职业学院(排名第九)，广州城建职业学院不愧是广东省民办中的王者，甚至是全国民办高职院校的前十强。

广东省教育厅公布的省内榜单

2017年至2019年三年广东省教育厅先后公布每年广东省内的创新强校工程排名。所谓“创新强校工程”考核主要从学校的教学质量、实训设施、实习场地、教师配置、就业质量等全方位衡量学校的综合办学能力。省教育厅把全省83所高职院校进行评分并按A、B、C类分为3个等级，A类学校都属于最好学校，下列是2107—2019年度“创新强校工程”考核的名单：

广州城建职业学院

在这份“创新强校工程”名单中，前三位是：广轻、深职、顺德职业学院，与国家权威部门的名单敏合，证实同样具有权威性。同样省内82所学校中只有26所学校连续三年都被评为A类学校，民办唯一被评为A类强校的只有：广州城建职业学院。

连续三年都是A类学校的学校近两年的学考和高考录取分数线

广州城建职业学院

从上表可以看出A类强校的录取分数也不低，基本都要接近200或以上，只有一所：广州城建职业学院分数相对低一点，分析应该是民办院校学费相对比公办贵的原因，学费基本在15000元/年左右。

(以上均为学校供稿)