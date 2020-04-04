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粤高校优化学科结构 硕博点增11个撤9个

2020-04-04 08:42 来源：南方日报 姚瑶
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　　4月2日，国务院学位委员会公布了2019年动态调整及学位授权自主审核单位撤销和增列学位授权点名单，全国高校共增列277个学位点，撤销196个学位点，是高校持续优化学科结构的一大动作。

　　记者统计发现，2019年广东共有8所高校增列11个学位点，其中含3个博士学位授权一级学科；同时有5所高校撤销9个学位点，其中包括1个博士学位授权一级学科和1个博士学位授权二级学科。

　　在增列的11个学位点中，中山大学土木工程、化学工程与技术和华南师范大学公共管理为博士学位授权一级学科。此外，华师还增列新闻传播学和药学硕士学位授权一级学科，数量最多。

　　广州大学、南方科技大学、广州美术学院、广东财经大学等其他6所高校均新增1个学位点，其中汕头大学海洋科学获得硕士学位授权一级学科，东莞理工学院新增机械硕士专业学位授权，有利于进一步强化优势学科特色。

　　根据相关规定，对于属同一学科的博士学位授权学科和硕士学位授权学科，不得单独撤销硕士学位授权学科保留博士学位授权学科。因此在撤销的9个学位点中，华南理工大学网络空间安全的硕博点均撤销，华师撤销了应用化学、统计学、林学、科学社会主义与国际共产主义运动4个学位点，暨南大学、汕头大学、广州大学均撤销1个学位点。

编辑： 罗予岐

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