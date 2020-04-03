这些学校开学后，周六要上课，暑假也推迟

因推迟开学延误的教学时间，应主要通过调减周末时间、压缩暑期假期等方式进行补偿。

开学返校复课后，学生周末会缩短吗？部分地区已发通知！

“请同学们放心，缺的课都会补回来！”

据四川日报报道，3月29日，记者从四川自贡市教体局获悉，该市各普通中小学校今年暑假放假时间原则上推迟两周，即小学7月18日正式放假，中学7月25日正式放假。

返校复课后，除法定节假日调休以及中考高考等占用外，周六原则上正常上班上课。正式行课期间，每天下午可增加一课时，用于弥补推迟开学延误的教学时间。各学校可取消本学期半期考试、运动会、艺术节等活动。取消小学低段期末统考。小学高段期末考试原则上安排在原开学时间的第二十二周举行，中学期末考试安排在原开学时间的第二十三周举行。

此外，四川攀枝花市教育和体育局近日也发布通知，从4月1日起，攀枝花分学段分批次错峰开学。开学复课后，全市义务教育和高中阶段教育学校每周六集中安排上课。义务教育阶段学校暑假放假时间由7月3日顺延至7月20日，高中阶段学校暑假放假时间由7月10日顺延至7月25日。

此前多省已明确：可调减周末时间。

四川

今年2月，四川就曾下发通知明确：中小学因延迟开学耽误的教学时间，可通过调整周末和暑期等方式补齐。

陕西

2月11日，陕西省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作情况第十场新闻发布会上，陕西教育系统新冠肺炎疫情防控工作领导小组常务副组长、省委教育工委委员、省教育厅副厅长赵昶葆表示，“各地各校后续可采取周末调课、压缩暑假时间等方式补齐总课时。”

广东

2月，广东省教育厅发布《关于做好疫情防控期间高等学校和中等职业学校教学工作的通知》称，各学校要按照确保教学时间的总体目标，充分利用信息化手段，在学生不返校、不见面的前提下，组织做好学生毕业设计（论文）指导工作，并尽量保障学生不在校期间访问学术期刊网和查询下载资料的需求。因推迟开学延误的教学时间，应主要通过调减周末时间、压缩暑期假期等方式进行补偿。

针对中小学，因延迟开学耽误的教学时间，可通过周末（周六或周日）1天时间调课、压缩暑期假期等方式补偿，保证总课时不减少。

山东

此前，山东也发通知，普通中小学因延迟开学耽误的教学内容，主要通过调减周末时间、压缩暑期假期等方式来补偿，保证总教学时长不减少。