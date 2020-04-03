教育专家：高考延期符合考生利益也为考前准备争取时间

对于考生来说，一个月的时间，可弥补“线上备考”的短板，缓解心理压力；对于教育部门来说，高考报名资格审查、体检、高考命题等考前准备工作也更从容。

南方网讯 在教育部公布2020年全国普通高等学校招生统一考试（以下简称“高考”）延期一个月举行的消息后，教育部课程中心专家、各地教育系统和中学负责人、高中课标组成员等纷纷表示，延迟高考的决定是合理且可行的。对于考生来说，一个月的时间，可弥补“线上备考”的短板，缓解心理压力；对于教育部门来说，高考报名资格审查、体检、高考命题等考前准备工作也更从容。

“高考延期是考生利益至上的生动体现。”专家表示。

延期后高三在校复习时间同往年总体持平

按教育部要求，各地学校具体的开学时间由各省市根据各省市的疫情情况作出科学研判后自行决定；尽量做到错开区域、错开层次、错开高峰开学。其中，高三年级在首批开学之列。

记者梳理发现，截至目前，贵州、新疆、西藏、四川等11地的高三年级已经开学；广西、安徽、湖南、海南等9地的高三年级，定于清明假期之后的4月7日开学；北京、广东、湖北等地的开学时间尚未明确。

教育部基础教育课程教材发展中心副主任刘月霞介绍，从政策角度看，按照教育部颁布的《普通高中课程方案》的总体精神和各地高中课程实施的正常情况，高三年级集中复习时间一般为12周。

上海市教育委员会主任陆靖表示，虽然近期各地各校高三毕业班都在陆续复学，但若6月初就按原定时间举行高考，考生们的普遍心态是时间紧，复习任务繁重。延期后，省级教育行政部门和各高中阶段学校，也可充分利用这多出来的一个月时间，总体谋划从现在到7月初的教育教学工作。

“延期一个月举行高考，总体上可以基本保证高三学生集中复习的时间，今年高三学生在校集中复习时间与往届高三学生相比总体持平。”刘月霞表示。

体检等考前准备工作受疫情因素影响较大

因疫情暴发，各地考试招生和各项考务安排受到一定影响。海南省教育厅厅长曹献坤介绍，海南于2019年11月组织第一次模拟演练适应性测试后，后续的诸如政策培训、填报志愿和网上投档录取等环节都无法按既定时间开展。同时，多数高校艺术、体育等特殊类招生考试未能如期举行，高考报名资格审查、体检、高考命题等考前准备工作也受到较大影响。

“如仍按6月7—8日组织高考，时间非常紧张、安全风险大。”曹献坤说。

高中物理课标组的两位专家——西南大学物理科学与技术学院教授廖伯琴和江西南昌三中物理特级教师黄恕伯也共同撰文指出，从高考的操作层面看，推迟高考缓解了高考命题的压力，有利于确保高考试卷命题的质量。

曹献坤还表示，从当前疫情防控形势看，高考举行前，必须做好科学合理设置考点、增加标准化考场建设、购置防护物资、加强考试实施管理以及应急准备等工作。“延期高考为疫情防控背景下的考务工作争取了时间，可以统筹各项考试招生工作安排、降低高考安全风险，确保高考平稳顺利。”

“线上备考”尚无法取代在校授课和复习

疫情期间，学生上起了网课。甚至，有多地将模考或质量检查测试搬到线上，组织起了“云考试”。

效果如何？从学生、教师和家长的反馈来看，网课尚无法取代在校授课和复习。对于高三等毕业年级学生尤甚。

上海市教育委员会主任陆靖直言，在线教育毕竟是一种新的探索和尝试，从毕业班学生的心态来看，在线学习与在校课堂学习和复习还是有一定的差异。

江苏省泰州中学校长封留才说，线上学习效果受诸多因素影响，差异化明显，不仅考查学生自学的能力，而且考查学生自律的品格。长时间的居家“空中课堂”，缺乏充分的互动性释疑、针对性训练等环节，学习效果往往不如在校，“夹生饭”现象往往较多；一些家长特别希望孩子有时间补补短板、强强弱项。

“线上备考”对于学生的心理影响也不容忽视。封留才表示，2个月宅在家里，许多考生不免会产生烦躁、焦虑的情绪，高考延期的决定符合考生预期，使得考生紧张的心理压力有所缓解、得以修复。

因此，作为中学校长的封留才，将延期高考称之为“重大利好”。他进一步表示，下一步要对原有的备考轮次、专题板块、实战演练、仿真模拟以及不同选科组合的复习做进一步的丰富拓展、适度优化。

链接

政策出台前海南省调查显示：多数受访者认为高考应延期

海南省教育厅厅长曹献坤表示，2月下旬，海南以“疫情防控背景下，您对高考时间有什么建议、理由有哪些”为题，一对一征求了全省各市县分管教育市县长、教育局局长、全省普通高中学校校长、高三年级组长、高三班主任以及考生家长的意见，大多数受访者认为受疫情影响高考应该延期。3月初，海南省教育厅以线上教育和高三备考为主要内容组织全省范围调研，大多数市县教育局、普通高中学校、高三学生及其家长认为应该延期高考。

●南方日报驻京记者 王诗堃