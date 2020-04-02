助力成人学习减负，尚德机构打造便于学习的碎片化视频内容

如何让成人学员克服这些困难并实现自己的学习目标，成为摆在成人教育培训机构面前的一道难题。

成人学员与大中小学生不同，由于要兼顾家庭和工作，因此他们在学习上普遍存在“时间少、碎片化、难坚持”的痛点。如何让成人学员克服这些困难并实现自己的学习目标，成为摆在成人教育培训机构面前的一道难题。

在线教育公司尚德机构深知成人学习“时间少、碎片化、难坚持”的痛点，探索用科技赋能教育，为学员学习减负。在利用人工智能和大数据取得掌握30%核心考试点便覆盖70分考试分值、理想情况下可为学员节约60%至70%时间成效的同时，尚德机构目前基于信息传播处理的新趋势，探索将课程内容进行切分，制作成适合学员随时随地学习的碎片化教学视频，迄今为止已完成了近七万块碎片化视频，进一步降低了成人学习的门槛。

尚德机构从学习的最小单元知识点入手，为所教授的700多个科目建立了专门的教研系统，为知识点标注解析和考试要求，并基于考试大纲变化进行更新。截至2019年9月，尚德机构题目总量超过76万道，包含30多万个知识点。

利用大数据和人工智能技术，尚德机构筛查出高频且占据试卷60%的知识点。教研人员与教师再将知识点转化为通俗易懂的课程，为学员输出量身定制的学习路径，学生仅需复习高频知识点即可通过考试。在理想情况下，它可为学员节约60%至70%的时间。

为进一步提高效率，尚德机构通过AI分析数据的变化趋势，预测下次考试考点。同时，通过“用户行为”算法和特征分析，实时获得每个学员在各个知识点上的学习情况，从而得出学员每个知识点掌握程度并预估他们考试的分值。目前，尚德机构预估分与学员实际考试分数匹配度高达近80%。“这是我们面向成人通过型考试给出的解题思路，在过去几年间，尚德机构一直在朝着这个方向努力，并且已经建立起一套高效、定制化、高通过率的学习体系。”尚德机构有关负责人表示。

时下，人们有限的时间与日益爆炸的信息之间矛盾日益突出，信息演化也呈现出从语言、图像、文字向视频发展的新趋势，它全方位提升了信息生产、传播、消费的处理效率。适应这一趋势，尚德机构探索教学内容的碎片化学习，即将一节节视频课程，分解为时间更短的短视频，以便于学员随时随地进行学习，从而降低学习的难度。

过去，尚德机构教学视频的长度一般在两小时左右，而现在碎片化视频长度则控制在1至20分钟之间。截至目前，尚德机构已对7889节课程进行了切分，总计完成了68760块碎片化视频。以中国近现代史纲要为例，这门课总共有9节课，每节课的内容都被切分成8-9个碎片化视频，一门课总共被切分成78个可进行讲解的碎片化视频。

推出碎片化视频，在促进学习内容与学习时间选择更加灵活的同时，还在原有直播、重播、做题、答疑的基础上，进一步丰富了学习场景，覆盖了知识点学习的全过程。此外，它可以直接触达薄弱知识点，缩短了学习路径；而视频讲解与做题、攻克难点等相结合，促进了学习环节效率的提高，使运营场景更加高效。

“教育是一件反人性的事情，成人学员需要从美食、游戏、短视频等能够带来极大即时感官刺激的事物中跳脱出来，克制自己选择学习。因此‘如何让学习像打游戏一样轻松有趣’，始终是我们坚持思考和进行努力的方向”，尚德机构有关负责人表示。