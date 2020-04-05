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教师转型：线上一分钟，线下“磨刀功”

2020-04-05 08:48 来源：南方日报 李周秦 王雅铄
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　　在新冠肺炎疫情影响下，各地延期开学，“停课不停学”让在线教育迅速走进学校和家庭。

　　为了守护佛山市逾百万莘莘学子，教师们身兼多职，变身“网课主播”，不断打磨教案，多次录制、模拟出镜直播教学；变身“分拣员”“快递员”，将新学期教材、试卷打包装订，快递进城进村到家，当好信息情报收集员、防控网格宣传员、平台技术推广员……用不一样的方式参与到疫情防控之中。

　　云端相遇变“主播”一堂网课背后的精心打磨

　　从课堂主讲变身“网课主播”，这场“云端的相遇”为佛山的老师们带来了全新的体验。“学生在家看到的一名主播，其实背后还有一群‘推手’。”不少老师纷纷表示，一节20分钟的微课录制或现场直播，从前期备课、课程准备到视频录像，都需要不少老师共同参与，这是一个责任与酸楚、漫长又精致的过程。

　　战疫期间，由佛山市南海区教育局精心策划的《战病毒之“役”，抵思想之“疫”》主题班会课刚上线8小时，点播量就超160万人次，出镜讲课的南海区首席班主任、南海外国语学校教师张玉石，广东省百名优秀德育教师、桂江一中教师薛晓燕，广东省中小学教师研训专家库成员、石门实验中学教师陈晓峰一时之间被全区超50万名中小学生所熟知，成为了名副其实的“网络主播天团”。

　　而这53分钟的网络大班会背后，却是一个团队将近一周时间的筹备及打磨。“可谓是线上一分钟，线下‘磨刀功’。”担任主持人的张玉石和团队一起熬了几个通宵，对讲稿进行了一次又一次的修改，正式录播的前一晚11时30分还在会议室里面集体备课，笑言还试过被门卫“赶”回去，但是大家一致的想法就是呈现出最好的课程状态给到全区的孩子们。

　　“云开课”以来，通宵磨课、出镜讲课已经成为了许多老师们的生活常态。除了集体作战之外，还有不少老师一勇当先，在家搭起特别的直播间，当起“网课主播”。

　　“1，1，1，1……”第一堂直播开始了，佛山市禅城区吉利中学物理老师关明森搭起了特别的直播间，站在家中的墙壁前写写画画，给学生们讲解“物态变化”。关明森一边讲课，一边不时留意直播群里的学生反馈动态。“因为看不到大家的学习状态，敲数字的互动是最简单直观的。我让他们能听懂的就敲‘1’、听不懂敲‘2’，如果‘2’出现得多，我就再讲解一遍。”关明森说。

　　“老师家竟然还有‘黑板’！”这让学生们感到很新奇。鲜有人知道，为了打造这样一个特别的直播间，关明森还是动了一番脑筋。“因为我负责的是九年级毕业班的物理课教学。临近中考，学生们的复习不能落下。物理教学又很讲究解题过程的讲解，没有黑板怎么办，我就看上了我们家的大瓷砖墙壁。因为我家的电脑经常卡机，我就想用手机撑起来对着墙壁，这样就可以直播了。”关明森说。

　　可是，该用什么来将手机放稳在合适的位置呢？关明森又倒腾起家中的小物件。一个饼干盒，一个大纸箱，再把挂在汽车里的手机架子搬下来，用透明胶带进一步将手机捆绑固定，直播台就这样搭建好了。

　　为了更好在线教学，搜罗各种直播工具也是战疫期间教师们的真实写照。佛山市三水中学的龚妮丽为了购置用于录课的耳麦，跑了一家又一家商场。龚妮丽坦言道，原来用家里的耳麦直播时总有电流的声音，为了孩子们能够更加顺畅听课，用了一天跑遍城区的所有商场才买到最合适的耳麦。

　　“办法总比困难多。”龚妮丽表示，为了能够呈现最好效果的网课，她还会通过“提前试戏”来调整、优化课程。在备课期间，她在微信拉起一个群，群聊里有高二19班的学生练森国和高二20班的叶宇杰，每次都会在小群里提前“直播”，根据学生的反馈一遍又一遍修改自己的课件。

