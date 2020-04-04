联防联控：逾500名医疗专家进校园

在里水和顺中心小学，有了一名卫生健康副校长，他就是来自南方医科大学南海医院的陈羽。从2月底开始，陈羽与学校负责人进行对接，开始接手学校的卫生健康以及健康教育工作。

在里水和顺中心小学，有了一名卫生健康副校长，他就是来自南方医科大学南海医院的陈羽。从2月底开始，陈羽与学校负责人进行对接，开始接手学校的卫生健康以及健康教育工作。

像陈羽这样的兼职卫生健康副校长，在佛山全市还有500多名。

佛山市疾控中心副主任梁自勉表示，在疫情防控的特殊时刻，佛山市全面推进兼职卫生健康副校长这一举措，对于接下来进一步落实校园新冠肺炎防控、完善校园卫生应急、传染病防控等卫生工作，维护广大师生身体健康、生命安全都将发挥积极的作用。

构筑防火墙

医务骨干兼任卫生健康副校长

3月18日，佛山举行了全市中小学兼职卫生健康副校长聘任仪式，梁自勉接过聘书，正式担任佛山一中卫生健康副校长。包括梁自勉在内，此次由佛山市卫生健康局选拔出的兼职卫生健康副校长共有500多名，他们均是来自各卫生健康战线的医务骨干。

去年11月，佛山市教育局与市卫生健康局联合下发《关于规范兼职卫生健康副校长管理工作的通知》，由佛山市卫生健康局从全市医疗、疾控和健康教育机构、社区卫生服务中心、乡镇卫生院等医疗卫生机构中推荐人选，会同市、区教育部门及学校进行审核。

据了解，校园内兼职卫生健康副校长选拔具有严格要求，包括政治素质高、品德优秀、作风正派，热心青少年卫生健康教育工作；具有医学相关专业背景，从事相关工作两年以上，有较强的语言表达能力与组织协调能力等条件。根据安排，该批卫生健康副校长需在中小学开学返校前聘任到位，任期一般为三年，期满后可续聘。

佛山市妇幼保健院宣传科科长刘金凤说，她担任的是佛山市第三中学的卫生副校长，她的两名同事分别担任佛山市启聪学校、佛山市实验学校的卫生副校长。据了解，这三名卫生副校长来自儿童高级生命支持培训、小儿外科等不同专业及领域。

据了解，卫生健康副校长会尽快在全市中小学配齐到位，并以此为着力点深化卫健部门与教育部门的合作联动，推动学校防疫卫生、环境卫生、健康教育、心理教育等工作全面有效开展，切实保障广大师生的生命安全和身体健康。

多方联动

安全演练提升应急处置能力

3月27日上午，南海执信中学在健康副校长的指导下，完成了最后3个年级的安全演练，至此，该校除了全校层面的安全演练外，6个年级都各自完成了年级层面的安全演练。

南海执信中学高一年级部主任李琼玉说，“我们观看了全校层面安全演练的视频，然后，每个年级再进行一次演练。当自己身处其中的时候，对演练就有了深刻的认识，加上有卫生健康副校长的指导，就能掌握规范操作，也了解了一旦发现紧急情况时应该如何处理、向谁反馈。”

据了解，近期，佛山各区、各学校按照市教育局部署陆续开展了校园疫情防控应急演练，演练的同时也邀请了卫生健康副校长指导，让演练取得实效。这种佛山市教育、卫生系统共筑校园卫生健康安全“防御网”工作模式开展由来已久。

早在2006年，佛山就建立起国内首个用于学生症状和聚集性传染病事件监测系统——“佛山市学生健康监护信息系统”，有效搭建了佛山市卫健和教育部门、学校托幼机构之间信息互通平台。

“10多年来，佛山市教育、卫生部门紧密联系，不断深化和创新工作机制和工作模式，打造了具有佛山特色的教育、卫生联防联控工作机制。此次全面推进兼职卫生健康副校长这一举措是对原先合作的巩固和再发展，相信对于接下来进一步落实校园疫情防控、完善校园卫生应急、传染病防控等卫生工作将发挥积极的作用。”梁自勉说。

然而，校园防控压力也不小。根据佛山市学生健康监护信息系统数据显示，以2019年4月为例，全市登记学生发热49947人次、咳嗽30897人次；5月，发热58123人次，咳嗽25074人次。因此，结合疫情防控工作而言，学校的学生发热、咳嗽排查工作量是十分巨大的。

