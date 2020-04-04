6万节网课背后的佛山教育新实践

近日，在广东省教育厅召开的线上教育中期评估总结视频会上，佛山作为全省三个在线教育先进地市之一，分享了介绍线上教育经验。

“大家听懂的扣个1。”

“答对的送朵花！”

……

这并不是某名网红的直播现场，而是桂城中学高三年级英语老师劳嘉敏在线上授课。“为了吸引学生的注意力，我会不时用一些网络用语。”经过一段时间的探索，劳嘉敏已颇有心得。

今年初，新冠肺炎疫情突如其来，各地纷纷延迟返校时间。1月29日，佛山市教育局组织全市名师着手录制学科课程资源。2月10日起，佛山高中、义务教育阶段学生相继线上开课。成千上万名学生涌进网络平台，与老师一起开启线上学习实践。

如今，佛山开展线上教育已一个多月，在各类平台上提供的课程资源超过6万节。从教室到网络直播间、从面对面沟通到远程授课……疫情之下，佛山教育方式的全新变革正取得积极成效。近日，在广东省教育厅召开的线上教育中期评估总结视频会上，佛山作为全省三个在线教育先进地市之一，分享了介绍线上教育经验。

1 佛山网课 既面向学生也面向家长

“因为这是防控疫情的人民战役，我们无法像过去那样坐在课室开展本学期第一节班会。但是我们可以借助网络和电视，上一节特殊的大班会课。”2月17日9时，面向南海区超50万名中小学生，一堂主题为《战病毒之“役”，抵思想之“疫”》的网络大班会上线。

该堂班会课着力通过有趣易懂的形式，为学生科普疫情防控相关知识，当天在南方+等各大平台点播量超过160万次。

这场别开生面的班会课，只是佛山各类网课资源的“冰山一角”。据统计，目前佛山在各类平台上提供的课程资源超过6万节，内容覆盖全学段、全科目、全免费。其中，既有来自国家、省级层面提供的一批精品课程，也不乏佛山市、区以及各学校自行录制的精品课程。

其中，南方+佛山频道联合佛山市教育部门打造的佛山网课共上线1400多节，来自佛山市、区多所名校。小学学段囊括了石门实验小学、大良实验小学等全市19所小学的网络课堂；初中学段涵盖了华英中学、石门实验学校等6所学校的精品课程；高中学段则集纳了佛山一中、石门中学等13所学校的专题学习内容。根据南方+后台数据分析，由名校老师讲解的各门主要学科专题学习内容，普遍受到广大用户的青睐。

除语数外等基础学科之外，佛山的网课还结合社会热点，主动融入学习先进、注重卫生等内容，引导学生心怀家国、树立公民意识。例如，三水中学在进行生物学科授课时，主动融入疫情确诊、治疗过程中使用的PCR技术等内容。

值得一提的是，针对疫情期间家长的心理辅导，佛山还推出了“家长课”，例如《如何引导孩子学会情绪管理》《如何培养孩子的整理好习惯》等，受到了广大学生家长的好评。

2 名师领航 “一校一案”启动线上教学

6万节网课的背后，是佛山第一次大规模开展线上教育的探索实践。

1月28日，广东省人民政府下发《关于企业复工和学校开学时间的通知》，明确中小学、幼儿园2月17日前不开学。

为保证疫情期间“停课不停学”，佛山市教育局成立了由基教、人事、教研、信息中心、电教站等多部门组成的工作专班，全市“一盘棋”统一谋划部署。期间，佛山先后出台多份文件，从课时、课程、教学环节、身心健康等方面作出详细指引。

实施过程中，佛山采取分级管理、错位推进的思路。其中，普通高中线上教育实行市级统筹。从2月10日起，佛山各普通高中学校以“知识视图”“阿里钉钉”等平台为依托，建立空中课堂。课堂内容可采取播放市教研部门录制的学科教学资源，或学校教师直播教学，为学生提供线上统一学习和自主学习服务。

而义务教育阶段线上教学工作则由各区统筹安排。例如，禅城区推出超300节小学阶段原创微课，课程内容以学法指导为主；顺德区也为义务教育阶段学校提供300节名师录播课，并共享北师大教育集团开设的名师在线课程。

在区教育部门统筹安排下，各学校“一校一案”启动线上教学。以佛山市第九小学为例，该校以“云升旗”开启线上第一课。校长罗秋霞带领行政人员在操场举行升旗仪式，学生们则身着校服、系着红领巾在家里“参加”开学典礼。

