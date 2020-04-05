守望相助：线上教育“一个都不能少”

把家庭困难学生、留守儿童、随迁子女及滞留疫情高发地区学生、疫情防控阻击战一线人员子女等特殊群体作为重点关爱对象，确保全市中小学生线上教学“一个也不掉队”。

“有些问题在电话里解决不了，我就上门到她家给她讲解。”自3月2日开展线上教育以来，佛山市顺德区陈村庄头小学二年（3）班的班主任周鸿英见面最多的学生要属班上的小乔。

小乔和年迈的爷爷奶奶生活在一起，在因为没有学习终端设备而不知所措时，周老师不仅给她送来手机和流量卡，还时不时送教上门，为她答疑解惑。

线上教育，一个都不能少。佛山逾百万中小学生开始“云学习”以来，佛山建立教育、通信、广电等跨部门协调工作机制，发动社会力量参与，协同解决线上教育资源平台、网络和学生学习终端硬件问题，并把家庭困难学生、留守儿童、随迁子女及滞留疫情高发地区学生、疫情防控阻击战一线人员子女等特殊群体作为重点关爱对象，确保全市中小学生线上教学“一个也不掉队”。

硬件保障▶▶学习终端网络流量都不缺

“要切实做好‘兜底’保障，确保每一位学生都不因线上教育教学终端设备问题或网络问题掉队。”3月4日，佛山市委书记鲁毅走访调研佛山南海区第一中学，就中小学校线上教育教学工作等进行调研检查。

截至3月4日，佛山市有869名学生仍存在线上学习硬件困难问题。为了不让一个学生“掉线”、掉队，佛山市、区两级教育部门多措并举，为学生购买流量包和提供终端设备，协调运营商及时提供网络连接。同时，佛山通过政府出资，积极联系热心企业、助学基金会等方式，多渠道筹集终端设备、随身无线网络和网络流量包，安排交付到学生手上。

“我与你们非亲非故，但是你们为了我能有一台好的电子设备学习，不怕麻烦，不怕浪费时间，送到我的家门口。你们不只是提供了一台电子设备，还让我有了学习动力。”在“云开学”第一天，共青团佛山市顺德区容桂街道委员会收到了容山中学一名高一学生发来的感谢信。

原来在开学前一天，30名容桂困难学子收到了共青团容桂街道委员会、容桂志愿者联合会送出的23台手机、1台平板电脑、30张电信卡。这些手机和平板不仅经过消毒检测，还装好了手机卡、线上学习软件，学生拿到手就能直接使用。

社会组织和爱心企业踊跃出力。3月7日，当了解到顺德区仍有200名学生无任何设备可支撑线上学习时，在顺德区慈善组织联合会的联系下，顺德慈善会·惠妍教育助学基金马上捐赠200台平板电脑。中国电信顺德分公司则为200名学生赠送6个月共180G的“线上无忧”助学流量。

“非常感谢你们能在百忙之中抽空来这，我十分感谢你们！”3月5日，三水区教育局党员志愿者下乡入户，将爱心企业捐赠的平板电脑送到有需要的学子手上。正在备战中考的谭同学收到平板电脑后，写了一封感谢信表达谢意。

就在当天，三水联合爱心企业和运营商共同发力，通过送平板电脑、捐赠流量礼包、上门免费安装宽带等方式，解决了区内所有学生无终端、无网络参与在线教育的问题。

禅城区教育局则联合行政服务中心和中国电信，向21所存在无终端无网络学生的学校派发了平板电脑和网络流量，由学校派发给所有困难学生，对身处湖北等外地的学生将通过邮寄方式精准派发，确保一个学生也不落下。

在多方努力下，云开学不到一周，佛山存在线上学习硬件困难的学生人数已从3月4日的869名降为零。

特殊关爱▶▶在线指导送教到家暖人心

除了提供硬件设备，佛山社会各界还为有需要的学生提供陪读、电子设备使用指导等帮助，帮助他们更好地参加线上学习。

周鸿英发现，刚刚接触智能手机的小乔，由于不熟悉线上学习的操作，上传的作业效果不理想。于是，她又一次来到小乔家里，指导她上传作业，还教小乔怎样边学边做笔记，提高学习效率。

“在这特殊的时期，困难家庭的学生更需要我们去关心和帮助，我也希望她不会因为疫情而影响学习。”周鸿英说。

高明区崇步学校的小康同学，每天都能接到老师的随访电话，按照学校制定的“专属辅导”计划，在老师的“一对一”电话指导下学习。为了让他更好地学习，学校还送来了一台全新的电视机，免费安装了网络。

