在家考试：毕业班的“云备考”记忆

“云考试”这种前所未有的考试模式，成为疫情下佛山高三师生居家“云备考”的集体记忆。有人形容，这几乎是最难的一届高三毕业班。

今年初，突如其来的新冠肺炎疫情，推迟了各个学校的返校时间，也打乱了高三师生的备考计划。过去两个多月，他们一边在家摸索着多种网络教学方式，一边等待学校开学。

继“云授课”后，“云考试”成为疫情防控期间的又一重要行动。不久前，佛山南海1.8万多名高三学子进行了一次模拟统考，考试流程严格参照高考。只不过，这次考试的地点设在学生家中，监考员是家长。试卷完成后，由家长封存好并寄给班主任。

“云考试”这种前所未有的考试模式，成为疫情下佛山高三师生居家“云备考”的集体记忆。有人形容，这几乎是最难的一届高三毕业班。

快递派卷▶▶家长变身“监考员”

“家长们，发卷了！”“收到！”3月21日上午8：50，收到老师从视频另一端传来的指令，化身监考员的家长将语文试卷递到孩子手中，高三模拟统考正式开始。就在几天前，全区1.8万名高三学子的家长，刚通过快递收到此次统考的试卷。

为检验学生线上学习一个半月的效果，南海区于3月21日和22日安排全区高三年级开展“云统考”。考试科目顺序与时间均严格参照高考。22日17:00，考完最后一科后，家长需及时用指定的信封将答题卡按顺序封存好，统一寄给班主任。

快递派卷、居家考试、家长监考，老师远程监督……“云考试”对于家长、学生乃至老师都是头一次。不少家长提前布置好了考场，尽量让学生保持考试时的兴奋状态。有家长特地订做横幅，上面写道“2020届高三线上考试家中考点”；还有家长特地在家开辟考试空间，为孩子打造安静的考场环境。

虽然是居家考试，考生们仍旧统一身着校服，按照正常考试时间安排认真答题。而老师们则通过钉钉等视频软件进行远程监考，并不时在微信群里提示家长有序完成收发卷等工作。

“此次考试很顺利，同学们穿校服作答，正式规范且充满仪式感。考完之后，家长们帮忙封存答题卡，最后统一寄回学校进行扫描，由南海区统一网上阅卷。”石门中学高三年级级长胡庆生说。

疫情期间，“云考试”成师生们检验学习成果的热门之选。就在南海高三模拟统考结束第二天，2.6万名顺德初三学子在家中迎来首次“云统考”。“学生、家长与老师之间的配合都十分默契。整个过程井然有序。”广东碧桂园学校初中部校长雷其蕾说。

远程授课▶▶师生上线“云备考”

受疫情影响，各地学校无法正常开学。2月4日，广东省教育厅发布通知，要求各地中小学“停课不停学”。随后，佛山数万名高三学生开始居家“云备考”。

每天早上6：30，桂城中学高三年级学生杨宇琪准时起床。一番洗漱后，她并没像往常一样背起书包赶往学校，而是坐在书桌前准备早读。“早上7时开始早读，我们要在QQ签到群里打卡。”就这样，她开始了新一天的学习。

尽管是伴随着电子产品成长的一代，对于线上教学，学生们显得比较陌生。“在家上网课看不到老师，无法进行互动，不如在教室上课有意思。”石门中学高三学生侯清扬表示。

不仅是学生，线上授课对于大多数高三老师而言，也是从未经历过的一次挑战。

“我从教十余年，这样的情况还是头一次遇到。”疫情期间，石门中学科研处主任、高三年级主任张国君每周有一至两节网课，“课时虽然少了，工作量却大了”。

一方面，大部分老师没有线上教学经验，熟练使用直播平台成为第一道门槛。另一方面，线上授课与传统教学方式也有很大区别。“我经常会在微信群中与学生沟通，听取他们的反馈。”张国君说，小到讲课语速、大到授课内容，都需要在一次次授课中不断探索，积累经验。

“没想到我第一次带高三班，就遇到了这样的挑战。”桂城中学高三年级班主任劳嘉敏同样感慨颇深。正常情况下，她在课堂上会以一问一答的形式与学生互动。现在，她会设计一些答案简单的问题，让学生快速在评论区输入答案来进行互动。