　　“分拣员”一气呵成打包教材爱心快递送到家

　　消毒、分拣、装袋、打包、核查、搬运……3月31日，佛山市三水区西南中学的教师们又一次变身“分拣员”，为学生装订首次“云月考”需要用到的试卷，并通过快递邮寄到每个学生家里。对于“分拣员”的身份，他们并不陌生，早在2月28日，该校行政班子和教职工在半天之内完成了2000多名学生超2万本纸质教材的分包，并通过顺丰快递寄出。

　　这样的场景，在全市各地多所学校出现：佛山市南海区里水镇为3万余名学生寄发20万册课本，佛山市铁军小学的老师们也纷纷变身“分拣员”，在两天时间里，通过分年级老师错峰回校的方式，超过1300名孩子的新学期教材全部分发完成并且寄出。

　　“疫情之下，老师们又有了‘分拣员’这个新角色。”佛山市顺德区成美初级中学教师詹炎说，任何角色的转变，都是为孩子们的学习尽最大的力量。

　　除了当起“分拣员”，部分老师还变身“快递员”送书进村。佛山市三水区西南街道金本小学的行政班子和党员教师组成了5组“快递小分队”，并按照每个村子里的学生人数点好分好，然后打捆、装车，分头开始了紧张的逐村送书活动。

　　1200多名学生居住在近60条自然村，且村与村之间比较分散，如何才能确保不漏一生、不漏一书？金本小学教师陆燕红介绍，学校通过调配家委会、家长代表、老师代表协作，并组建了分发新书工作群，准确无误摸清每位学生家长在最近村点取书。

　　金本小学的“爱心送书”活动感动了学生和家长，在乡村小路上书写了特殊的战疫情。由于村庄多，路途远，“快递小分队”马不停蹄驱车走完一个村子又立即奔赴下一个村子，坚持把教材送到每一个约定好的村口，送到每一个学生手中。当最后一名学生从老师手中接过教材，教师们才长舒了一口气。“老师们辛苦了！我拿到书本之后一定要好好学习，不荒废时光！”金本小学三年1班的李兆鹏说。

　　不管是“网课主播”，还是“分拣员”“快递员”，每一个角色的转变都彰显着每位教师“一切为了学生，为了学生一切”的教育理念。尽管在变身的道路上状况不断、辛劳重重，但所有老师都在尝试，在思考如何破局，在护航学生的成长。

　　■亲历者说

　　佛山市三水区三水中学教师龚明锋：

　　哪怕蹭网也要保障学生在线教育

　　我于春节前回到湖北随州老家，因为疫情的发生，滞留了两月有余。在这个过程中，我一方面积极遵照湖北省政府防疫指挥部的要求，自行在家隔离；另一方面按照佛山市教育局的工作要求以及三水中学“停课不停学”的具体部署，开展线上教学。

　　在这个过程中，需要克服资料欠缺、硬件不足、网络偶尔不畅等困难，当然也在备课组同事们的支持帮助下，每天按照学校的统一课表，进行各种形式的含直播、录屏、答疑等各种形式的网上授课，还在钉钉群敦促学生交作业并批改，定期举行网上测试，以查漏补缺。

　　如果不是疫情带来的暂时停课，任教近30年的我或许还不会接触在线直播授课。因为远在千里之外的湖北老家，既无电脑也无网络，我只能利用手机蹭邻居家的网，有时候需要移动位置以找到更好的信号，虽然有些不便，但停课不停学的需要，这一切都很值得。

　　网上教学是特殊时期不得已的全新事物，一方面可以实现“停课不停学”；但另一方面，也会为缺乏自律，尤其是家长开工、缺乏监督的孩子带来一丝担忧。再加上由于网络信号不太好、答疑容量及时效问题等方面还需解决，我计划日后开学了还可对这一部分内容及少数学生进行单独的辅导，做到“一个也不能少”。

　　这次在线教学，我们老师都比以往费了更多的心思，短短20分钟的课程需要至少半天的备课时间，一开始不熟练还录了几十次，俨然变成了“十八线主播”。疫情期间，我每天都会早早起床蹭网坚持给学生上课，力求上课正常进行。

　　通过和学生分享我在湖北的酸甜苦辣，我欣喜地发现我和学生的距离更近了。每次我上课的时候，学生们也是非常有爱地关心我，并积极互动。“道阻且长，行将必至”，没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会到来。

编辑： 罗予岐

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