关于广州华夏职业学院，您想了解的都在这儿~

广州华夏职业学院是经广东省人民政府批准成立、教育部备案的全日制普通高等学校。目前，有近1.5万名学子在这所优美的高校中学习和成长。在这里，他们能与广东最优秀的专家、教授们有最直接的接触，包括享受国务院特殊津贴者、省部级重点学科带头人、省级高校教学名师及一大批具有工程实践和创新创业背景的名师名家。

1.贵校是什么性质的学校?

答：我校是经广东省人民政府批准、国家教育部备案成立的全日制普通高校，毕业时颁发教育部统一印制的普通高等学校毕业证书。

2.贵校2019年招生录取情况怎么样?

答：2019年招生计划：7086，广东省招生计划6880，外省招生计划：206。春季学考、自主招生录取:3743人，高考录取：3137人，广东省内录取合计：6880人。

3.贵校有哪些医药卫生类专业?多少分可要填报?

答：我校有药学、中药学、护理、助产、健康管理、药品经营与管理、中医养生保健、中医康复技术、医学检验技术、口腔医学技术、康复治疗技术、卫生信息管理等 12个专业;文、理科考生160分以下且3门普通高中学业水平考试科目均达到D级及以上等级。“3+专业技能课程证书”的考生140分以下，专业技能课程证书要求详见广东省2020年“3+专业技能课程证书”招生专业目录。

4.我是普通类考生，能否填报艺术设计类的专业?

答：可以，因为学校今年有部分艺术专业招收文、理科考生。2020年普通高校春季高考统一招生专业目录(高中生版)》

5.我是美术类考生，能报考贵校的文、理科专业吗?

答：对于文化成绩达到专科录取最低控制分数线以上，学业水平考试三科等级成绩达到D级或以上的美术类考生，可以按文、理科考生填报我校，详情请登录www.gzhxtc.cn，或致电招生办(020-87865222、020-87864999)。

6.在贵校就读专科期间，是否可以同时攻读本科，取得本科学历?

答：可以，我校已为专科学生开设了本科自学考试相沟通试点班。专科学生在校学习期间，可以通过参加与在读专科相关专业的本科自学考试相沟通课程班的学习，实现专、本课程同读，考试成绩合格，毕业时在获得专科毕业证书的同时，还可以有机会获得自学考试本科毕业证书，国家承认学历，享受与普通高考本科毕业生同等待遇，符合《中华人民共合国学位条例》规定的还可以授予学士学位。

7.请问贵校有多少个二级学院?共开设了多少个专业?

答：学校有7个二级学院;(信息工程学院、建筑与艺术传媒学院学院、车辆与自动化学院、财政经济学院、管理学院、教育学院、卫生健康学院)。春季高考一共有41个招生专业(详见学校的招生计划表)，其中云计算技术与应用(与工信部蓝桥协同育人班)、机电一体化(与捷佳航空技术无人机协同育人班)和新能源汽车技术(与吉利汽车协同育人班)是与企业共建专业班。

8.请问贵校的住宿条件如何?我可以自己选择宿舍吗?

答：我校的住宿条件非常优越，所有学习和生活配套设施一应俱全，统一宽敞明亮的6人空调宿舍、独立的大阳台、独立冲凉房、独立洗手间，配有洗衣机、宽带等。

我校的新生还可以自己选择宿舍。为了让同学们可以在华夏学院度过美好而温馨的大学生活，收到录取通知书后，你可以通过添加华夏学院各二级学院的新生QQ群和新生微信群等方式进行交流，选择与自己相同专业、相同兴趣爱好、相同生活习惯的同学成为室友，度过你人生中最美好的大学生活。

9.请问贵校的毕业生就业情况如何?

答：我校2019年初次就业率98.33%，位居全省民办高职第二!连续三年初次就业率居全省民办高校前三!2019年省厅雇主满意度调查位列民办高校第二，全省23所符合回复率高职院校并列第七，2019年省厅雇主满意度调查回复率排名第一。如需了解详情，请登录我校就业指导中心网站。

10.请问新生户口迁移如何办理?

答：选择把户口迁移到学校的新生，请持《录取通知书》到户口所在地公安机关户籍办办理《户口迁移证》(签往地址：广州市从化区城鳌大道东772号广州华夏职业学院)，详情请等登录学校招生网阅读《入学手册》中的《户口迁移须知》。

11.请问学校交通方便吗?

答：学校交通非常方便，除从化汽车站大约每10分钟有一班公交车直达学校门口外，校内还设有“如意巴士”公司的定点乘车站，方便校内师生出行，现校内车站周末开通的线路几乎涵盖省内每个地级市。同时，广州十四号地铁直达从化区，亦为出行带来了极大的方便。

如您有任何疑问，可直接拨打咨询电话：020-87865222 87864999