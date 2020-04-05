对话局长：抓好校园防控 守护师生安全

佛山教育系统将全面贯彻落实党中央、国务院关于坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战的决策部署和市委、市政府工作安排，毫不放松抓好疫情防控，切实加强学校防疫物资保障，平稳有序推进线上教育教学，精心谋划、扎实做好学生返校准备，全力守护广大师生的生命安全和身体健康。

当前，新冠肺炎疫情防控形势持续向好。佛山将如何打好、打赢教育系统疫情防控阻击战？近日，佛山市教育局局长商学兵接受南方日报记者专访。他表示，佛山教育系统将全面贯彻落实党中央、国务院关于坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战的决策部署和市委、市政府工作安排，毫不放松抓好疫情防控，切实加强学校防疫物资保障，平稳有序推进线上教育教学，精心谋划、扎实做好学生返校准备，全力守护广大师生的生命安全和身体健康。

精准防、紧密“联”▶▶增设卫健副校长织密校园疫情防控网

南方日报：学生安全关系着千家万户。疫情发生以来，佛山市教育局拉起校园“防疫网”，打响教育系统阻击战。请简要介绍一下前期开展的工作？

商学兵：全市教育系统在市委、市政府的领导下，结合疫情防控的形势变化和实际采取措施，突出重点，努力做到精准防控、科学防控：

2月10日之前，重点围绕“外防输入、内防扩散”原则开展教育系统全面排查，确保不漏一人，特别是精准掌握疫情重点地区师生分布及健康情况，对在疫情重点地区高校就读并返回佛山的学生进行排查，并逐一通知他们暂不返回。

2月10日到3月1日，坚持疫情防控和线上教育两手抓。一方面继续加大排查力度，通知仍在疫情重点地区师生暂不返回，减轻我市防控压力和风险，为复工复产创造良好环境。另一方面针对普通高中2月10日、义务教育学校2月17日、中职学校2月24日开始线上学习的实际情况，统筹组织开展好延迟开学期间线上教学各项工作。

3月2日至今，重点抓好线上教育和各项返校准备工作。落实好“外防输入、内防反弹”的防控策略，在巩固前期排查工作基础上，全面开展线上教育，切实保障学生线上教育条件，确保线上教育安全顺畅有效。同时积极开展校园防疫全覆盖式督导检查，举行示范性应急演练活动，聘用兼职卫生健康副校长，强化学校防控物资保障，精准制定开学返校方案，为学生安全有序返校做好充分准备。

南方日报：不久前佛山市教育局联动卫健局聘任逾500位兼职副校长，为校园防疫发挥积极作用。接下来还将具体开展哪些合作？

商学兵：为更充分更专业做好校园卫生防疫工作，我们积极主动加强与卫健、疾控、医疗等部门的联系对接和协调配合，共同做好以下几方面工作：一是请卫健部门指导各区学校开展应急演练，进一步提高校园疫情防控应急处置能力；二是会同卫健部门专家，制定针对性、实操性强的卫生防疫指引，同时加强培训，确保师生员工熟悉校园防疫流程、要求等相关知识；三是对各学校开学返校防控保障情况进行风险评估和验收，符合条件后师生方能正式开学返校；四是在各学校原来配备交通、消防、法制、禁毒、安监“五校长”的基础上，增设一名卫生副校长，建立常态化的学校卫生防疫机制；五是针对目前还有很多学校没有配备校医等卫生专业人员的实际，请求卫健部门在特殊时期予以临时配备，以加强对学校防疫工作的指导和帮助；六是在卫健部门指导支持下，组建中小学幼儿园卫生健康工作指导委员会，为应急演练、培训及日常处置工作提供专业技术支持。

高效的在线教育▶▶“一盘棋”谋划部署确保“一个都不能少”

南方日报：近日，在广东省教育厅召开的线上教育中期评估总结视频会上，佛山作为珠三角城市代表，在会议上分享介绍线上教育经验。市教育局在开展线上教育工作方面有何创新举措？

商学兵：按照省教育厅统一部署，市教育局加强在线教育教学的管理，先后出台多份文件，从课时、课程、教学环节、身心健康等方面作出详细指引，全市“一盘棋”统筹做好线上教育工作，其中普通高中由市级统筹，义务教育由区级统筹，各学校“一校一策”组织实施。

市教育局将课程开发作为重点，组织全市600多位中小学名师，开设了佛山中小学名师课堂、电台名师空中课堂，录制全学段、全学科精品课1432节，内容涵盖学科课程和综合课程，并与爱国主义、生命健康、心理辅导等专题知识深度融合。同时根据学生的年龄差异、地域差异，重视平台管理，与广电网络、电台、学习强国、粤课堂、南方+、佛山+等平台全面合作，为学生提供大屏幕、小屏幕、纯音频等差异化的学习平台，确保线上线下同质等效。全市32.5万中小学师生参与了线上教育满意度抽样调查，满意度达92.05%。

