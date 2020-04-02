家长应如何和孩子谈高考延期一个月这件事情

广东省高考延期也意味着考生和家长都需要承受更长时间的压力。在和孩子谈论此事时，一方面，家长要保持空杯心态，倾听孩子真实的想法，不要急于表达自己的观点，强行引导孩子。另一方面，理解孩子目前可能存在的焦虑，迷茫等状态，将心比心，而不是简单地说“说这有什么好焦虑的，大家都一样。管好你自己就行。

南方网讯（记者/柯丹洁）近日，教育部发布了2020年高考延期一个月的通知，从学校到老师、从家长到学生对此的反映普遍是既意料之外，又在情理之中。有些家长觉得是个好事，孩子又多了一个月的时间可以复习，有些家长则是担忧，7月天气炎热，自己和孩子都得再咬牙坚持一个月，有些家长担心在家网课学习始终学习竞争氛围不是很浓……部分高三考生对此消息表现出来的态度也不一样，有考生直言，等于是“缓刑”了，还得再熬一个月；有考生心痛的是自己少了一个月的假期；有考生用了游戏界的一个术语，说自己“高三血亏”了……

南方网教育频道特邀嘉宾、全球生涯规划师陈璐博士向记者谈及：“广东省高考延期也意味着考生和家长都需要承受更长时间的压力。在和孩子谈论此事时，一方面，家长要保持空杯心态，倾听孩子真实的想法，不要急于表达自己的观点，强行引导孩子。另一方面，理解孩子目前可能存在的焦虑，迷茫等状态，将心比心，而不是简单地说“说这有什么好焦虑的，大家都一样。管好你自己就行。”对于青春期的孩子而言，只有家长理解孩子的不容易，接住了孩子的情绪，孩子才能更能理解家长的不容易，感受到家长的支持，更愿意敞开心扉听进家长的想法。”

她建议，家长借鉴生涯规划的一些提问技巧，可以参考以下三个提问方式：

1.你提到自己现在很焦虑，如果0-10分打个分，有几分？如果焦虑值降低了一分，那是因为你做了什么？

2.在家网课学习期间，什么时候你对自己的学习状态是比较满意的，那个时候你通常是怎么做到的？

3.今年高考备考挑战不少，你是怎么坚持到现在的？你期望通过高考实现的是什么？你还能为自己的这个目标做些什么？（行动越具体越好）

当然，疫情的发生看似是蝴蝶效应，但也意味着我们已经进入了不确定的时代，在这样的时代里，生涯适应的能力也是非常重要的素质。无论是家长还是考生都需要主动适应，家长自身要多看事情的积极一面，不要在孩子面前抱怨或者表现出过于焦虑的情绪，同时，也要给予孩子积极的陪伴和鼓励，适当的和孩子进行居家运动，有条件可以在小区运动的家庭，也可以让和孩子一起做放松和运动，使双方都能保持劳逸结合，以最佳的体能应考。如果家长心理压力大，也可以通过社会的公益心理辅导热线（比如高校提供的心理求助热线等）寻求帮助或者找朋友倾诉。

家长还可以保持和班主任的沟通，和孩子一起尽快重新制定复习计划和任务，给予孩子更多的陪伴和鼓励，建议晚上可以抽空和孩子一起复盘当日的学习计划完成情况，并且找到第二天的目标。让居家学习期间保持有序规划、自主掌控的状态。大家都是同样的起跑线上，要让孩子学会抓住“多出来”的时间，让备考更充分，而不是有“多了一个月，可以放松一下的想法。”

同时，因应今年高考延期的调整，教育部也明确了总体上高考后填报志愿和录取时间较往年整体推迟一个月，本科录取预计8月底结束，专科录取预计9月中结束。鉴于目前全球疫情发展的情况，考生和家长对于未来学校选择需要更全面的考虑，据了解，高校招生办已陆续开展线上招生宣讲活动，家长可以在陪伴孩子学习之余，主动参加和收集目标学校的招生信息，以便和孩子商议做出决策。