2020年春季高考大学怎么选，速戳广州高校地铁攻略

日前，广东省教育考试院发布通知，2020年普通高校春季高考高职院校依据普通高中学业水平考试成绩招生录取以及普通高校招收中等职业学校毕业生统一考试招生网上志愿填报工作已正式启动！

南方网讯（记者/柯丹洁)日前，广东省教育考试院发布通知，2020年普通高校春季高考高职院校依据普通高中学业水平考试成绩招生录取（以下简称“依学考成绩录取”）以及普通高校招收中等职业学校毕业生统一考试招生（以下简称“3+证书考试”）网上志愿填报工作已正式启动！考生可于4月7日9：00至10日18：00期间，凭本人考生号和密码登录广东省普通高考管理系统，进入春季高考志愿填报模块填报志愿，并使用高考报名时绑定的手机号码接受短信验证码，完成网上志愿填报及确认。（想了解更多春季高考政策？点击进入→广东春季高考4月7日起开始填志愿！考生可这样问招办！）

直戳广东省2020年春季高考线上咨询会现场

为更好保障和服务广东高考考生和家长的报考咨询需求，减少人员跑动和聚集，助力打赢疫情防控阻击战，由广东省教育考试服务中心主办，南方日报、南方新闻网、南方+客户端承办的“广东省2020年春季高考线上咨询会”将于3月31日-4月3日举办。本次活动将依托南方+客户端的“广东阳光招考掌上平台”，组织全省高职院校与考生/家长进行在线答疑互动，发布招考政策信息等。（想直接问招办？点击进入院校专业一对一“云推荐”→广东阳光招考掌上平台）

直戳广州地区院校地铁攻略

2020年春季高考招生大学怎么选？记者联合广州松田职业学院招办老师杨锐鑫整理了广州地区院校地铁攻略，仅供参考哦！详情请参照各院校招生章程。

春季高考“依学考成绩录取”具体招生院校和专业信息详见《广东省2020年普通高校春季高考统一招生专业目录》（高中生版），“3+证书考试”具体招生院校和专业信息详见《广东省2020年普通高校春季高考统一招生专业目录》（中职生版）。