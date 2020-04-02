华商职院专业介绍 | 13个院系，44个专业任你选

广州华商职业学院现设有13个二级教学院(系)，共有44个招生专业，已形成以商科、工科、医药大健康为主，并积极拓展教育、艺术设计和现代服务类专业群等多学科专业协同发展态势。

2020年春季高考已经过去一段时间了，很多同学也一直在咨询学校的各种情况。而在学校学习什么，也是一个重中之重的话题。

广州华商职业学院现设有13个二级教学院(系)，共有44个招生专业，已形成以商科、工科、医药大健康为主，并积极拓展教育、艺术设计和现代服务类专业群等多学科专业协同发展态势。

Q1：哪个专业好?如何进行选择专业?

A：专业没有好不好，只有是否喜欢，是否感兴趣一说，所以在选择专业方面，小编的建议是从自己的兴趣爱好出发进行选择。

Q2：如果我填报的专业录满了，是不是会被调剂到其他专业?

A：广州华商职业学院是没有设立专业分的，对符合录取资格的同学都是第一专业志愿录取。因为我们学校专业计划之间是可以相互调整的。

例如：会计专业有70个计划，有60名符合录取资格的同学填报，还有10个空余计划，而电子商务专业有60个计划，有70名符合录取资格的同学填报，多出10名考生，那么就会把会计专业空余的10个计划调整至电子商务专业，使电子商务专业的70名考生都能够被录取。

所以，将你想读的专业放在第一个专业志愿就可以了。

Q3：新增专业春季高考能否填报呢?

A：2020年我校新增了跨境电商、建筑设计、护理、医学美容技术、健康管理、康复治疗技术、汽车电子技术、室内艺术设计、视觉传播设计与制作、动漫设计等10个专业。而新增专业在春季高考是不能填报的，但是可以填报同院系的专业，入学后根据教务处文件规定，转至想就读专业即可。

会计学院

会计学院现开设会计、财务管理等2个专业，致力于培养高素质技术技能型会计人才。连续五年被评为学校就业一等奖，毕业生年平均就业率为97.92%。

工商管理学院

工商管理学院现开设工商企业管理、市场营销、物流管理、行政管理和人力资源管理等5个专业，初步形成了特色鲜明、分布合理、紧密结合就业岗位需求的工商管理类专业群。

国际经济与贸易学院

国际经济与贸易学院现开设电子商务、商务英语、国际商务和跨境电商等4个专业，拥有电子商务实战中心、国际贸易实训室、英语应用实训室等教学设施。

金融学院

金融学院现开设金融管理、投资与理财等2个专业。该学院与招商证券、中国人寿等知名企业联合举办多期校企协同育人“订单班”，实现了校内学习、校外实习、公司就业等“教学做”一体、“理实”一体的人才培养方向，推动学生实践学习和岗位对接相融合。

酒店管理学院

酒店管理学院现开设旅游管理、酒店管理、烹调工艺与营养和中西面点工艺等4个专业。该学院依托华商教育集团优势资源，坚持走校企融合、工学一体的人才培养模式，培养具有良好职业道德及专业素养的酒店及现代服务业创新型管理人才。

机电工程学院

机电工程学院现开设应用电子技术、工业机器人技术等2个专业。该学院以“宽口径、强能力、重个性”为指导，按专业大类培养，专业方向分流的培养模式，培养综合素质高和专业知识扎实、动手能力强的应用型、技能型高级技术人才。

信息工程学院

信息工程学院现开设计算机网络技术、数字媒体应用技术、大数据技术与应用等3个专业。实训实验设备完善，主要有计算机网络技术实训室、网络安全实训室、物联网技术应用实训室等。

建筑工程学院

建筑工程学院现开设工程造价、建筑装饰工程技术、建筑工程技术和建筑设计等4个专业。该学院坚持以学生为中心、以就业为导向、以专业建设为龙头、以科学管理为保证，全面提高教育教学质量。

汽车工程学院

汽车工程学院现开设汽车运用与维修技术、新能源汽车技术、汽车电子技术等3个专业。采用产教融合，工学结合、校企育人的人才培养模式，实行任务驱动、项目导向、“教学做”一体化教学。

健康医学院

健康医学院现开设中医养生保健、中药学、药品经营与管理、药学、护理、医学美容技术、健康管理和康复治疗技术等8个专业。该学院立足于医学基础，培养健康服务业的高层次技能人才，为社会提供专业的健康服务。

学前教育系

学前教育系现开设幼儿发展与健康管理、学前教育等2个专业。该系目前拥有舞蹈实训室、电钢琴实训室、幼儿健康综合实训室等必要的教学设施设备。

艺术设计系

艺术设计系现开设艺术设计、数字媒体艺术设计、室内艺术设计、视觉传播设计与制作和动漫设计等5个专业。目前有艺术设计实训室、摄影实训室等教学设施设备。

国际教育学院

国际教育学院现开设与三个国家和地区的国际班、粤港班项目，分别为“2+1”中澳学分互认国际班、“2+1”中英学分互认国际班和“2+1”香港地区学分互认粤港班。项目学制三年，学生在国内(境内)学习两年，国外(境外)学习一年，按照课程规定顺利毕业可获广州华商职业学院文凭证书以及合作院校相应文凭证书。此外，符合毕业条件者均可面试入读本科，按照课程规定顺利毕业可获对应大学的本科学历证书。

另为进一步适应教育国际化大趋势，为学生提供更加全面到位的国际化学习方案，现开设海外创新班。