为确保线上教育质量，佛山以名师领航，着力开辟本土优质课程资源。1月29日起，佛山市教育局组织了600多位名师、名班主任等，围绕不同年级、学科需求，编排录制了1432节精品课。

“授人以鱼”同时“授人以渔”。除了名师课堂，佛山还推出研发全学科学法指导课程，编制《线上学习学生手册》《线上学习家长指南》，有意识地培养学生自主居家学习能力。

3 政府兜底 确保每名学生都“在线”

传统线下教学中，老师上课与学生听课在同一时间空间完成。而线上教学则将授课与听课分解成两个环节。因此，如何将网络课程资源快速分发、覆盖到全体学生，是佛山开展线上教育面临的一大挑战。

为此，佛山市教育局集合了多种网络教学平台供学校选择，支撑全市各中小学校通过网络进行班级授课。同时，该局也积极与佛山移动、佛山电信、南方报业传媒集团等公司合作，通过电视、电台、南方+等平台，向全市基础教育阶段学生提供托底线上教学资源。这样一来，学生们可通过电视、智能手机、电脑、收音机等多种方式在家参与学习。

开展线上教育，硬件设备是基础。3月4日，佛山市委书记鲁毅调研检查相关工作时强调，要切实做好“兜底”保障，确保每名学生不因线上教育教学终端设备问题或网络问题掉队。

根据佛山市教育局前期摸底，全市约有2.2万名学生没有学习终端设备或网络流量。为了不让一个学生“掉线”，市、区两级教育部门通过政府出资、联系热心企业、助学基金会等方式，筹集终端设备、随身无线网络和网络流量包，以解决学生的燃眉之急。

近日，32个平板电脑和39套随身WiFi设备，成功发放到禅城区内所有因设备限制无法上网课的学生手中。“我要替这批困难学生谢谢教育部门和爱心企业。”张槎街道弼唐小学负责人杜女士激动地说。

“此前，得知这批学生的情况后，我们立即联系行政服务中心筹措到一批平板电脑，也得到了中国电信的热心赞助，最终成功解决困难学生的学习终端问题。”禅城区教育局相关负责人说。

疫情期间，这样的感人故事在许多学子身上发生。通过社会各界共同努力，佛山成功为6318人解决硬件问题，为5407人解决网络和流量问题，实现“不具备线上学习条件学生清零”目标。

4 满意度高 成全省在线教育先进地市

如今，大部分学生已经适应线上教育模式，逐步恢复正常的学习状态。

每天早上7时，石门中学高三年级学生侯清扬准时在家开始早读。根据学习安排，他每天需要上6节直播课、完成一次测验以及在家晚自习。“我觉得线上教育的形式挺有新意，老师的课程设计也很合理。总体而言，学习效果与在校学习差不多。”他说。

桂城中学高三年级学生杨宇琪说，现在老师与学生都习惯了线上教学，讲课进度与往常差不多，“上网课最大的好处就是可以无限次回放，直到看懂为止”。

在陪伴孩子学习的过程中，不少家长也被网课所吸引，从中获取知识。每天打开南方+学习战“疫”家长课，已成为西樵五小201班梁家倩家长的习惯。“在手机上听课程非常方便。”每次看到新课程有发布，她都会拿起手机和孩子一起仔细阅读，“现在孩子对这次疫情也有进一步认识，也懂得了如何防护，不会因此恐慌”。

学生与家长的反馈，是佛山线上教育成效的生动体现。一场由32.5万名师生参与的调查显示，师生线上教育满意度达92.05%。

两个多月来，佛山在教育平台、课程资源等多方面持续发力，并及时总结线上教育实施情况，依据各界反馈作出调整和改进，着力实现“开学可延期，学生成长不延期”。

近日，在广东省教育厅召开的线上教育中期评估总结视频会上，佛山作为全省三个在线教育先进地市之一，分享介绍线上教育经验。

“系统开展线上教育，是面向科技、面向未来的带有前瞻性的教育方式，是一个挑战，但更是一个机遇。”佛山市教育局局长商学兵表示，佛山将不断创新方式方法，不断优化应对策略，进一步提高线上教育质量，迎接教育方式变革，推动线上线下的深度融合，为全省线上教育教学工作作出更积极的贡献。