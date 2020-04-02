高考延期一个月后，这四件事情很重要

3月31日，教育部发布通知，确定全国普通高等学校招生统一考试（以下简称“高考”）延期一个月举行，考试时间为7月7日至8日。

南方网讯（记者/柯丹洁 翁子盈）3月31日，教育部发布通知，确定全国普通高等学校招生统一考试（以下简称“高考”）延期一个月举行，考试时间为7月7日至8日。

2020年高考时间表

高考是我国社会生活中的一件大事，关系国家人才选拔，关系社会公平，关系广大学生和家庭切身利益。2020年全国高考报名人数为1071万。那么，2020年高考延期后，教育部有哪些新安排？3月31日下午，教育部对此做了最新回应。

回应：招生录取工作整体推迟一个月

总体上，今年高考后填报志愿和录取时间将较往年整体推迟一个月左右，本科录取预计在8月底结束，专科录取预计在9月中旬结束。高校秋季开学时间也将相应顺延，预计本科高校9月初至中旬陆续开学，高职院校一般在10月初开学。除此之外，对艺术类专业招生考试、体育类招生考试、“强基计划”、部分高校保送生和高水平艺术团招生考试以及高职分类招生考试等均做了相关重要部署。

此前，为积极探索多维度考核评价模式，逐步建立基础学科拔尖创新人才选拔培养的有效机制。教育部印发了《关于在部分高校开展基础学科招生改革试点工作的意见》（也称“强基计划”），通知提出，试点高校将于2020年3月底前公布年度强基计划招生简章。针对这一信息，此次教育部回应中也提出：“有关工作时间节点较原定时间顺延一个月，学校考核仍安排在高考成绩发布后进行。”（何为“强基计划”？点击进入→《解读|“强基计划”会影响高考其他招录模式吗？》查看。）

建议：四步平缓焦虑情绪

那么，考生和家长应该如何面对高考带来的延期？南方青春高考季特邀嘉宾、全球职业生涯规划师陈璐博士提出四点建议：

第一，建议考生要放下手机，减少对疫情病例数的关注，缓解焦虑情绪。减少各种纷繁复杂的信息源，有助于我们减少因此产生的焦虑情绪。对于疫情，可以通过班主任老师或者爸妈帮忙筛选一切正能量的新闻，作为了解，且积累写作素材。

第二，务必紧跟学校复习步伐，提高效率。高考延期只是给我们争取了一个月的复习时间，并不是让我们放松一个月，学校也会相应调整复习计划，而在家复习的高三考生要紧紧跟着学校的复习安排，保持和各科老师的联系与沟通。严格按照学校的作息，自己给自己营造出学习的氛围。此外，每日的运动时间需要安排上，受环境所限，可以在家跳绳或者其他简单的体育运动。

第三，换个角度看待变化，积极应对。天将降大任于斯人也，必苦其心志，劳其筋骨。疫情的出现，高考的延期等这些情况，所有高三的同学都一样面临，谁能更好地调整好心态，谁能更积极应对，更好的管理好自己的时间，谁就有机会在不确定的时候发挥得更好。人最怕的不是努力后的失败，而是本来我可以做得更好。 所以，期待高三学习能坚定信念，咬定青山不放松。

第四，家长要做好后勤保障和信息收集、筛选工作。一方面，孩子的营养、睡眠时间和学习环境要保障好，做好孩子学习时间和状态的记录，以便返校后各科老师可以掌握孩子的学习进度和情况，对症下药；另一方面，家长可以留意各地市媒体，目标学校举办的线上招生宣讲会，用录像等方式为孩子记录下来，在高考结束后和孩子回看，一起商议大学和专业选择的问题。家长如果还能营造一种轻松一点的家庭氛围则更好。