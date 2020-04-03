广东春季“依学考成绩录取”4月15日-24日进行录取

今年春季“依学考成绩录取”的志愿填报时间为4月7日至10日， 录取时间为4月15日-24日。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/粤考宣）近日，广东省教育考试院发布通知，要求做好广东省2020年高职院校依据普通高中学业水平考试成绩招生录取工作。记者了解到，今年春季“依学考成绩录取”的志愿填报时间为4月7日至10日，录取时间为4月15日-24日。

实行平行志愿投档录取模式

“依学考成绩录取”所有科类实行平行志愿投档录取模式，依据高职（专科）院校各科类招生执行计划，分别按1:1比例根据考生投档排位从高到低投档，由高职（专科）院校择优录取。

投档时，根据考生投档排位情况依次检索考生填报的院校志愿进行投档，排位相同、志愿相同的，一并投档。考生档案一旦投出，不再检索考生后续院校志愿。

“依学考成绩录取”的文科类、理科类考生投档时，第一次投普通高中学考三门科目均获得等级成绩且至少有一门达到C级及其以上等级的考生，待相关院校录取结束后进行第二次投档。第二次投普通高中学考三门科目成绩均达到D级及其以上等级的考生（第一次投档未被录取的考生与其他未投档考生一起排序投档，但其在第一次投档时被退档的院校志愿无效）。第二次投档时，第一次投档录取就已完成招生计划的院校不再安排第二次投档，如院校未完成招生计划的专业数量较少则可实行专业志愿投档。

征集志愿录取以1:1比例投档

录取结束后，如“依学考成绩录取”院校未完成招生计划，则组织符合条件且未被录取的考生填报征集志愿，进行征集志愿录取。征集志愿时，未被录取考生可根据相关院校专业征集志愿填报条件及分数线填报征集院校志愿。

征集志愿录取以1:1比例投档，仍实行平行志愿投档录取模式。征集志愿录取后仍未完成的招生计划，将调整至相关院校夏季高考招生录取使用。