市教育局特别关注省外市外未返学生、一线医护人员子女、外来工子女及在我市就读的建档立卡贫困学生等特殊群体线上教育情况。为一线医护人员子女制定“一对一居家学习关爱方案”，确定“一对一关爱导师”；为留守儿童、随迁子女及滞留疫情高发地区学生等特殊群体，提供“一人一案”的线上学习帮扶和指导；对于不具备线上学习硬件条件的学生，按照“政府兜底、社会支持”的原则，提供设备、网络及流量支持。至3月5日，已为6318名学生解决硬件问题，为5407名学生解决网络和流量问题，全市学生参加线上教育存在的终端和网络等硬件问题基本得到解决。我们还特别关注线上教育的安全有序，一方面建立线上资源分级审核机制，加强教学资源的内容审查，另一方面注意为学生、教师减负，严格限定线上教育时长，严格控制作业总量，鼓励教师优先采用国家、省、市在线开放平台的资源，同时设立师生心理咨询热线，加强人文关怀和心理疏导，有效缓解心理压力。

这段时间，市教育局所有干部下沉基层一线，通过多种形式检查指导，确保各项要求落到实处，致力于交出一份在线教育的高质量答卷。

物资保障▶▶确保防控物资分期分批保障到位

南方日报：随着开学返校时间的临近，目前，全市各级各类学校的疫情防控物资储备情况怎样？

商学兵：随着疫情防控形势持续向好，学校春季开学即将提上日程。根据教育部“学校基本防控条件和防控物资不具备不开学”的总体要求和省教育厅“宁可备而不用，不可用而无备”的原则，为进一步加强我市各级各类学校防控物资保障，确保师生生命安全和身体健康，保证顺利复学，我局对全市学校防控物资情况进行全面摸查，掌握现有存量和需求情况，指导各区各学校通过多种途径筹集物资，积极向属地疫情防控指挥部办公室汇报情况争取支持，并发挥家委会和社会力量筹集。各区各学校建立防控物资采购“绿色通道”，采购的物资优先保障饭堂、宿舍和各种生活、卫生防疫需要，同时加强物资采购管理，集中分类存放，专人负责。我局也积极通过各种渠道加大防疫物资采购力度，先后落实了一批口罩、紫外线消毒灯、测温枪等，分发到市直学校、市属高校。日前，市指挥部已正式发文，要求各区按照属地管理原则，统筹解决辖区内所有学校（包括民办学校和省属学校）开学前后防控物资需求，各区要结合学生返学方案确保各项防控物资分期分批保障到位，并保障持续供给。

全力迎接返校“大考”▶▶应急演练、督导检查力促准备工作全面到位到点

南方日报：正式开学返校是教育系统的一场大考。3月13日，佛山市教育局在佛山市华英学校开展新冠肺炎疫情示范性应急演练，为全市各区各校提供指引。市教育局对学校开展此项工作有哪些具体要求？

商学兵：在华英学校举行的应急演练既是一次演练，也是一次示范。市教育局以此次演练为着力点，按照市级示范带动、区级分类推广、学校全覆盖开展的模式，引领推动各区各学校开展应急演练，通过演练带动实战，发现问题，查漏补缺，健全流程，完善制度，进一步提升学校疫情防控意识和实战操作能力，扎实做好师生开学返校准备，筑牢校园疫情防控安全防线。

市教育局已经把华英演练的视频和脚本修改完善后下发到各区各学校借鉴，同时制定应急演练总体方案和应急处置指引，指导带动各区各学校分门别类推广演练。全市各级各类学校的应急演练要在开学前两周内完成。应急演练要强调实战性与可控性，既可以开展综合演练，也可以突出重点环节和重点场所开展专门演练。在演练过程中，要明确演练纪律和要求，确保安全。演练结束后，要及时进行总结提炼，补齐短板弱项，优化调整应急预案，全方位锻炼和提升学校的整体应急处置能力。

南方日报：据了解，前期市教育局针对校园疫情防控工作进行了多次部署，请问怎么确保各项措施落到实处？

商学兵：围绕教育部“停课不停学”、省教育厅“四精准”等要求以及市指挥部有关工作部署，我局出台了十二项举措加以贯彻落实。

为确保各项措施落实到位，我局专门梳理、提炼了教育系统疫情防控的工作标准、流程和要求，印发了《佛山市教育系统疫情防控检查指导工作指引》，围绕学校疫情防控核心工作，从管事、管人、管场所、管过程、管应急等角度，通过实行“局领导包区、科室包镇、干部包校”的网格化检查制度，以现场查看、电话抽查、暗访的形式加强对全市学校（幼儿园）的检查指导，每天归纳汇总检查情况并向各区各学校反馈，对于好的经验做法进行总结推广，对于共性问题进行通报提醒，加强整改。截至3月中旬，已包干完成了全市32个镇（街）1707所学校（幼儿园）、629所校外培训机构的检查指导工作。目前，我局正对防控存在薄弱环节的学校开展检查指导“回头看”工作，下一步还将联合市卫健局、市场监管局共同制定《佛山市中小学校2020年春季学期开学条件核验细则》，以最严格的标准，最严谨的态度，对学校进行开学条件核验工作，核验不合格的不得安排开学。