按照每600名学生配1名校园卫生专职人员的比例来衡量，目前全市校园卫生专职人员配备不足，尤其是部分中小学校仍没有配备卫生专职人员。为此，卫生健康副校长如何开展好工作显得尤为重要。他们将加强学校卫生健康工作，解决疫情防控工作的迫切需求，补足各学校在疫情防控阻击战中的短板，是确保广大师生安全返校的有力举措。

佛山市卫健局相关负责人指出，接下来，各校卫生健康副校长将陆续抵校，根据学校的实际情况，指导学校规范防疫物资储备，科学设置健康观察室，做好教室、食堂、宿舍等场所通风消毒，与学校共同研定相关防控工作指引和处置流程，并根据学校实际情况，为各学校应对开学前后防疫工作的各项有关方案提出专业意见，对学校的疫情防控工作起到关键的作用。

链条延伸

搭建医校联动防控机制

据了解，卫生健康副校长将为学校开展传染病疫情等突发公共卫生事件防控、疫情监测与报告工作提供技术支持，并定期到学校进行经常性的传染病防治技术指导，指导学校具体落实传染病防控措施。

“卫生健康副校长的配备，将全面提升广大师生防范和应对突发事件紧急医学救援能力、突发公共卫生事件能力，提高传染病防控意识和自救互救能力，确保学校紧急医学救援和疾病预防控制工作科学化、规范化。”梁自勉说。

此外，将通过医校卫生应急协作，落实联防联控机制，带动提升学校预防和应对突发公共卫生事件能力。现阶段，卫生健康副校长重点围绕疫情防控建立医校联动机制，具体包括落实卫生防疫和应急处置工作的研究和培训，指导学校开展应急演练，协助解决学校卫生专业人员配备问题，强化返校研判工作等。接下来，兼职卫生健康副校长还将参与讨论和制定中小学校年度卫生健康管理与健康教育工作计划，推动建立医校卫生应急协作长效机制，提升广大师生防范突发公共卫生事件的能力和应对突发事件的自救互救能力。

“我们每间学校都有各自的特点和实际需求，每名卫生副校长都有自己的所长和所短，每名卫生健康副校长的背后所在原单位都有自己的卫生资源。”梁自勉说，“接下来，卫生健康副校长将会在市教育局、市卫健局的统一部署和指挥下，服从学校的卫生工作安排，积极配合分管卫生的副校长的工作，共同努力，在学校传染病、常见病、学校环境监测和急救技术的普及方面积极作为。”

■亲历者说

佛山市体育运动学校卫生健康副校长、佛山市中医院急诊科副主任张英俭：

努力发挥桥梁纽带作用 将医院资源链接到学校

作为卫生健康副校长，我感觉更重要的是发挥好桥梁纽带的作用，将医院的资源更好地嫁接到学校，为广大师生的健康服务。我是在3月18日，被聘为佛山市体育运动学校的卫生健康副校长。

担任这样的职位，从预防医学的角度上来说，我觉得有非常重要的意义。

我从业已有34年了，在急诊科有20年的经验。作为一名老急诊人，在今年抗击疫情中，我在佛山市中医院被委任为发热门诊负责人，主力承担发热门诊的工作。大家都知道，发热预检筛查是疫情防控的第一道关口，责任重大，风险也最大，我参与制定了发热门诊的各项流程，与部门协调、组织学习最新的诊治指南以及培训新组建的医护人员团队。

有这样的工作经历，为我担任卫生健康副校长奠定了基础。最近的卫生健康副校长的首要工作就是协助学校的疫情防控。3月29日，佛山市体育运动学校刚完成了一场安全演练。我参加了他们演练的全程，并从医疗专业角度进行了点评，指出需要改进的地方。

在这次的演练中，我起到了桥梁作用。比如，通过医院资源联系到救护车，参与到演练中来。演练中设置了一个环节是发现疑似病例后，学校师生要拨打120，由救护车前来接收患者。交接的环节如果稍有不慎都可能导致传染。我觉得，演练其实就相当于一个实战过程，所以我们每一个细节都要考虑得很周全。有救护车参与到演练中来，也增加了演练的真实性。

作为卫生健康副校长，我远期的目标是结合学校的实际，带给学生们预防意外伤害等方面的知识。意外伤害是年轻人的第一大“杀手”，此外，年轻人猝死的案例近年来也在增加，向学生及社会公众推广急救知识也相当重要。

我觉得，卫生健康副校长的主要职责是在医院和学校之间起到桥梁的作用和联系的作用。今后我会请医院各个领域的专家到学校进行讲座，可以结合学校的实际需要，邀请预防运动医学专家、急救专家等多领域的专家到学校进行讲座，进一步促进学生的健康发展。