为了全面保障全区所有中小学生能顺利参与线上教育，三水区教育局开通了中小学生线上教育服务热线，全天24小时受理学生线上学习遇到的困难。

留在疫情重点地区的学生同样的感受到了线上教学的温度。“每位老师都很关心我，每天都会在微信里询问我的身体状况，学习情况，还给我寄来了新学期的课本。我希望能早日打败这些讨厌的病毒，能回到乐从，回到学校，见到亲爱的同学们和老师们。”乐从小学三（8）班学生凡靖琪在日记里写道。

佛山为滞留疫情重点地区学生等特殊群体，提供“一人一案”的线上学习帮扶和指导，无论是心理健康、日常生活状况，还是课程教材的落实、线上学习的掌握进度，都保证落实到位。

在三水，各学校都建立了“一对一”关爱机制，组织班主任对疫情重点地区学生家长开展“线上家访”，送出关心和问候。自疫情发生以来，班主任每天通过电话、微信、QQ等，和学生、家长们沟通，积极宣传疫情防控基本知识。

线上教育开始后，老师们重点指导疫情重点地区学生的学习方法和学习过程，随时掌握他们在家的学习进度并给予生活上的帮助。在线上课堂提问时，老师们对能参与互动的疫情重点地区学生，及时给予肯定与鼓励；在课余改作业时，尤其留意他们每一份上交的作业，认真批改，并经常私聊他们，进行针对性辅导。

疫情期间，老师们还特别设计了精彩的游戏活动，让学生们因“宅”而乐，同时录下小视频，将鼓励和想念传递给疫情重点地区的孩子。

“老师，我的红色笔用完了，可以给我送一支过来吗？”“老师，能帮我打一下学习资料吗？”每天，驻守在三水区理工学校留观隔离点内的刘老师，都会收到隔离点内接受医学观察的同学们的微信求助。

随着复工复产工作的推进，三水的医学观察点内也陆续迎来了从疫情重点地区返回三水的务工人员。为了使接受隔离医学观察的学子们不缺一堂课，不落下一门功课，三水区教育部门通过社会热心人士组织了一批平板电脑提供给有需要的同学使用，并为同学们送来了上课用的学生专用桌椅，还派驻老师24小时值守，全天候通过电话、微信、QQ等帮助同学们解决需求，让孩子们在留观点内也能顺利上网课，学习无障碍。

致敬逆行者▶▶一对一关爱点对点辅导

疫情发生以来，佛山广大医务工作者坚持奋战在抗疫一线。为了免去他们的后顾之忧，佛山对坚守疫情防控阻击战一线人员子女“厚爱一分”，为他们建立“一人一档”关爱教育电子档案的同时，制定“一对一居家学习关爱方案”，确定“一对一”关爱导师。

2月14日起，在了解到学校有120多名医务工作者家长后，顺德大良实验小学发起了“前线有你，后方有我”——医务工作者子女线上支教志愿服务活动。

短短十几分钟，全校老师积极响应完成了报名工作。他们经常通过电话、微信了解孩子的生活学习情况，并进行朋友式聊天谈心，及时对孩子进行心理抚慰。语文、数学、英语、体育、音乐、美术、心理等学科老师建立帮扶联盟，针对一些学习任务进行单独的线上讲解，指导医务家庭里的孩子们在家如何学习、锻炼等。

“很感谢老师耐心地教导孩子，而且能根据孩子不足进行有针对性辅导，让孩子学习了很多新的知识，让我也放心了。”作为家长的南方医科大学顺德医院医生罗仲燃高兴地说。

2月24日起，共青团佛山市委员会、市少工委、市志愿者行动服务中心创建了“佛山市关爱红领巾志愿辅导队”，组织名校长名师为广大一线医护人员的子女提供专业爱心课程辅导，以实际行动支援一线医护人员及其家属。

2月底，在获悉三水区人民医院的杨医生正身处湖北抗疫最前线，其妻子也是三水区一社区医院的医护人员，无暇顾及孩子晴晴的学习之后，梁季彝纪念学校马上集结党团先锋、学科优秀骨干，迅速组建了一支由5名骨干教师组成的梁季彝纪念学校志愿辅导队，为晴晴提供“一对一”语、数、英学科辅导，拉丁舞、象棋和演讲等特色教育辅导，以及心理辅导等线上服务。

“95后”教师谭靖宜主动报名成为晴晴的辅导员。她不仅关心晴晴的心理和学习情况，还根据晴晴的语言特长，为她搜集教学资源提高演讲能力。“等到疫情结束的那一天，真希望我可以跟我的‘网友’晴晴在阳光明媚、鸟语花香之时见上一面，好好抱一抱她。”谭靖宜说。