广州市中小学家校联动组织多样生命教育课程

“停课不停学”期间，广州市中小学校将疫情变成教材，引导学生们读好、读懂社会这本无字书。通过家校联动，润物无声地上好生命教育这一课，让学生认识生命本质。

南方网讯 2020年的春节假期，少了许多热闹和欢乐，多了一些不安。新冠肺炎疫情突如其来，让整个社会共同投身于看不见硝烟的战场中，共同战“疫”。

“停课不停学”期间，广州市中小学校将疫情变成教材，引导学生们读好、读懂社会这本无字书。通过家校联动，润物无声地上好生命教育这一课，让学生认识生命本质。

以“疫”为课，找寻生命的意义

疫情面前，需要每个人直面生与死、人与人、人与环境的关系问题，需要再次坚定地秉持“人间最宝贵的只有生命”的价值判断，此时对学生的引导至关重要。

广州市名班主任们发挥了带头示范作用。名班主任卢艳艳工作室的51名小学班主任迅速成立了课程研发团队，开发“生命守护”系列微课课程，提醒学生们爱护生命、保护自己。广州市中小学的教师们也纷纷通过微信群、录制微课等方式，传播新型冠状病毒科普知识，引导学生科学做好防护。

“孩子出门会自觉戴口罩，提醒家人少出门、不聚餐。”荔湾区协和幼儿园幼儿胡恩铭的家长说，老师经常在家长群里发送科普视频，用幼儿能够理解的童言童语，向孩子们解释了什么是新冠肺炎、新冠肺炎会对人体造成的伤害、如何防范等知识。“我觉得他更关心身边的人，更懂得保护自己，也更有珍爱生命的意识了。”

抗击疫情，响应“宅”家指令，许多人选择待在家里，避免病毒的传播与感染。但是，却有一群“最美逆行者”，他们毅然决然地奔赴疫区，冒着生命危险，终日忙碌在第一线。

广州市越秀区东风西路小学六年级学生梁中天说，学校鼓励同学们通过绘画、写作、录小视频等各种方式，寻找身边的抗疫先锋，记录防疫生活。“老师上课时给我们看了很多防疫一线人员的事迹，我觉得很感动，他们用生命诠释了更好的东西，这是生命价值的体现。”

以“疫”为书，广州市的教育工作者们在恪尽职守、竭尽心力做好疫情防控工作的同时，也在这场“战疫”中积极引导学生再次领悟生命的真谛，让学生对生命有更深刻的理解、更虔诚的尊重。

分群体设计，打好心理防控战

疫情期间，不断跳动的数字、不断闪现的镜头、不断更新的消息，时刻牵动着国人的心。除了身体健康防护外，疫情引发的心理防控也是一场重要战役。

广州市中小学心理健康教育工作者积极参与其中。广州市教育局委托广州市未成年人心理咨询与援助中心的专家和老师们，为广大中小学生、家长提供心理防护指引。广州市教育研究院心理教研组也组织广州市中小学心理教研中心组成员、心理特约教研员及部分骨干教师共同研发，推出了“守护心灵，同心战疫”广州市中小学抗疫心理系列微课，为师生心灵保驾护航。

抗疫心理系列微课针对小学、中学毕业班、中学非毕业班等三个不同群体设计，内容涉及疫情常识教育、疫情心理防护教育、居家心理指导、自我接纳与关怀、情绪管理等多项针对性内容，采用游戏、视频、心理情景剧、心理小测试、故事与心理训练等多种学生喜闻乐见的形式。

“老师教了我们心情不愉快时的调节方法，比如做小游戏，和家人分享自己的感受。”广州市荔湾区乐贤坊小学六年级学生李昱材说，学校为学生提供了心理咨询服务，鼓励全体同学要保持良好的心情。

心理系列微课虽是面向学生，也可作为教师开展教学的参考和家长进行家庭教育的指引。不少学校的心理教师提到，在系列微课的启发下，学校开始结合本校特色，制定常规化的心理课程方案，将心理健康课程日常化、重点化。

家校同心，守护成长

居家学习，长时间的相处下，许多家长不懂得如何帮助孩子居家抗“疫”，甚至在与孩子朝夕相处的过程中产生了一些摩擦。

为更好调动家庭的力量，家校联动形成合力，广州市教育局、广州市教育研究院指导各名班主任工作室开好空中亲子家长会，保证每周召开一节线上班会课，精心设计家长会主题，通过网络平台，向家长和孩子提供“停课不停学”的指引。

针对学生在家学习出现焦虑情绪等情况，广州市玉岩中学设计了视频家访、线上心理辅导、单独辅导等引导学生掌握正确的学习办法。广东省名班主任工作室主持人、玉岩中学校长助理熊峰说，改善高三家庭的亲子关系，学校一方面要在学习方法上对学生进行指导，特别是一些薄弱学科。另一方面，家长要“静待花开”，最重要的是陪伴。

在这场疫情与生命的较量中，家庭变成了课堂，家长成为了老师。许多家长与学校配合，因势利导对孩子进行生命教育，引导孩子思考生命的意义和价值。

“叶子从春天生长，到了秋天生命结束，虽然短暂，但整个过程很丰富。”居家学习期间，番禺区东怡小学五年级学生傅凌月与爸爸妈妈一起阅读了绘本《一片叶子落下来》。东怡小学副校长冯柳芳介绍，学校推荐了《一片叶子落下来》《獾的礼物》等亲子共读生命教育绘本，家长与孩子共读中，既能增进亲子之间的感情，又能让孩子在家长的引导教育下加深对生命的理解。

“学校力量必须叠加家庭力量，才能为学生织起一张抗疫的安全网，呵护他们成长。”广州市教育局相关负责人说，广州市各中小学积极应对，家校联动，共同战“疫”，采取各种方式做好新冠肺炎疫情的防控工作，“为学生上好生命教育这一课，努力做到‘开学虽延期、成长仍如期’。”

南方日报记者 吴淑斌