此外，在课程内容设计上，她会选择一些实用度高且具有挑战性的内容。“一般我会以语法内容为主，比较适合线上教学，让学生在学习语法中记单词。”她说。

挑战自我▶▶以自律换取自信

如果说，高考是学生的第一次人生大考，那么今年的大考无疑增加了难度系数。

“今年高考，那些自主学习能力强、自律性强的学生更容易脱颖而出。”在顺德一中高三年级组长赵中卫看来，疫情期间居家“云备考”，少了老师在旁监督，学生自律性至关重要。因此，他经常鼓励学生自主学习，独立思考，“这也符合高考评价体系对学生核心素养的考察”。

“在家如在校，停课不停学”，这是石门中学对高三学生“云备考”的要求。“我们要求学生在家作息时间要基本和学校一样，按时起床、睡觉、锻炼身体，学习状态尽量与在校期间保持一致。”张国君说。

结合自身情况制定学习计划，是不少“学霸”的“云备考”秘籍。“目前，我们已经进入第二轮复习的阶段，主要任务是专题突破。虽然学校制定了统一的时间表，我也会根据自身学习情况进行细化完善。”身在“高手云集”的理科实验班，佛山市第一中学高三学生杨悦苓一刻也不敢松懈。

为保持高效的学习状态，她会提前列好每天的学习任务，完成一项就会划掉一项，并及时进行总结，“根据自己制定的计划进行学习，我会更加投入、效率也更高”。如今，距离高考已不到100天，她的时间表已安排得满满当当。

来自桂城中学的杨宇琪习惯将学习时间分为上课和自习两部分。课堂上，她会按照老师的节奏复习，课后则根据自身实际情况制定计划。

“我会把自习时间划分为一个个小的时间段，每个时间段安排不同的任务，例如完成作业、整理笔记，知识点查漏补缺等。”此外，她也会根据知识掌握情况不断调整学习计划，且严格按计划执行。

■亲历者说

南海区九江中学学生家长程女士：

隔离酒店内我第一次当监考员

不久前，南海区举行首次高三线上统考。1.8万多名学生安坐家中考场，按正常考试时间答题、交卷，完成两天的考试。我的孩子小响比较特殊，他在酒店隔离房间内完成了自己的“云统考”。

在寒假期间，我和丈夫带着小响和他弟弟一家人回湖北十堰过年，没有想到受疫情影响，一直被困于老家。随着疫情逐步稳定，3月19日，我们一家人才顺利回到了佛山，目前正在接受14天的隔离观察。3月21日—22日，小响也在隔离房间顺利完成了本次模拟考试。

这也是我第一次当监考员。在我们出发前，学校已经将试卷速递到了我们手上。小响考试期间，在狭小的空间里，我们几个就安静地坐在一个角落，不敢发出半点声响，生怕影响到孩子。弟弟还小不太懂事，他一出声我就用眼神赶紧制止他不要出声。

小响在老家的时候，九江中学的老师们为了不让一名同学掉队，做了大量的工作。因为知道我们在湖北，学校对小响给予了特别的关怀，每天都有体温和健康状况跟踪。班主任郭卫军老师与我们保持密切沟通，给小响特殊的关心和帮助。

在封城期间，学习资料不足是个大难题。由于十堰市快递不通，小响的复习资料已经全部做完，手头上没有了新的任务，我们都非常着急。这时，郭老师就收集齐了高考六科专题资料电子版打包发过去，并把每天的辅导书作业拍照发到我们手机上，这样孩子的备考节奏才又跟上来了。

由于疫情形势严峻，回校时间无限期推后，而快递还是不能到达十堰市，于是郭老师单独把小响的复习资料拿去邮政局快递，保证他备战高考的“弹药”不断，“粮草”充足。知道我们回来了，郭老师立马发信息给我，说有什么不方便买的，他可以帮忙买好送过来。

一开始被困在湖北的时候，我一直比较焦虑，很担心因为疫情无法返回佛山影响孩子高考。虽然是孩子高考，我好像比他还紧张。现在回到佛山了，心里的一颗大石头终于落了下来。想到自从孩子读高三一个月回来一次，我已经很久没有和他这么长时间24小时待在一起了，这样的亲子时光非常难得。每个家长都望子成龙，可我现在想，孩子也这么努力了，只要他尽力，成绩是次要的，拥有良好的心态、强健的体魄和平安健康才是最重要的。